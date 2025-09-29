Για τραγωδία των Τεμπών

κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, δήλωσε πως από την πρώτη ημέρα που ρωτήθηκε «σταθήκαμε δίπλα του σε ανθρώπινο επίπεδο».

Επανέλαβε πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που έχασε το παιδί του σε αυτή την τραγωδία.

«Όλοι ζητάμε δικαιοσύνη αλλά σε μία δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και από κανέναν άλλο. Δεν θα επιτρέψουμε έναν δεύτερο γύρο της απαράδεκτης προσπάθειας εργαλειοποίησης στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων. Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών. Παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία. Είναι τραγικό αλλά είναι αληθινό. Και συγκεκριμένα κόμματα προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών. Για κάθε αίτημα μόνη αρμόδια να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη. Θέλουν τα κόμματα αυτά να κάνουν την Ελλάδα μπανανία. Δεν θα κάνουν τη χώρα μπανανία. Οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να προβληθεί ενώπιον του ακροατηρίου μετά την έναρξη της δίκης», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση αισθάνεται μόνη δήλωσε πως «δεν είναι θέμα πολιτικής μοναξιάς αλλά υποχρέωση του πολιτικού κόμματος που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών. Αν παραγγέλλουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη όπως συνέβαινε επί Τσίπρα, τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε;».

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκουν ευκαιρία προβολής δίπλα σε έναν πονεμένο πατέρα. «Αυτά σε μια κανονική χώρα δεν συμβαίνουν. Οι απαντήσεις βγαίνουν. Η κοινωνία βλέπει τι συνέβη. Αυτό που συνέβη μετά το πρώτο συλλαλητήριο των Τεμπών -και αναφέρομαι σε κόμματα και συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης- πρέπει να το γράψει η ιστορία για να μην ξαναγίνει. Πάνε τώρα να κάνουν ένα δεύτερο γύρο. Δεν πρόκειται ποτέ εμείς να παραγγείλουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο είναι δουλειά των δικαστών», επισήμανε.

Σε ερώτηση μέχρι ποια μέρα η κυβέρνηση δεν θα αντιδράσει ενώ ο κ. Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η δικαιοσύνη είπε ότι δεν έχει υποβληθεί το αίτημα όπως προβλέπεται και στη συνέχεια η δικαιοσύνη αρχίζει να δίνει τις δικές της απαντήσεις. «Η δικαιοσύνη απάντησε δια της προέδρου του Αρείου Πάγου και ήταν σαφέστατη. Αν υπάρχει άλλο αίτημα διαφορετικό ελάτε να μας το πείτε. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό; Πού το έχετε δει αυτό να συμβαίνει; Πρέπει να γίνει η Ελλάδα τριτοκοσμική χώρα για να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις κάποιων κομμάτων και κάποιων μέσων ενημέρωσης να διχάσουν την κοινωνία;», συμπλήρωσε.

Για τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη ότι η κυβέρνηση δεν έχει δουλειά με την εκταφή ανέφερε πως «χαιρετίζουμε αυτή την απάντηση και πως είναι προφανές ότι το ορθό είναι αυτό».

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Κυρανάκη για πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ποτέ δεν είπε ότι συνεχίζουν να κινούνται τα τρένα χωρίς πρωτόκολλο ασφάλειας.

Κληθείς να σχολιάσει το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επιστροφής του κ. Κυριαζίδη ανέφερε: «Για τον κ. Κυριαζίδη θα ρωτήσω σχετικώς, δεν έχω πληροφορία επανένταξης. Ο άνθρωπος ζήτησε συγνώμη την ίδια στιγμή. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού. Για το πόθεν έσχες δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Είναι κάλο να δημοσιεύονται. Οι μεταβολές αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Ερωτηθείς για τη φωτογραφία του πρωθυπουργού με τον Ντόναλτ Τραμπ και αν είναι αληθινή δήλωσε πως δεν θα ήθελε να είναι ποτέ στην θέση αυτών των ανθρώπων που αναγκάζονται να γράφουν τέτοιες αστειότητες. «Δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και κάποιες εφημερίδες, το θεωρούν αυτό ως βασικό θέμα. Έχω εδώ μαζί μου την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το εισερχόμενο που λάβαμε από τον Λευκό Οίκο με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου που μας επισυνάπτουν τη σχετική φωτογραφία. Άρα εδώ πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Είτε να ζητήσουν συγγνώμη, είτε να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ ότι έκαναν μοντάζ σε μια φωτογραφία. Είναι λυπηρό που και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χάνουμε χρόνο για τέτοιες αστειότητες αλλά υπάρχει κόσμος που τις τελευταίες ημέρες μπορεί να πιστέψει την fake προπαγάνδα. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό η πρακτική της δημιουργίας εντυπώσεων με χυδαία ψέματα», ανέφερε.

Μετά από επόμενη σχετική ερώτηση επανέλαβε πως τη φωτογραφία την έλαβε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού από το αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου. «Ο πρωθυπουργός παραβρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει γίνει μοντάζ να απευθυνθεί στο αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε και σημείωσε πως «δεν θα ερμηνεύσω τη στάση του σώματος του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ».

Σε ερώτηση αν θα γίνει κάποια συνάντηση το επόμενο διάστημα του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο είπε ότι δεν υπάρχει κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή και πως «εμείς πιστεύουμε στο διάλογο αλλά δεν θα προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων».

Για το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη στα Νέα δήλωσε πως «δημοκρατικά έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να λέει την άποψή του και από εκεί και πέρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη των έκριναν οι πολίτες το 2023, του έδωσαν από τα μεγαλύτερα ποσοστά, και ως προς την εξωτερική πολιτική έχουμε απαντήσει πολλές φορές ότι εμείς επιλέγουμε να πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα που ψηλώνουν τη χώρα και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες που επιλέγουν κόμματα της άκρας δεξιάς».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τον Γιώργο Κατσαούνο δήλωσε πως «μακάρι να βρίσκονταν και στο Μαξίμου και στην ευρύτερη πολιτική άνθρωποι σαν τον Γιώργο Κατσαούνο, είναι υπόδειγμα ήθους και η επίθεση είναι άδικη και αντίθετη με την πραγματικότητα». «Μη χάσει και δεν γίνει ΣΥΡΙΖΑ σε όλα το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Σχετικά με δημοσίευμα του Documentο για τον κ. Μυλωνάκη, δήλωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται μεταξύ κομμάτων αλλά καμιά φορά τα κόμματα επιλέγουν να εργαλειοποιούν δημοσιεύματα. «Η αντιπαράθεση δεν γίνεται με το μέσο, γίνεται με το κόμμα», πρόσθεσε.

Για την απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι το θέμα αυτό το έθεσε πρώτος πέρσι στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τον Δεκέμβριο του 2024 είχαμε την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Είχαμε το kids wallet. Προωθήσαμε προτάσεις για θέσπιση ενιαίας ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης. Τον Μάρτιο του 2025 παρουσιάσαμε την Εθνική Στρατηγική στις Βρυξέλλες. Τον Μάιο είχαμε επίσημη κυκλοφορία της εφαρμογής kids wallet.

Τον Ιούνιο του 2025 είχαμε παρουσιάσει non paper στο συμβούλιο αρμόδιων Ευρωπαίων υπουργών. Τον Ιούλιο του 2025 η Meta υιοθέτησε την ελληνική πρόταση για ψηφιακή ενηλικίωση και τον Σεπτέμβριο έχουμε την ευρωπαϊκή εφαρμογή για την επιβεβαίωση ηλικίας.

Πέντε χώρες θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα τρία τα επίπεδα. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα εφαρμόσουμε όσα έχουμε ανακοινώσεις με τον ρόλο των γονέων κομβικό και θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάρουμε αποφάσεις κανονιστικές αλλά βασικό κριτήριο να είναι εφαρμόσιμες. Ναι να περιμένετε ακόμα περισσότερα και από τη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός στην περίπτωση που θα χρειαστεί να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές δήλωσε ότι «θα επιδιώξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση» και πως «οι πολίτες θα αποφασίσουν όπως αποφάσισαν το 2023». Και σημείωσε ότι «τα είπε όλα ο πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη ότι πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες ή ο οποιοσδήποτε άλλος».

Κληθείς να σχολιάσει γιατί τα ΜΜΕ είναι απέναντι στην κυβέρνηση, απάντησε πως δεν βάζει ιδιοκτήτες μέσων στην ίδια κατηγορία και ότι «οι πολίτες θα ψηφίσουν όταν έρθει η ώρα των εκλογών συγκρίνοντας» και πως «τώρα θα συγκρίνουν εμάς με τους υπόλοιπους και τα θετικά με εκείνα που δεν έγιναν σωστά».