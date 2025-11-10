Π. Μαρινάκης στο podcast «Θα σας ειδοποιήσουμε»: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βελτιώνει την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς

Συνέντευξη στο podcast «Θα Σας Ειδοποιήσουμε» έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για τη σημασία του πολιτικού διαλόγου, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική πρέπει να εκφράζεται με απλότητα και αλήθεια, πέρα από τα «ξύλινα» λόγια. Τόνισε ότι η πολιτική δεν είναι μόνιμη, αλλά μια ευκαιρία να αφήσεις έργο, να διορθώσεις και να προτείνεις, με ειλικρίνεια και αυτοκριτική.

Αναφέρθηκε στην πρόοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επισημαίνοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τις αυξήσεις στους μισθούς και τη μείωση των φόρων, παρά τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις. Υπογράμμισε τη βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας διεθνώς, την ψήφιση του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και τη φορολογία. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν αστοχίες και καθυστερήσεις, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάθαρση και διαφάνεια.

Σχετικά με την εγκληματικότητα και την υπόθεση στα Βορίζια Κρήτης, ο Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα, με συλλήψεις και ενίσχυση των δομών της αστυνομίας, χωρίς όμως να ωραιοποιεί την κατάσταση. Τόνισε τη σημασία της αυστηρότερης ποινικής αντιμετώπισης, της κατάργησης του «ασύλου ανομίας» στα πανεπιστήμια και της αποφασιστικής δράσης απέναντι στην παραβατικότητα.

Μιλώντας για το στεγαστικό πρόβλημα, εξήγησε οι λύσεις είναι σύνθετες και απαιτούν συνδυασμό μέτρων - αύξηση μισθών, φοροαπαλλαγές, προγράμματα ανακαίνισης και αποκέντρωση. Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε την παραδοσιακή «παροχολογία» των ελληνικών κυβερνήσεων, που όπως είπε οδήγησε σε δημοσιονομική εκτροπή και καλλιέργησε έναν επιζήμιο κρατισμό.

Επέμεινε στη σημασία της ανταποδοτικότητας των φόρων, ζητώντας το κράτος να αποδεικνύει στους πολίτες πού πηγαίνουν τα χρήματά τους - σε ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές, υγεία και πολιτική προστασία. Ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει μειώσει 83 φόρους, ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα μέσω ανάπτυξης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε ανησυχία για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου, ιδίως στη Βουλή, όπου συχνά επικρατούν ύβρεις και λαϊκισμός. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για κανονικούς ανθρώπους στην πολιτική, με εμπειρία και «ένσημα», που να κατανοούν τα προβλήματα των πολιτών και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη. Επικαλέστηκε προσωπικά παραδείγματα, επισημαίνοντας την απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους πολιτικούς και τους πολίτες, λόγω κακών συμπεριφορών του παρελθόντος.

Τέλος, μίλησε για τη σημασία των νέων μορφών επικοινωνίας, όπως το briefing για τους πολίτες, με στόχο έναν πιο ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο. Εξέφρασε αισιοδοξία για τη νέα γενιά και κάλεσε περισσότερους νέους ανθρώπους να εμπλακούν ενεργά, όχι μόνο μέσω κομμάτων, αλλά και με τη δημόσια συμμετοχή και το διάλογο.