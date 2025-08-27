Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό, αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις

Η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται με αλληλουχία δηλώσεων, μετά τους χαρακτηρισμούς «ψεύτης» και «συκοφάντης» που απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος του ζήτησε να τους αποσύρει.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε με αιχμηρή τοποθέτηση, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις». «Θα αρκούσε ένα απλό "συγγνώμη, λάθος". Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι «επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους» και πρόσθεσε: «δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς».

«Μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για “χαμένα βαγόνια” και ο ίδιος ο πρόεδρός του για “ενορχηστρωτές της συγκάλυψης”, δεν πρόκειται να δεχθούμε», κατέληξε.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, επιλέγουν να μεταθέτουν τις ευθύνες τους, ως συνήθως. Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κρύβεται πίσω από κάτι που του μετέφερε ένας δημοσιογράφος και να καταφεύγει σε υβριστικούς και τοξικούς χαρακτηρισμούς.

Ακόμα χειρότερα, ο κ. Ανδρουλάκης αρνήθηκε να ανασκευάσει τις ύβρεις, ακόμη και όταν ο δημοσιογράφος του μετέφερε την ορθή δήλωσή μου, η οποία φυσικά δεν είχε καμία σχέση με όσα μου καταλόγισε. Θα αρκούσε ένα απλό «συγγνώμη, λάθος». Αλλά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό.

Μαθήματα πολιτικού λόγου από ένα κόμμα στελέχη του οποίου έχουν μιλήσει για «χαμένα βαγόνια» και ο ίδιος ο πρόεδρός του για «ενορχηστρωτές της συγκάλυψης», δεν πρόκειται να δεχθούμε.

Προσωπικά θα συνεχίσω να αντιπαρατίθεμαι με πολιτικούς όρους, λέγοντας άβολες αλήθειες. Ως προς την κατηγορία περί χαρακτηρισμών, τους καλώ να κάνουν μια αναδρομή στις ανακοινώσεις τους για να διαπιστώσουν ότι είναι αποκλειστικά δική τους πρακτική».

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο λέγοντας ότι «χρησιμοποιεί κατ' εξακολούθηση προσβλητικούς και μειωτικούς χαρακτηρισμούς στις ανακοινώσεις του για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης» και πως «έχει λάβει επάξια τον τίτλο του μετρ της τοξικότητας και του διχασμού», ενώ έκανε λόγο για «επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης» που επιδιώκουν «να χρεώσουν δήθεν τοξικότητα στο ΠΑΣΟΚ».

Π. Μαρινάκης σε Ν. Ανδρουλάκη: Να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου

Σφοδρή ήταν και η αντίδρασή του στις δηλώσεις που έκανε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, στην οποία τον χαρακτήρισε «ψεύτη» και «συκοφάντη».

Ο κ. Μαρινάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διαστρεβλώνει τα λόγια του, προτρέποντάς τον να αποσύρει τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του.

«Αξιότιμε κύριε Ανδρουλάκη, πριν από λίγη ώρα, σε τηλεοπτική σας συνέντευξη είπατε, αναφερόμενος σε μένα: "Λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης Παύλος, ότι το ΠΑΣΟΚ συνυπέγραψε κείμενο για εσχάτη προδοσία, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τι ώρα είναι; 11:20. Θα τελειώσουμε σε 10 λεπτά, έχει το χρόνο να ανασκευάσει, διότι είναι ένας ψεύτης, είναι ένας συκοφάντης, διότι ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει υπογράψει κείμενο που μιλάει για εσχάτη προδοσία"», ανέφερε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν έκανε ποτέ τέτοια αναφορά, παραθέτοντας αυτολεξεί τη δήλωσή του από ραδιοφωνική συνέντευξη στα «Παραπολιτικά 90,1»: «Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα κόμμα που ψηφίζει "παρών" για να παραπεμφθούν βουλευτές για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι ψήφισαν στη Βουλή – μπορεί να μην τους άρεσε αυτό που ψήφισαν – ένα κόμμα το οποίο συνυπογράφει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έρχεται στην ίδια ακριβώς ρητορική, πώς θα μπορούσε να είναι συνομιλητής, με ποιον τρόπο ακριβώς; Άρα, το ΠΑΣΟΚ που μιλάμε, το σημερινό του κ. Ανδρουλάκη, καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Μάλιστα «για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία», προσθέτει ο κ. Μαρινάκης παραπέμπει και στο ηχητικό απόσπασμα της συνέντευξής του.

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ότι «ενώσατε δύο διαφορετικές αναφορές, βάζοντας στο στόμα μου λόγια που δεν είπα ποτέ». Όπως διευκρινίζει: «Κύριε Ανδρουλάκη, αρκούν στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, για να καταλάβει κανείς ότι ουδέποτε έκανα την αναφορά – για την οποία εσείς ψευδώς με κατηγορήσατε – αλλά, αντιθέτως, στη συμπεριφορά του κόμματός σας καταλόγισα, μεταξύ άλλων: αφενός την ψήφο των βουλευτών σας στη Βουλή, όταν ψήφισαν "παρών" για να παραπεμφθούν συνάδελφοί τους για εσχάτη προδοσία, γιατί ψήφισαν ό,τι εκείνοι πίστευαν, κάτι που αποτελεί πρωτοφανή αμφισβήτηση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των βουλευτών και σε άλλη χρονική περίοδο (εδώ θα σας βοηθήσει η κατανόηση των σημείων στίξης) συνυπογράψατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, στην οποία προφανώς αναφερόμουν».

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να ανασκευάσει τις δηλώσεις του και να αποσύρει τους χαρακτηρισμούς, θέτοντας τρία πιθανά ενδεχόμενα: «Στην προκειμένη περίπτωση τρία είναι τα ενδεχόμενα: Είτε δεν ακούσατε καλά, είτε σας εξέθεσαν οι συνεργάτες σας, είτε εσείς λέτε ψέματα και με συκοφαντείτε συνειδητά. Και στις τρεις περιπτώσεις, σας καλώ, αφού ακούσετε το ηχητικό της συνέντευξής μου, να ανασκευάσετε και να αποσύρετε τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου. Εκτός εάν έχετε πλέον για τα καλά αποκτήσει τις ίδιες συνήθειες με τους νέους σας πολιτικούς συνοδοιπόρους».