Π. Μαρινάκης σε Ν. Ανδρουλάκη: Να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπρόσωπο, Παύλου Μαρινάκη, στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, στην οποία τον χαρακτήρισε «ψεύτη» και «συκοφάντη».

Ο κ. Μαρινάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει τα λόγια του, προτρέποντάς τον να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του.

«Αξιότιμε κύριε Ανδρουλάκη, πριν από λίγη ώρα, σε τηλεοπτική σας συνέντευξη είπατε, αναφερόμενος σε μένα: "Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης Παύλος, ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα είναι; 11:20. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά, έχει το χρόνο να ανασκευάσει, διότι είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης, διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία"», ανέφερε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν έκανε ποτέ τέτοια αναφορά, παραθέτοντας αυτολεξεί τη δήλωσή του από ραδιοφωνική συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει "παρών" για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή – μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν – ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Μάλιστα «για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία», προσθέτει ο κ. Μαρινάκης παραπέμπει και στο ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής του.

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ότι «ενώσατε δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ». Όπως διευκρινίζει: «Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε – αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν "παρών" για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του και να αποσύρει τους χαρακτηρισμούς, θέτοντας τρία πιθανά ενδεχόμενα: «Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους».

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κληθείς να σχολιάσει δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου τα περί εσχάτης προδοσίας, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Η ώρα είναι 11:20, θα τελειώσουμε σε δέκα λεπτά τη συνέντευξη, έχει χρόνο να ανασκευάσει. Είναι ψεύτης και συκοφάντης, γιατί ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλά για εσχάτη προδοσία. Και αυτό τι δείχνει; Την ποιότητα και την τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας».