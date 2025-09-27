Π. Πολάκης: Η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα σημαίνει διαφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Ως προς το σενάριο να δημιουργήσει νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του το στέλεχος του κόμματος Παύλος Πολάκης, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνιστούσε «επιστροφή» του, αλλά αλλαγή πορείας και ουσιαστική διαφωνία με τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο Libre.gr, ο βουλευτής Χανίων τόνισε ότι η παρατεταμένη ασάφεια σχετικά με τις προθέσεις του κ. Τσίπρα επιβαρύνει τον χώρο και κάλεσε τον πρώην πρόεδρο να ξεκαθαρίσει δημόσια τη στάση του.

«Εξ όσων γνωρίζω, ο Αλέξης είναι ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο μόνος πρόεδρος του κόμματος που διετέλεσε πρωθυπουργός και σήμερα παραμένει εν ενεργεία βουλευτής. Κατά συνέπεια, δεν κατανοώ τι εννοείται μιλώντας για επιστροφή. Αν η δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη θεωρείται επιστροφή, να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν συμφωνώ», δήλωσε ο κ. Πολάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα θα ισοδυναμούσε με ρήξη: «Η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή» και τόνισε ότι «νομοτελειακά συνεπάγεται διαφωνία με τις προγραμματικές μας θέσεις».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ασάφεια γύρω από το ζήτημα «δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα δεν ωφελεί τον χώρο μας» και άφησε αιχμές κατά του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: Αν ο Αλέξης πραγματικά ενδιαφέρεται για το σχηματισμό μιας πλειοψηφικής προοδευτικής συμμαχίας, θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και καιρό. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να μιλάμε για επιστροφή, αλλά για αποκάλυψη προθέσεων».

Ακόμα, παραδέχτηκε ότι «κάναμε τη λανθασμένη όπως αποδείχθηκε επιλογή Κασσελάκη», αποδίδοντας σε αυτό την αιτία για την κοινοβουλευτική συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ και την απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.