Π. Μαρινάκης: Τι είπε για Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, αγρότες, επιδόματα και ρεύμα στο 10ο briefing για τους πολίτες

Σε ερωτήσεις για τα πτυχία του ανοικτού Πανεπιστημίου, αλλά και για επιδόματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρία, απάντησε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο 10ο briefing για τους πολίτες, με χριστουγεννιάτικο χρώμα.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε για ποιο λόγο δεν μπορεί να επιβληθεί «πλαφόν» στις τιμές του ρεύματος και των προϊόντων που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ, ενώ έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και ανέλυσε το σκεπτικό πίσω από την απόφαση να μην παραταθεί η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε, εκτενώς, στο αγροτικό ζήτημα τόσο όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και στις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Επιπρόσθετα, μίλησε για την «τύχη» που θα έχουν τα αδρανή ακίνητα, για το πρόγραμμα SAFE, για ένα εξειδικευμένο τέλος που αφορά στην τοπική ανάπτυξη, καθώς και για την επόμενη ημέρα των τρόλεϊ. Δεν έλειψαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ερωτήσεις με πιο …εορταστικό χρώμα στις οποίες κλήθηκε να δώσει απαντήσεις, οι οποίες αφορούσαν στην αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία που είδε με τον γιο του και στο «αιώνιο» δίλημμα: μελομακάρονο ή κουραμπιές.

Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα αν το πτυχίο από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ισοδύναμο με τα υπόλοιπα, απάντησε: «Το πτυχίο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι ισοδύναμο με τα υπόλοιπα πτυχία. Προφανώς και μπορείτε να εργαστείτε και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που έχει αξία είναι να βλέπετε κάθε προκήρυξη ξεχωριστά και αν προβλέπεται το συγκεκριμένο πτυχίο σε αυτούς που μπορούν να κάνουν αίτηση».

Σε σχέση με το «πότε θα μπει το δώρο για τα άτομα με αναπηρία;» που του τέθηκε από συμπολίτη μας σημείωσε: «Ψηφίσαμε ειδική νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται κατά τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα δέκα μέρες νωρίτερα και παράλληλα καταβλήθηκε νωρίτερα και το αντίστοιχο μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ, που αφορά και τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, ανασφάλιστους, υπερήλικες και βέβαια το 60% των συνταξιούχων στη χώρα μας».

Επί της απορίας: «Γιατί δεν μπορούν τα κράτη να παρέμβουν για να επιβάλλουν ανώτερες τιμές στο ρεύμα ή στα σούπερ μάρκετ;» εξήγησε: «ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας, αλλά και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι τέτοιο απαγορεύεται να το κάνει οποιοδήποτε κράτος. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να παρεμβαίνουμε όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη και να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχουμε δώσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και έχουμε πάρει 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από παρόχους ενέργειας, όταν κατέστη μεγάλη ανάγκη μέσω διαδικασίας έκτακτης φορολόγησης. Κάτι που δεν το είχε κάνει καμία άλλη κυβέρνηση στη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά όλες αυτές οι «δήθεν ευαίσθητες» και «με τον λαό» αριστερές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Στηρίξαμε, λοιπόν, την κοινωνία, απορροφώντας το 80% των αυξήσεων των οικιακών τιμολογίων και το 100% των κοινωνικών τιμολογίων. Ως προς τα σούπερ μάρκετ, ήμασταν εμείς που δημιουργήσαμε την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή.

Στελεχώσαμε μία υπηρεσία, τη ΔΙΜΕΑ, η οποία κάνει ελέγχους και επιβάλλονται πρόστιμα. Έχουμε καταφέρει, το ξαναλέω συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, να έχουμε τους περισσότερους μήνες χαμηλότερο πληθωρισμό από ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Για να μην πέσετε να με φάτε με το δίκιο σας. Υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα ακρίβειας. Το αντιλαμβάνονται όλοι οι πολίτες, αλλά δουλειά κάθε κυβέρνησης είναι να την αντιμετωπίζει, αυξάνοντας τους μισθούς και κάνοντας περισσότερους ελέγχους. Είναι μία κρίση από την οποία δεν θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε, ούτως ή άλλως ο πληθωρισμός μετριέται σε όλα τα κράτη και δουλειά μας είναι να τον αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Συνεχώς να αυξάνουμε τα εισοδήματα, ούτως ώστε οι αυξήσεις αυτές να είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις των τιμών».

Για το χρονοδιάγραμμα αναφορικά με την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά επεσήμανε: «Μου την έκαναν αυτή την ερώτηση και στο briefing που είχα προ ημερών στη Θεσσαλονίκη. Κάπου προς το Πάσχα υπολογίζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυτό το οποίο θέλει να δει το αρμόδιο Υπουργείο είναι να μην πέσουν οι μέρες που θα πρέπει να κλείσει για δοκιμαστικά δρομολόγια το Μετρό πάνω στη Μεγάλη Εβδομάδα και τις ημέρες του Πάσχα. Αναμένονται ανακοινώσεις. Είναι πολύ κοντά και αυτή η πολύ σημαντική παράδοση. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα αυτόν τον ένα χρόνο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος θέλει έργα παραδοτέα κι όχι μακέτες. Κι όταν το κράτος τα παραδίδει, τότε οι πολίτες τα αξιοποιούν. Συνεχίζουμε».

Επιπρόσθετα, ανέλυσε τί αλλάζει σε σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας, με αφορμή σχετική ερώτηση για την προθεσμία πληρωμής τους: «Μέχρι 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία. Φέτος δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παράτασης. Τι αλλάζει; Δεν θα είναι όλες οι προσαυξήσεις ίδιες για να είναι και δίκαιη η παραπάνω επιβάρυνση. Όποιος θα πληρώσει με καθυστέρηση μέχρι ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τέλος Ιανουαρίου, θα έχει προσαύξηση 25%. Όποιος θα πληρώσει με καθυστέρηση μέχρι 2 μηνών, δηλαδή μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, θα έχει προσαύξηση 50% και όποιος θα πληρώσει από 1η Μαρτίου και μετά θα έχει προσαύξηση 100%. Σε μια χώρα που γεμίσαμε από εξαιρέσεις, "παραθυράκια" και ρυθμίσεις, πρέπει κάποια στιγμή να επιβραβεύονται οι συνεπείς και οι κανόνες να τηρούνται».

Ακόμη, απάντησε σε μία σειρά ερωτήσεων που τέθηκαν σε σχέση με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις. «Ήρθε η στιγμή σε αυτή τη χώρα να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Κυρίως εμείς, που εκτιθέμεθα και έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Για ολόκληρες δεκαετίες, κάποιοι λίγοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έπαιρναν χρήματα σε βάρος των πολλών. Το πάρτι τελείωσε και δεν περιμέναμε μόνο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να το πούμε αυτό. Πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ για έλεγχο, αλλά όπως και να έχει, με ευθύνη όλων των κομμάτων και του δικού μας, το πάρτι αυτό συνεχιζόταν για πολλά χρόνια. Δεδομένο πρώτο: Φέτος αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα από ότι πέρσι. Ήδη έχουν πάρει 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πάρουν ακόμη 1,2. Σύνολο 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 600 εκατομμύρια παραπάνω από πέρυσι.

Δεδομένο δεύτερο: Έχουν δίκιο που φωνάζουν για τις καθυστερήσεις. Φέτος, παίρνουν τα χρήματα με περίπου 1 μήνα καθυστέρηση και ειδικά οι κτηνοτρόφοι λόγω και της ευλογιάς έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά στο τέλος της ημέρας, δηλαδή στο τέλος του χρόνου, οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πάρουν περισσότερα και από εδώ και στο εξής θα παίρνουν περισσότερα.

Δεδομένο τρίτο: Εάν δεν γίνονταν αυτοί οι έλεγχοι και δεν περνούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δεν θα παίρναμε το "πράσινο φως" και δεν θα είχαμε πληρωμές.

Δεδομένο τέταρτο: Η Κυβέρνηση αυτή ικανοποίησε αιτήματα του πρωτογενούς τομέα που προβάλλονταν για δεκαετίες, δηλαδή μόνιμη επιστροφή του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια, μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να δώσουμε περισσότερα και στους αγρότες και σε όλους. Τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες συνεχώς για παραπάνω έσοδα και όσο υπάρχουν θα τα γυρίζουμε πίσω και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και σε όλους τους εργαζόμενους. Αλλά αν περιμένετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει "δώστα όλα" ή "λεφτά υπάρχουν" ή "όλα τα κιλά όλα τα λεφτά", δεν θα το δείτε» υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση θα βάλει rent control, φόρο για τα αδρανή ακίνητα υπογράμμισε: «Τέτοιες παρεμβάσεις, όπου εφαρμόστηκαν, μείωσαν τα διαθέσιμα ακίνητα και αύξησαν ουσιαστικά τη μαύρη αγορά. Ενδιαφερόμαστε για λύσεις που θα αυξήσουν την προσφορά ακινήτων για τον κόσμο. Θα πέσουν, δηλαδή, παραπάνω σπίτια στην αγορά. Τί κάνουμε; Δίνουμε συνεχώς κίνητρα για να πέσουν σπίτια στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, όπως αφορολόγητο για τρία χρόνια, αν έχεις ένα σπίτι, βραχυχρόνια μίσθωση για να το κάνεις μακροχρόνια μίσθωση, αν το έχεις κλειστό πάλι αφορολόγητο για τρία χρόνια και το ανοίξεις και το δώσεις για μακροχρόνια μίσθωση. Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35% και αν έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου κατά 50%. Αναστολή ΦΠΑ για νέες οικοδομές και για το 2026.

Κατάργηση φόρου γονικών παροχών έως τις 800.000 ευρώ. Δημιουργία μιας νέας φορολογικής κλίμακας για ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ ετησίως, ούτως ώστε σε αυτά τα εισοδήματα να υπάρχει αυτή η φορολογική δυνατότητα, δηλαδή χαμηλότερος φόρος. Καμία νέα βραχυχρόνια μίσθωση και το 2026 για συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου των Αθηνών. Ειδικές ρυθμίσεις και προγράμματα για νέους. Πρόγραμμα "Σπίτι μου Ι" 10.000 νέοι άνθρωποι βρήκαν σπίτι. Πρόγραμμα "Σπίτι μου ΙΙ" 20.000 άνθρωποι από τη νέα γενιά θα βρουν το δικό τους σπίτι. Προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς, διευρύνθηκαν τα κριτήρια.

Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, πλέον 2.000 ευρώ εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχει φτάσει και 2.500 ευρώ το χρόνο για όσους συγκατοικούν. Επιστροφή ενός ενοικίου και για τους φοιτητές και για τους υπόλοιπους ενοικιαστές. Πιάνει το μέτρο αυτό το 80% των ενοικιαστών. Προσοχή! Δηλώστε τα αληθινά ενοίκια που δίνετε για να πάρετε πίσω περισσότερα λεφτά. Και στέκομαι και σε ειδικές πολιτικές, όπως η κοινωνική αντιπαροχή. Το στεγαστικό είναι ένα ζήτημα φωτιά, καίει τον κόσμο. Ο κόσμος έχει δίκιο να ζητάει όλο και παραπάνω.

Προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε αποφάσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά. Δεν λύνεται με μαγικές συνταγές, γιατί μιλάμε για την περιουσία του άλλου. Όμως οι παρεμβάσεις μας έχουν ως στόχο να ανακουφίσουν ειδικότερα αυτούς, οι οποίοι νοικιάζουν».

Επιπλέον, διέψευσε, κατηγορηματικά, σε σχέση με το πρόγραμμα SAFE το «σενάριο» που κυκλοφόρησε, ότι απορρίφθηκε ελληνική πρόταση: «Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Δεν ισχύει τίποτα. Το είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν. Ακολουθήθηκε, όπως και για τις υπόλοιπες χώρες, η τυπική διαδικασία ελέγχου. Προχωράμε κανονικά και να θυμηθούμε, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις για την ευρωπαϊκή άμυνα, για όλα αυτά τα προγράμματα, είναι ελληνικές προτάσεις και ελληνικές επιτυχίες. Και για να θυμηθώ και κάτι. Θυμάστε εκείνους που σας έλεγαν ότι δεν θα καταφέρει η Ελλάδα τίποτα για όλα αυτά και θα τα καταφέρει μια άλλη γειτονική χώρα δικιά μας και ότι οι ενέργειες που θα κάνουμε σχετικά με τη συμμετοχή της στο SAFE θα πέσουν στο κενό; Πού είναι όλοι αυτοί που έβγαζαν αυτά τα όμορφα πρωτοσέλιδα και όλα αυτά τα κόμματα τα δήθεν πατριωτικά; Τα έχετε δει πουθενά; Εξαφανίστηκαν;».

Αναφορικά με την απορία «Τί είναι το τέλος της τοπικής ανάπτυξης, θα το πληρώνουμε όλοι;» απάντησε: «Δεν είναι κάτι επιπλέον. Είναι ένα τέλος, το οποίο ουσιαστικά θα συμπυκνώσει υπάρχοντα τέλη στους δήμους. 'Αρα στο τέλος της ημέρας οι δημότες δεν θα δουν κάποια επιβάρυνση στο λογαριασμό τους. Αυτό έχει σημασία. Αυτό θέλω να θυμάστε, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Ως προς το που πάνε αυτά τα λεφτά, θα πάνε σε έργα τα οποία θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής για τους δημότες όλης της Ελλάδας».

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε πως τα τρόλεϊ ως οχήματα θα καταργηθούν, όμως «οι διαδρομές που έκαναν συνεχίζονται, αλλά με σύγχρονα λεωφορεία. Και γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί έτσι εξοικονομεί το κράτος 20 εκατομμύρια ευρώ από συντήρηση και υποδομές. Θα αρχίσει η σταδιακή αφαίρεση παλαιών καλωδίων και θα προστεθούν νέα σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία, πολύ πιο φιλικά στους πολίτες που θα κοστίσουν λιγότερο. Θα κάνουν τα δρομολόγια πιο εύκολα και θα βοηθήσουν την πόλη να είναι πιο καθαρή», όπως είπε.

Στην ερώτηση με εορταστικό τόνο… «ποια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία είδαμε με το μικρό» απάντησε: «Ακόμα δεν είμαστε στη φάση να βλέπουμε ταινίες. Βλέπουμε τα ωραία πρωινά παιδικά. Όχι πάρα πολλή ώρα, γιατί αλλιώς δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, αλλά διαβάζουμε βιβλία. Και αυτή την περίοδο έχει την τιμητική του το «Τικ και Τέλα: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο». Όσοι είστε νέοι, ειδικά γονείς, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και όσοι δεν το ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο για αυτά τα Χριστούγεννα».

Τέλος, αφού στο δίλημμα «μελομακάρονο ή κουραμπιές» δήλωσε την ξεκάθαρη προτίμησή του στο πρώτο, ευχήθηκε: «Καλά Χριστούγεννα! Ευτυχισμένος ο νέος χρόνος με όλο και περισσότερες ερωτήσεις στις οποίες να μπορούμε με στοιχεία να απαντήσουμε. Υγεία σε όλο τον κόσμο».