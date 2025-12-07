Παραιτήθηκε ο διευθυντής της «Αυγής» μετά το πρωτοσέλιδο με τον Τσίπρα - «Δεν απηχεί τις απόψεις μας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Δεκτή έγινε η παραίτηση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή» μετά το πρωτοσέλιδο του τεύχους της Κυριακής, το οποίο «δεν απηχεί τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ» σύμφωνα με ενημέρωση της Κουμουνδούρου.

Συγκεκριμένα ο Σπύρος Σουρμελίδης παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της Αυγής με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει πως «το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο».

Το πρωτοσέλιδο της «Αυγής» τοποθετεί αντιπαραθετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ τον πρώην πρωθυπουργό, εξέλιξη που δεν υπήρχε στις επίσημες τοποθετήσεις του Σωκράτη Φάμελλου μέχρι την στιγμή του εξώστη.

Στο πρωτοσέλιδο που ξεχωρίζει ο τίτλος: «ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρας Βίοι παράλληλοι» αναφέρεται επίσης πως υπάρχει «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρεται πως «η παρουσίαση της «Ιθάκης» είναι προάγγελος κόμματος». Ξεχωρίζει επίσης το σχόλιο πως «το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».

Σημειώνεται ότι τα τελευταία 24ωρα αντιδράσεις υπήρξαν μετά τη χωροταξία στην παρουσίαση της «Ιθάκης» δηλαδή του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, καθώς τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκρατης Φάμελλος είχε διαμηνύσει από το βήμα της Βουλής ότι «εμείς επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», ενώ ενστάσεις εξέφρασε και ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης για το «τσουβάλιασμα».

Επιπλέον, υπέρ ενός Λαϊκού Μετώπου, αλλά χωρίς αυτό να εξαρτάται από ένα μόνο πρόσωπο (δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα) τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τη στιγμή ως μη πειστική αποτίμησε την πρόταση Τσίπρα, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Δείτε το πρωτοσέλιδο: