Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Παναγόπουλος, πρόεδρος της ΓΣΕΕ εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά, τα ποσά υπερβαίνουν τα 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες - εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς οι εταιρείες αυτές, κυρίως μέσα από απευθείας αναθέσεων είχαν λάβει χρήματα για τέτοια προγράμματα, ακόμα και σε μετρητά, κάτι εντελώς ασυνήθιστο για δημόσιο χρήμα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της καταγράφει τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία αποδίδει την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται ότι προκύπτουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα πρόσωπα αυτά και οι εταιρείες τους ιδιοποιήθηκαν το προαναφερθέν ποσό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία τους προκειμένου να «ξεπλύνουν» την εγκληματική τους δραστηριότητα. Η Αρχή τους αποδίδει τις κατηγορίες ότι σε συνεργασία προχώρησαν στο αδίκημα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα.