Π. Μαρινάκης: Παραμύθια ότι οι κλούβες κλείνουν δρόμους - Το πάρτι για κάποιους τελείωσε

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα πραγματοποιεί, σήμερα, ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμμετοχή του στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ αναμένεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική σχέση Ελλάδας – Ισραήλ και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία και την καινοτομία.

Στη Ραμάλα ο Πρωθυπουργός έχει -αυτή την ώρα- συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Υπογραμμίζεται πως πάγια θέση της Ελλάδας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη συνέχεια θα γίνει η συνάντηση των τριών ηγετών με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η εν λόγω σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή.

Το νέο σχέδιο για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αποτελεί μια παρέμβαση που εδράζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της εταιρείας,

• στη διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και

• στη θωράκιση της παρουσίας των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ειδικότερα, το σχέδιο του Υπερταμείου, όπως παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, αφορά στο μετασχηματισμό 158 καταστημάτων, με βάση ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής μοντέλο.

Επίσης, προβλέπει την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής. Ήδη, σε 500 σημεία της χώρας το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Μόνο τις τελευταίες ημέρες το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

• Καταβολή αποζημιώσεων, συνολικού ύψους 26,9 εκατ. ευρώ, σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν λόγω της έξαρσης της ευλογιάς και της πανώλης των αιγοπροβάτων.

• Ρύθμιση για την πρόσθετη προστασία των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ειδικότερα, αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή οι πλειστηριασμοί, οι κατασχέσεις και οι αποβολές, σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων.

• Ρύθμιση που αποκαθιστά τις αδικίες που αντιμετωπίζουν ενεργοί γεωργοί, οι οποίοι, ενώ καλλιεργούν γεωργικές εκτάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, στερήθηκαν την καταβολή βασικής ενίσχυσης λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο.

• Προδημοσίευση ενιαίας πρόσκλησης τριών παρεμβάσεων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 260 εκατ. ευρώ, με δικαιούχους φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

-Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα,

-Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και

-Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Όσον αφορά στις αγροτικές κινητοποιήσεις, από τον κατάλογο με τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση, προκειμένου να βρεθεί λύση και μόνο 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά.

Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ανασκόπησής του ο Πρωθυπουργός επεσήμανε: «είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού μηχανισμού καταγραφής δασικών πυρκαγιών, η Ελλάδα κατέγραψε μείωση 5% στις καμένες εκτάσεις σε σύγκριση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας, με συνολικά 478.190 στρέμματα.

Παράλληλα, οι ενάρξεις πυρκαγιών ήταν μειωμένες κατά 14,7% σε σχέση με τον μέσο όρο της εικοσαετίας.

Δεν πανηγυρίζουμε, σε καμία περίπτωση, αναγνωρίζοντας πως η μάχη σε αυτό το πεδίο είναι διαρκής και άνιση. Ωστόσο, στα στοιχεία αποτυπώνεται πως οι πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών αποδίδουν.

Πόσο μάλλον αν αναλογιστεί κανείς πως το 2025 αποτέλεσε τη δυσκολότερη χρονιά για την ευρωπαϊκή ήπειρο από τότε που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη την περίοδο 2006-2024 ανέρχεται σε 3,5 εκατ. στρέμματα, ενώ το 2025 έφτασε τα 10,3 εκατ. στρέμματα.

Στην Ελλάδα το 2007, με πέντε mega fires σε μία ημέρα, καταγράφηκαν περίπου 1.000.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων, το 2021 700.008 στρέμματα, το 2023 19.000 στρέμματα, ενώ το 2025, στη δυσκολότερη ημέρα, 146.000 στρέμματα.

Πέντε Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν το 60% των πυρκαγιών της χώρας.

Το 84% των πυρκαγιών σβήνονται κατά μέσο όρο, εντός δύο ωρών και 18 λεπτών.

Οι συχνότερες αιτίες σχετίζονται με εργασίες σε αγροτικές ζώνες, όπως η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και οι καθαρισμοί αγρών.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ο μέσος όρος συλλήψεων την περίοδο 2015-2024 ήταν 219, ενώ το 2025 διπλασιάστηκαν στα 402.

Το 2019 το Πυροσβεστικό Σώμα διέθετε περίπου 13.900 άτομα συνολικά, ενώ σήμερα ο αριθμός ανέρχεται σε 19.000, δηλαδή μέσα σε έξι χρόνια έχουν προσληφθεί 5.000 παραπάνω γυναίκες και άντρες στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός του 2026 όσο αφορά στην πολιτική προστασία της χώρας προβλέπει κονδύλι ύψους 1,43 δισ. ευρώ, όταν το 2022 ήταν περίπου στα 600 εκατομμύρια. Γεγονός που συνιστά αύξηση 140% μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις που αφορούν στην υλοποίηση του έργου: «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας», στις υπόλοιπες τέσσερις από τις επτά γεωγραφικές ζώνες.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημόσια επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές που έχει προκηρυχθεί ποτέ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ΣΔΙΤ στην Ευρώπη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 829 εκατ. ευρώ.

Από την πλήρη ανάπτυξή του αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10.000 δημοσίων κτιρίων, όπως σχολεία, κέντρα υγείας και λοιπές δημόσιες υποδομές.

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές αποκτούν συνδέσεις με ταχύτητες έως και 1 Gbps. Κατ’ αυτό τον τρόπο μειώνεται το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και ημιαστικών περιοχών, ενισχύεται η περιφέρεια, προωθείται η αποκέντρωση, στηρίζονται οι τοπικές επιχειρήσεις και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Αύριο, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.