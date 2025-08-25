Το πακέτο των μέτρων για φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη - Τι περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά στην κυριακάτικη ανασκόπησή του στα social media έδωσε το σύνθημα ενόψει της ΔΕΘ και των οικονομικών μέτρων που πρόκειται να ανακοινώσει.

«Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας», επισήμανε ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου ξεπερνά τον στόχο κατά 1,2 δισ. ευρώ, «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά το πακέτο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στη μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών κατά 2,4%, αλλά και στην αύξηση κατά 11% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις από τουρίστες.

«Πολύ σημαντική είναι η καλή πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων, που στο πρώτο εξάμηνο είναι ανεβασμένες σε σχέση με πέρσι κατά 800 εκ. ευρώ. Όλα αυτά δείχνουν μια οικονομία που βελτιώνεται σταθερά και παράγει οφέλη που επιστρέφουν στην κοινωνία», είπε ο πρωθυπουργός.

Ό. Τσάπαλος: Πακέτο 1,5 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ για μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη

Από τη μεριά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας τη Δευτέρα στην ΕΡΤ τόνισε ότι στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο και δίκαιο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση φόρων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση είναι ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης.

Αναλυτικά, τόνισε πως η μεσαία τάξη που ορίζεται εισοδηματικά μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως είναι αυτή που πρόκειται να στηριχθεί κυρίως, με την πιθανότητα αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σενάρια. Εφόσον προχωρήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου από τον Ιανουάριο του 2026.



Παράλληλα, αναμένονται μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, με συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο δημογραφικό, με στοχευμένα κίνητρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Την ίδια στιγμή, απορρίπτονται κατηγορηματικά σενάρια για 13ο και 14ο μισθό ή σύνταξη, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 7-8 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό που δεν αντέχει ο Προϋπολογισμός.

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ για «φοροεπιδρομή», κυβερνητικά στελέχη υπογράμμισαν ότι δεν θεσπίστηκε κανένας νέος φόρος τα τελευταία χρόνια, αντιθέτως μειώθηκαν ή καταργήθηκαν δεκάδες, με την αύξηση των εσόδων να αποδίδεται στη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Φ. Μακριδάκη: Αλλαγές στην κλίμακα του φορολιγκού συστήματος

Η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη, από τη μεριά της, μιλώντας τη Δευτέρα στην ΕΡΤ ανέφερε: «Κάποια πράγματα ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όσον αφορά τις αλλαγές και βεβαίως στηρίζονται πάνω στα αποτελέσματα που είχαμε και από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αλλά και εν γένει από την πορεία της οικονομίας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Έτσι λοιπόν, προκειμένου να δοθούν κάποιες φοροελαφρύνσεις, αρχικά το φορολογικό σύστημα αλλάζει βλέποντας διαφοροποιήσεις στην κλίμακα. Αυτές θα αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες, ενώ η φορολογική κλίμακα έχει παραμείνει αμετάβλητη από το 2020.

Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε μια αλλαγή που θα είναι προς τα κάτω είναι πάντα ευνοϊκή με βάση όλες τις καταστάσεις που ισχύουν.

Θα μειωθεί το ποσό της παρακράτησης φόρου. Άρα ουσιαστικά μέσα στον μήνα ο κάθε μισθωτός θα βλέπει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του.

Εδώ βεβαίως εν γένει, με μια αλλαγή της πορείας της οικονομίας και μια προσπάθεια να δούμε ότι η αγορά δεν αλλάζει τάσεις, δεν αυξάνονται οι τιμές των αγαθών και των προϊόντων και των ενοικίων που θα πούμε και παρακάτω με αύξουσα διαδικασία θα έχει πραγματικά αποτελέσματα.

Εν συνεχεία, οι αλλαγές θα αφορούν τα εισοδήματα, ουσιαστικά από το 2026 και το 2025 έχει φύγει πλέον και οι παρακρατήσεις και όλα αυτά έχουν συμβεί. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν μειωμένη παρακράτηση φόρου. Θα έχουμε αύξηση των καθαρών αποδοχών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το πλεονέκτημα στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουν».

Συνέχισε λέγοντας πως: «Η παρακράτηση στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ουσιαστικά θα φανεί και μέσα στη χρονιά γιατί κάθε μήνα θα είναι μικρότερη. Εν συνεχεία βέβαια και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την εύνοια εφόσον θα μειωθεί η φορολογική κλίμακα».