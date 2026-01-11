Π. Μαρινάκης προς αγρότες: Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα - Διεκδικούμε ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνησης

«Από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε το διάλογο και ποτέ δεν μετακινηθήκαμε από αυτή μας τη θέση. Όμως δεν βάλαμε «νερό στο κρασί μας» σε δύο πράγματα: Το ένα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε πέραν των αντοχών και των ορίων της οικονομίας, γιατί οποιοδήποτε μέτρο παραπάνω για τους αγρότες θα έπρεπε να το πληρώσουν οι πολίτες με παραπάνω φόρους -και αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αυξάνει το εισόδημα των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων- και το δεύτερο ότι διάλογος τη στιγμή που οι πολίτες ταλαιπωρούνται δεν μπορούσε να γίνει. Πιο σημαντικό από το γεγονός ότι θα γίνει διάλογος την Τρίτη είναι ότι θα γίνει με αυτές τις δύο προϋποθέσεις» τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα κι αυτό δεν είναι απλώς μια αποστροφή. Είναι γεγονός: γιατί, αφενός έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια σύμφωνα με τις οροφές δαπανών της ΕΕ και αφετέρου γιατί ως κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πρέπει όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει, για παράδειγμα, χαμηλότερο ρεύμα, να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, το φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει ακριβώς το ίδιο. Δεν ψάχνουμε για νικητές και ηττημένους σε μια δημόσια κόντρα. Αναζητούμε τη χρυσή τομή που θα επιτρέψει στον αγρότη να παράγει με αξιοπρέπεια, χωρίς όμως οι υπόλοιποι πολίτες να αισθάνονται ότι "πληρώνουν το μάρμαρο"» προσθέτει.

Εκτιμά ότι είναι δικαιολογημένα τα παράπονα των πολιτών που ταλαιπωρήθηκαν όλο αυτό το διάστημα από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και σημειώνει πως «για περίπου ένα μήνα, στην προσπάθεια να εκτονωθεί μια δύσκολη κατάσταση, πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη και οφείλουμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους ζητήσουμε συγγνώμη».

Σε ερώτηση για την ανάγκη συναινέσεων και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ο πρωθυπουργός από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, επισημαίνει την ανάγκη συνεννόησης ως προς τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται. «Ειδικά στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά και σε ότι αφορά τις διαδικασίες για επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών. Χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις για να προχωρήσουν οι τομές που απαιτούνται, είτε αφορούν στο άρθρο 16, είτε στο άρθρο 86, είτε ακόμη σε ζητήματα στα οποία οφείλουμε - το πολιτικό σύστημα - να επικεντρωθούμε προκειμένου να συμβαδίζει το σύνταγμα με το σήμερα και το αύριο, όπως αυτό διαμορφώνεται» αναφέρει.

«Ως προς το θέμα των μετεκλογικών εξελίξεων, το έχουμε τονίσει πως διεκδικούμε μια ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνησης γιατί πιστεύουμε στις σταθερές μονοκομματικές κυβερνήσεις, βλέποντας, μάλιστα και την εικόνα άλλων ισχυρών κρατών στην Ευρώπη που έχουν ζητούμενα όσα στην Ελλάδα είναι πλέον δεδομένα. Από εκεί και πέρα η ΝΔ έχει ως φυσικούς συμμάχους και συνομιλητές τους πολίτες. Εκείνοι θα κρίνουν με την ψήφο τους ποιος θέλουν να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκρίνοντας απολογισμούς και προγράμματα. Οι μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να γίνουν με κόμματα τα οποία βάζουν «πλάτη» στο λαϊκισμό και στον εκχυδαϊσμό της Δημοκρατίας ή που εσκεμμένα καλλιεργούν μια κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς» προσθέτει.

Τέλος για το εάν η δημιουργία νέων κομμάτων αμφισβητήσει την κυριαρχία της ΝΔ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δεν πιστεύω στα υποθετικά ούτε στα μονοπρόσωπα κόμματα. Τα κόμματα είναι πυλώνας του πολιτεύματος και χρειάζονται θέσεις, ιδέες και ανθρώπινο δυναμικό που να μπορεί να τα στελεχώσει με πιθανό στόχο να κυβερνήσουν τη χώρα».

«Οι πλήρεις αφορισμοί και ο μηδενισμός δεν είναι θέσεις. Είναι η επανεμφάνιση μιας ακραίας λαϊκιστικής λογικής που την ζήσαμε και την πληρώσαμε πολύ ακριβά. Η προαναγγελία, όπως χαρακτηρίστηκε, για κόμμα από την κ. Καρυστιανού δεν αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αυτό που θα κριθεί είναι οι προτάσεις και οι θέσεις όλων όσων επιθυμούν να διεκδικήσουν την ψήφο των πολίτων» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου.