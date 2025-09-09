Π. Μαρινάκης: Οι φοροελαφρύνσεις είναι στην πραγματικότητα αυξήσεις μισθών

«Όπως δεν πρέπει να μηδενίζουμε σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, έτσι και απαγορεύεται -θα πω εγώ- να πανηγυρίζουμε ή να εφησυχάζουμε τη στιγμή που πολλοί συμπολίτες μας έχουν ακόμα πολλά προβλήματα», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Real για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα είναι απολύτως συνεπή στην ιδεολογία της ΝΔ και σε αυτό το οποίο διαχρονικά υπηρετεί πολιτικά ο πρωθυπουργός.

«Με πολύ απλά λόγια, μια πολιτική η οποία ξεκινάει από το 2019 και έχει ως στόχο να μεγαλώσει την πίτα, να αυξήσει τα έσοδα του Κράτους με την ψηφιακή αναβάθμιση, με τις επενδύσεις που έχουν αυξηθεί, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έφερε και φέρνει λεφτά στο Κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι και τα λεφτά αυτά δεν επιστρέφονται πίσω με επιδόματα, επιστρέφονται πίσω με φοροελαφρύνσεις, που οι φοροελαφρύνσεις είναι στην πραγματικότητα αυξήσεις μισθών», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η κυβέρνηση έχει μειώσει 72 φόρους»

Για το ζήτημα του ΦΠΑ, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση μέχρι το Σάββατο είχε μειώσει 72 φόρους που τώρα γίνονται περισσότεροι αλλά και 22 έμμεσους φόρους.

«Τώρα, στα νησιά γίνεται γιατί μπορεί να γίνει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, δηλαδή ειδικές εξαιρέσεις προβλέπονται σε νησιωτικές περιοχές. Μακάρι αυτό να μπορούσε να επεκταθεί και σε περιοχές ακριτικές, όπως ο Έβρος. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί με βάση την καταγωγή. Παντού υπάρχουν συνεπείς και μη», διευκρίνισε.

«Fake news ότι καταδικάστηκε η Ελλάδα»

Ανέφερε επίσης ότι διακινήθηκε fake news στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε ή επίκειται η καταδίκη της για ζητήματα ΦΠΑ, κάτι στο οποίο απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών με στοιχεία και με δεδομένα.

Ο κ. Μαρινάκης δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα εξήγησε γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και υπογράμμισε πως η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε δεν εξαιρεί κανέναν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ο καλύτερος τρόπος για να περιορίσεις την ακρίβεια είναι οι μόνιμες αυξήσεις των εισοδημάτων. «Όταν τα μέτρα είναι μόνιμα και το εισόδημα αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς και όσο μεγαλύτερους μπορούμε, με βάση τα δημόσια οικονομικά, τότε κάποια στιγμή που σταματάει ν' ανεβαίνει πολύ ο πληθωρισμός και ας ελπίσουμε να έχουμε και αποπληθωρισμό, αυτά μένουν στην τσέπη των πολιτών και στην πραγματικότητα φαίνονται και περισσότερο», ανέφερε.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο κομμάτι των ελέγχων. «Μέχρι το 2020 η Ελλάδα, ένα ευρωπαϊκό κράτος, δεν είχε οργανωμένη δομή για να κάνει ελέγχους για παραπλανητικές εκπτώσεις, φαινόμενα αισχροκέρδειας, τώρα έχουμε την περιβόητη ΔΙΜΕΑ, την οποία ο κ. Θεοδωρικάκος και έχει αναβαθμίσει και έχει στελεχώσει και έχει βάλει πολύ σημαντικά πρόστιμα και κάνει κάτι το οποίο δεν είναι να γίνει μετά από πολλά χρόνια, ενώνει μια σειρά από Υπηρεσίες για να υπάρχει ένας κεντρικός έλεγχος της αγοράς. Ναι. δύο να είναι τα μέτωπα τα οποία μπορείς ν' ανοίξεις και το έχουμε κάνει ή, τέλος πάντων, οι δύο δρόμοι για να περιορίσεις αυτό το φαινόμενο. Ο ένας είναι ν' αυξάνεις τα εισοδήματα με μόνιμα μέτρα και ο άλλος είναι με το να τιμωρείς αυτούς οι οποίοι κάνουν κατάχρηση αυτού του φαινομένου, με λίγα λόγια αισχροκερδούν. Και τα δύο τα έχουμε προχωρήσει, νομίζω, σε ικανοποιητικό βαθμό, έχουν κάθε λόγο οι πολίτες να ζητάνε παραπάνω», υπογράμμισε.

Για μία ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ όπως έγινε στην Ισπανία, ανέφερε πως οι μειώσεις δεν πέρασαν στους καταναλωτές και πήραν πίσω το μέτρο.

Για την προκαταβολή φόρου ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι πήγε από το 100% της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο 55% για φυσικά πρόσωπα και στο 80% για επιχειρήσεις. «Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση να έχει μειώσει 22 έμμεσους φόρους. Και το ξαναλέω, όλοι υπέρ είμαστε και στους άμεσους και στους έμμεσους φόρους να μειωθούν. Αλλά, όποιος λέει να μειώνουμε τον ΦΠΑ δύο μονάδες, να μας πει από πού θα πάρει τα λεφτά. Για παράδειγμα, θα αυξήσει κάποιον άμεσο φόρο; Τους φόρους που τώρα μειώσαμε εμείς, που αφορούν όλους τους πολίτες, τους φόρους εισοδήματος, είναι ο πιο σημαντικός φόρος. Είναι ο φόρος που πληρώνουν όλοι.

Να συμφωνήσουμε ότι ήμασταν εμείς που τα μειώσαμε, όπως και τον φόρο των επιχειρήσεων, όπως και στα μερίσματα. Ναι, αυτά εμείς τα κάναμε. Να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να γίνει κι άλλο και χρειάζονται οι επιχειρήσεις κι άλλο. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι όλοι θέλουμε να μειωθούν, αν είναι δυνατόν, όλοι οι φόροι, αλλά πρέπει να προτεραιοποιούμε κάποιες μειώσεις, με βάση τους κανόνες της Ευρώπης. Να συμφωνήσουμε ότι η Ευρώπη μας έχει βάλει οροφές δαπανών», πρόσθεσε.