Π. Μαρινάκης: Νέες θέσεις εργασίας από τις συμφωνίες στα ενεργειακά - Παλεύουμε να διορθώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια ευρεία τοποθέτηση για την οικονομία, την ακρίβεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ενεργειακές εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στους στόχους της οικονομικής πολιτικής και τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Πετυχημένη οικονομική πολιτική είναι αυτή που μειώνει τους φόρους ως προς τους συντελεστές και αυξάνει τα έσοδα για το κράτος. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Διπλασιάζουμε τις επενδύσεις, μειώνουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, μειώνουμε την ανεργία στο χαμηλότερο ποσό τα τελευταία 17 χρόνια και όλο αυτό αυξάνει τα έσοδα του κράτους από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», είπε στο MEGA ο κυβερνητικό εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν πανηγυρίζουμε. Αυτά που ανακοινώσαμε δεν είναι αρκετά, χρειάζονται κι άλλα», συμπλήρωσε.

Επίσης, αφού ανέφερε ότι την Παρασκευή θα πάρουν οι συνταξιούχοι τα 250 ευρώ που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι «η χώρα μας για πάρα πολλές δεκαετίες, με κάποιες εξαιρέσεις, είχε κυβερνήσεις, οι οποίες αύξαναν το χρέος, τα ελλείμματα, δεν δημιουργούσαν πολιτικές που δημιουργούσαν δουλειές και με λίγα λόγια οδηγήθηκε σε αυτές τις αποφάσεις, με αποκορύφωμα την υπερήφανη δήθεν διαπραγμάτευση και τα αχρείαστα 120 δισ. της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».

«Εμείς κάνουμε το εντελώς ανάποδο από ό,τι γινόταν κατά κανόνα στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Δηλαδή, διπλασιάζουμε τις επενδύσεις, 98% λέει ο προϋπολογισμός, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων το 2026 από ότι το 2019. Μειώνουμε το χρέος ως προς το ΑΕΠ, πάμε δηλαδή στα χαμηλότερα της τελευταίας 20ετίας, μειώνουμε την ανεργία στο χαμηλότερο ποσοστό στα τελευταία 17 χρόνια και όλο αυτό αυξάνει τα έσοδα. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν δούλευε και έπαιρνε το επίδομα ανεργίας και τώρα δουλεύει και πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές, που τους μειώνουμε, φέρνει έσοδα στο κράτος. Είναι ο στόχος μας να αυξηθούν τα έσοδα. Πώς όμως; Από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας» πρόσθεσε.

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι «από 29% φόρο και 100% προκαταβολή όταν ήρθαμε στα πράγματα, κάντε το 29 επί 2, 58% δηλαδή ουσιαστικά, το έχουμε πάει για τους νέους μηδέν, μέχρι 30 ετών 9%, 20 μονάδες κάτω, την προκαταβολή από το 100 στο 50 για τα φυσικά πρόσωπα και 80 για τα νομικά και για κάθε πολίτη πάνω από 30, ο φόρος πήγε από το 29% στο 22% μέχρι τώρα, τον πάμε στο 20%. Και 18% αν έχεις ένα παιδί, 16% αν έχεις δύο παιδιά, 9% αν έχεις τρία παιδιά και αν είσαι πολύτεκνος μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι για έναν νέο άνθρωπο μέχρι 25 ετών το κέρδος μπορεί να είναι από 2.000 ευρώ έως 4.000 ευρώ τον χρόνο. Αναλόγως πόσα βγάζει».

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι μπροστά με πολύ μεγάλη διαφορά. «Πρώτη φορά κάτι τέτοιο συμβαίνει για κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας και έχουμε μία απόσταση από το επιθυμητό ποσοστό επανεκλογής με αυτοδυναμία, που είναι ο στόχος μας, γιατί; Γιατί ο κόσμος αυτά τα καταλαβαίνει αλλά θεωρεί ότι χρειάζονται περισσότερα» είπε.

«Παλεύουμε να διορθώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι στις επιτυχίες μας και παλεύουμε να το διορθώσουμε αυτό», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το σκάνδαλο του οργανισμού.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στα αρνητικά μας, όχι στις επιτυχίες μας. Κι εκεί έχουμε υλοποιήσει μία πολιτική, που οι τίμιοι θα παίρνουν παραπάνω. Θα γίνει άμεση καταβολή στο τέλος του μήνα του 70% με ελέγχους και το υπόλοιπο 30% θα πάει παραπάνω σε αυτούς που είναι έντιμοι και όχι μπαταχτζήδες. Το κράτος παίρνει πίσω τα κλεμμένα».

«Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί 30 χρόνια ο λαός έχει πληρώσει 3 δις για το ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Φαίνεται ότι το κράτος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εμείς πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη, κάναμε δεκάδες χιλιάδες διασταυρωτικούς ελέγχους και μπλοκαρίσματα ΑΦΜ. Όμως, το είπε και ο πρωθυπουργός, αυτά δεν είναι αρκετά».

Για το σχέδιο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Είμαστε πάντα με τον αμυνόμενο και το κράτος δικαίου. Δεν μπορείς να είσαι αυτονοήτως με την Κύπρο, να καταγγέλλεις μία παράνομη εισβολή και κατοχή 51 ετών, δεν μπορείς να φωνάζεις δικαίωση – και είμαστε οι πρώτοι που βάζουμε όρια στα θέματα casus belli, και όλοι οι πρωθυπουργοί υπηρέτησαν την εθνική γραμμή – όλα αυτά να τα κάνεις τη Δευτέρα και την Παρασκευή να λες ‘εντάξει, δεν πειράζει’».

«Εμείς θεωρούμε ότι είναι ανεπίτρεπτη η οποιαδήποτε αλλαγή συνόρων με τη βία. Είμαστε απέναντι σε αυτό, και στον λόγο και τα έργα μας».

«Η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο σε μια χώρα που πρωταγωνιστεί»

«Η Ελλάδα από μία χώρα παρία, μαύρο πρόβατο, στην απομόνωση, όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, είναι μία χώρα που πρωταγωνιστεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης όσον αφορά τις συμφωνίες στα ενεργειακά μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Οι συμφωνίες αυτές αναμένονται να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας και να φέρουν έσοδα.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μία αποτίμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκης, τονίζοντας πως οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν κατά 80%, η χώρα απέκτησε Rafale, Belharra & F-16, καθώς και χάραξε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της.