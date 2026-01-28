Π. Μαρινάκης: Στόχος η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν να γίνει τον Φεβρουάριο

Στην επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Βεβαίως θα γίνει η συνάντηση, τα δυο επιτελεία βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για την ακριβή ημερομηνία», όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενημερώνοντας πως ο στόχος είναι αυτή να πραγματοποιηθεί μέσα στον Φεβρουάριο.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά, «Έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση, έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και έναν πρωθυπουργό με επιτελείο που τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει ουσιαστικά τη χώρα χωρίς να υποχωρεί πουθενά», σημείωσε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ευτυχώς η αντιμετώπιση της κρίσης στον Έβρο, η ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση στον Ιόνιο ή τα εξοπλιστικά δεν έγιναν μετά από μετάφραση από τα Αραμαϊκά. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα της χώρας είναι σοβαρές συζητήσεις που δεν γίνονται με όρος social media. Αυτό που κάνει η κ. Καρυστιανού στερείται σοβαρότητας».

Τέλος, για τον σάλο που προκλήθηκε με την Όλγα Κεφαλογιάννη και την επίμαχη διάταξη, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε πως ο τρόπος που παρουσιάστηκε το θέμα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Πρώτον, δεν ήταν τροπολογία, αλλά μια νομοθετική διάταξη μεταξύ άλλων 8, άρα δεν ήταν κάτι άσχετο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο», διευκρίνισε. «Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ως είθισται στο τέλος της χρονιάς, είχε άρθρα από περισσότερα από ένα υπουργείο. Είχε μια σειρά από διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα άρθρα αυτά προς ψήφιση ήταν και στη διαδικασία των Επιτροπών της Βουλής, μια εκ των οποίων αφορά και την ακρόαση φορέων. Μπορούσε όποιος ήθελε να προβάλει την οποιαδήποτε ένσταση. Άρα δεν μιλάμε για τροπολογία που ήρθε νύχτα».

Παράλληλα, τόνισε πως αν και κάποιος πολιτικός κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης, δεν το κάνει με την ιδιότητα του πολιτικού, αλλά με την ιδιότητα ως μητέρας.«Η κριτική που γίνεται στην κ. Κεφαλογιάννη για τον χρόνο και τον τρόπο χρήσης της διάταξης είναι μια άλλη συζήτηση, όμως επειδή στο τέλος της μέρας τη μεγαλύτερη αξία την έχουν τα παιδιά, θεωρώ ότι η κουβέντα επί του προσωπικού κάνει κακό σε αυτά τα δυο παιδιά».