MRB, Metron Analysis, Pulse

Σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ καταλληλότερος για την πρωθυπουργία παραμένει ο Κυρ Μητσοτάκης, όπως προκύπτει από τα ευρήματα τριών δημοσκοπήσεων, της MRB, της Metron Analysis και της Pulse, που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Open, του Mega και του ΣΚΑΪ αντίστοιχα.

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Σταθερό προβάδισμα 15,6 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από την δημοσκόπηση της MRB που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Open.

Το κυβερνών κόμμα παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά μετά και τις συμφωνίες για την ενέργεια, ενώ στην πρόθεση ψήφου προκύπτει Βουλή 6 κομμάτων.

Επωφελημένος είναι και στη δημοφιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει σταθερά μεγάλο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων αρχηγών κομμάτων, ενώ αξιολογούν θετικά τις συμφωνίες για την ενέργεια με τις ΗΠΑ.

Αντίθετα, χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά στην εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άνοδο μίας μονάδας, στο 29,1% παρουσιάζει στην εκτίμηση η ΝΔ με 29,1% έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ που χάνει 0,3% Μικρές αποκλίσεις έχουν και τα άλλα κόμματα, με την Ελληνική Λύση να είναι στο 11,9% και την Πλεύση να ακολουθεί με 9,2%. Πιο πίσω είναι το ΚΚΕ με 8,7%, η Φωνή Λογικής με 5,9% κερδισμένη κατά 0,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,8% και η Νίκη στο όριο με 3%.

Επίσης, στην πρόθεση η κυβέρνηση έχει κερδίσει μισή μονάδα και είναι στο 22%, έναντι 10,2% του ΠΑΣΟΚ, 9% της Ελλ. Λύσης, 7% της Πλεύσης, 6,6% του ΚΚΕ, ενώ με 4,5% ακολουθεί η Φωνή Λογικής και με 3,6% ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταίο κόμμα εντός Βουλής.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυρ. Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μόνος σε διψήφια ποσοστά για καταλληλότητα πρωθυπουργού με 23,1%, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 7,6% και τον Κ. Βελόπουλο να είναι στο 7,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχασε μία μονάδα και είναι στο 3,8% λίγο πάνω από την Αφροδίτη Λατινοπούλου (3,6%).

«Ναι» σε νέα κόμματα

Ενδιαφέρον εύρημα είναι το γεγονός πως το 68,1% λέει πως υπάρχει ανάγκη για την δημιουργία νέων κομμάτων, με το 25,1% να διαφωνεί.

Στην καθημερινότητα του πολίτη, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα ζήτημα σε ποσοστό 55,9%, ενώ ακολουθούν τα εισοδήματα (22,9%) και η δικαιοσύνη/κράτος δικαίου (21%).

Σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια

Θετική αξιολόγηση στις συμφωνίες για την ενέργεια

Θετικό αντίκτυπο άφησαν στους πολίτες οι συμφωνίες για την ενέργεια.

Χαρακτηριστικά, το 45,9% είδε θετικά τη συμφωνία με την Ουκρανία για τροφοδότησή της με φυσικό αέριο μέσω της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, σχεδόν ένας στους δύο (49,3%) δηλώνει θετικά συναισθήματα για τις συνολικές ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ενώ αρνητικά τις βλέπει το 34,6%

Τι λένε για τα ΕΛΤΑ

Για τα ΕΛΤΑ, ένας στους δύο θεωρεί πως η ιδανικότερη λύση είναι να μειωθούν τα έξοδα της κεντρικής διοίκησης ώστε να παραμείνει βιώσιμη.

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 29,3% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - «Όχι» των πολιτών σε κόμμα Τσίπρα

Πρώτη βρίσκεται και πάλι η Νέα Δημοκρατία στο 29,3% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, έναντι 13,5% του ΠΑΣΟΚ, που κερδίζει 0,7% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα κόμματα, τόσο η τρίτη Ελληνική Λύση (10%), όσο και η τέταρτη Πλεύση Ελευθερίας (9,8%) παρουσιάζουν απώλειες, ενώ μεγαλύτερη είναι η πτώση του ΚΚΕ, καθώς από το 10% έπεσε στο 7,5%.

Αντίθετα, ανεβασμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ (6,1%), ενώ κέρδη εμφανίζουν τόσο η Φωνή Λογικής (4,4%) όσο και το ΜέΡΑ25 (3,7%).

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η κυβέρνηση έχει κι εδώ κέρδη, με αποτέλεσμα να είναι στο 22,6%, έναντι 10,4% του ΠΑΣΟΚ, 7,8% της Ελλ. Λύσης, 7,6% της Πλεύσης, 5,8% του ΚΚΕ, ενώ με 4,7% ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Φωνή Λογικής να είναι το τελευταίο κόμμα εντός Βουλής με 3,4%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Χωρίς αντίπαλο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, καθώς βρίσκεται στο 26%, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 7%, ενώ στο 6% βρίσκονται οι Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, παρότι δεν έχει ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος, ενώ στο 3% βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Όχι» σε κόμμα Αλέξη Τσίπρα

Το 62% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη για την ίδρυση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο 10% από 11% πέφτει το «πολύ πιθανό να ψηφίσω» για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ανεβαίνει κατά 4 μονάδες το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να το ψηφίσουν. Θετικές οι γνώμες μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων και αρνητικές μεταξύ των κεντροδεξιών και των δεξιών.

Ποια η απήχηση ενός πιθανού «Κόμματος Σαμαρά»

Ως προς την πιθανότητα να υπάρξει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 11% ότι είναι αρκετά πιθανό, ενώ το 64% ότι είναι απίθανο. Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει έναν «σκληρό πυρήνα» δυνητικής εκλογικής υποστήριξης που υπερβαίνει το όριο του 3% και μια δυνητική επιρροή στο 16%.

Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ -

Το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει στις 16 μονάδες (από 15,5 τον Οκτώβριο) στην εκτίμηση ψήφου, παρά το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ακόμη, η δημοσκόπηση κατέγραψε σταθερότητα στο 8% για την Ελληνική Λύση και για τον ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, ενώ από μισή μονάδα χάνουν Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ που ισοψηφούν στο 7% στην πρόθεση ψήφου.

Η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25 χάνουν μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου αλλά καταγράφονται στο 4% στην εκτίμηση, ενώ Νίκη, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας χάνουν το εισιτήριο για τη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης. Παράλληλα, καταγράφεται νέα άνοδος της «γκρίζας ζώνης», που φτάνει πλέον στο 18%.

Ενεργειακές συμφωνίες

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες υπάρχει αποδοχή άνω του 50% για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας ώστε να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος - στο σύνολο φτάνει το 59% - ενώ μόνον στην κατηγορία εκείνων που αυτοχαρακτηρίζονται «αριστεροί» η αποδοχή είναι μειοψηφική, στο 31%.

«Νέα κόμματα» - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

Αρνητική γνώμη συνεχίζει να έχει η πλειοψηφία των πολιτών για ένα κόμμα Τσίπρα, με το 34% να λέει «όχι». Άνοδο τριών μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφανίζουν οι θετικές γνώμες για ένα «κόμμα Τσίπρα» - ανεβαίνουν στο 14% από 11% τον Οκτώβριο.

Μικρή άνοδο - από το 5% στο 6% - εμφανίζουν οι θετικές γνώμες για ένα «κόμμα Σαμαρά». Παρόλα αυτά, το 32% κρίνει αρνητικά ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, ενώ το 29% απαντά αδιάφορο.