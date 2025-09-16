Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε θα αυξήσει φόρους για να τα εφαρμόσει

Στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ αλλά και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας παράλληλα πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Έκθεση δεν είναι κοστολογημένα.

«Έχουμε την ευκαιρία, μέσω της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, να ρίξουμε φως σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει στοιχίσει στη χώρα, τα τελευταία 30 χρόνια, περίπου 3 δις ευρώ σε πρόστιμα», ανέφερε αρχικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση της Πόπης Σεμερτζίδου, τόνισε ότι «όντως υπήρξε πολιτεύτρια της ΝΔ το 2019, αλλά το 2023 είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια. Σε ό,τι αφορά αν παραμένει στέλεχος της ΝΔ, αρμόδια είναι να απαντήσουν τα κομματικά όργανα».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ παρατήρησε ότι «ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν ανέφερε ούτε έναν αριθμό για την κοστολόγηση των μέτρων που παρουσίασε, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που παρουσίασε ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα».

«Το ΠΑΣΟΚ είτε λέει ψέματα σε αυτά που τάζει, είτε για να τα εφαρμόσει θα αυξήσει φόρους, χωρίς να μας λέει ποιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.