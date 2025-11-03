ΠΑΣΟΚ: Επενδύουν τώρα στην «οργή» των αγροτών

Κατά τη διήμερη περιοδεία του σε νομούς της Θεσσαλίας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τους πολίτες που θέλουν πολιτική αλλαγή να επιλέξουν στις επόμενες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ, «για να ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Ν.Δ.».

Η ρητορική Ανδρουλάκη αποτυπώνει τη δυσκολία του να ορίσει – για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τον ίδιο προσωπικά – τον κεντρικό πολιτικό του στόχο, το βασικό μήνυμα και τους αποδέκτες του.

Άστοχα, όπως και οι περισσότεροι της αντιπολίτευσης, εκλαμβάνουν το αίτημα για «πολιτική αλλαγή» που διατυπώνει σημαντική μερίδα πολιτών στις δημοσκοπήσεις, αποκλειστικά ως απαίτηση να φύγει η κυβέρνηση.

Έτσι, ο Ανδρουλάκης και τα στελέχη του προσαρμόζουν τον λόγο και τα επιχειρήματά τους σε μια επισφαλή και εν μέρει πλαστή βεβαιότητα.

Για την επισφάλειά της προειδοποίησε εμφατικά ο κ. Στράτος Φαναράς της Metron Analysis, αποσαφηνίζοντας: «Όταν ρωτάμε αν αυτό που κυρίως χρειαζόμαστε είναι πολιτική αλλαγή ή πολιτική σταθερότητα, ένα ποσοστό πολύ μεγάλο – 60% και πάνω – λέει “πολιτική αλλαγή”, χωρίς αυτό όμως να ταυτίζεται – το σημειώνω και το υπογραμμίζω – με την έννοια της κυβερνητικής εναλλαγής».

Προχωρώντας την ανάλυσή του, εξήγησε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν για πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει ότι θεωρούν πως υπάρχει «εκεί έξω» κάποιο σχήμα ικανό να αντικαταστήσει τη σημερινή κυβέρνηση και να βελτιώσει τα πράγματα. Το αντίθετο…

Το ΠΑΣΟΚ, κάθε μέρα που περνά και με τον τρόπο που πολιτεύεται και αντιπολιτεύεται, περιορίζει τις δυνατότητές του να καταγραφεί ως καταλύτης θετικής πολιτικής αλλαγής.

Τι έκανε, λοιπόν, στην περιοδεία του στη Θεσσαλία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Εμφάνισε το ΠΑΣΟΚ να πρωτοστατεί στη χορεία των επίδοξων πολιτικών τιμωρών της… αλαζονείας και της διαφθοράς της κυβέρνησης και «μάτωσε» για να αποδείξει ότι προσωπικά ο Μητσοτάκης καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, επειδή δεν δίνει «το ένα δισεκατομμύριο από τις ενισχύσεις που τους οφείλονται» και επειδή, με «ευθύνη» του, η «γαλάζια συμμορία» κατέκλεψε τους… αθώους αγρότες.

Τι πέτυχε ο κ. Ανδρουλάκης, κεντρίζοντας την οργή των αγροτών, όπως στο πρόσφατο παρελθόν άλλοι κέντριζαν την οργή για το δυστύχημα στα Τέμπη;

Να παγιώσει στην κοινωνία την εντύπωση ότι δεν διαθέτει πολιτικό κεφάλαιο ούτε διάθεση να διεκδικήσει τη θετική εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών. Ότι, ενώ γνωρίζει κατά βάθος ποιο είναι το χρήσιμο και τι έχει ανάγκη η χώρα για να προχωρήσει, το κρύβει πίσω από πολιτικά μισόλογα.

Πηγαίνει με το… κύμα των ανούσιων διακηρύξεων και μιας ηθικής αλαζονείας που επιχειρεί να καλύψει την ανεπάρκεια έστω και σύλληψης του τιτάνιου εγχειρήματος που συνιστά η διακυβέρνηση της συγκεκριμένης χώρας.