Παραδοχή Ν. Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες έχει μείωση στα ποσοστά του

Στην παραδοχή ότι το ΠΑΣΟΚ «βλέπει» μείωση στα ποσοστά του τους τελευταίους μήνες, προέβη ο Νίκος Ανδρουλάκης, κληθείς να αποτιμήσει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που φέρουν το κόμμα του σε χαμηλότερα ποσοστά από τότε που ανέλαβε την ηγεσία.

Μιλώντας στο Open, ο κ.Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει κόμμα με πρόγραμμα και στελέχη ικανό να ηγηθεί της πολιτικής αλλαγής, ξεχωρίζοντας από κόμματα διαμαρτυρίας που, κατά την εκτίμησή του, «θα είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία».

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «Υπάρχει μια ανακατωσούρα στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν νέα κόμματα που θα κατέβουν. Όμως, είμαστε ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, μπορούμε να ηγηθούμε της πολιτικής αλλαγής», καθώς, όπως υπεραμύνθηκε, «το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας».

«Έχει πρόγραμμα για όλους τους τομείς – θεσμούς, δικαιοσύνη, κυκλοφοριακό, ακρίβεια. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα και βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική αστάθεια θα ωφελήσει το κυβερνών κόμμα», πρόσθεσε.

Σχετικά με συμμαχίες και διεύρυνση, σημείωσε: «Βάσει του προγράμματός μας θα επιδιώξουμε συνεργασίες με όσους θα επιλέξει ο ελληνικός λαός και που μπορούν να αποδεχθούν τις θέσεις μας...».

Τόνισε επίσης την ανοιχτή πρόσβαση του κόμματος σε πολίτες και στελέχη άλλων κομμάτων που μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και θεωρούν το πρόγραμμά του λύση για τη χώρα. Όπως τόνισε «η εσωστρέφεια δεν βοηθά για να πάει μπροστά. Το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μία ηχώ δωματίου. Το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για την παράταξη για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά μας παντού σε όλη την Ελλάδα. Το χρέος κάθε στελέχους είναι το πρόγραμμα να πάει σε κάθε πολίτη».

Ακόμα, προανήγγειλε διάλογο με προοδευτικά κόμματα για κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή, με στόχο μεταρρυθμίσεις όπως η αλλαγή του άρθρου 86, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες των Πρωθυπουργών.

Για τα σενάρια νέων κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε: «Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Εάν όχι, θα μείνει. Ακόμα και με νέο κόμμα Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία δεν πλήττεται».