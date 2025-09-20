Π. Μαρινάκης: Κάθε φορά που θα προκύπτει δημοσιονομικός χώρος το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες

«Παρά τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις και ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς ρυθμούς ανάπτυξης, την ώρα που στην Ευρώπη καταγράφεται οικονομική επιβράδυνση. Όντως, το δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε ρυθμός ανάπτυξης 1,7%, ενώ στο πρώτο τρίμηνο ήταν 2,2%.

Πρόκειται για στοιχεία που βρίσκονται, όπως έχει επισημάνει και το υπουργείο Οικονομικών, εντός του εύρους των προβλέψεων. Ως εκ τούτου, δεν μεταβάλλεται ο στόχος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης που είναι της τάξης του 2,3%» τονίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Εκτιμούμε ότι αυτό θα αποτυπωθεί τόσο στο τρίτο όσο και στο τέταρτο τρίμηνο μέσα από παραμέτρους, όπως η αυξημένη τουριστική κίνηση, αλλά και η υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, σε συνδυασμό και με την πιστωτική επέκταση στις επιχειρήσεις» πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη του στο Capital.gr, ο υφυπουργός επισήμανε ότι ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που οδηγεί σε άμεση αύξηση του εισοδήματος για 4 εκατομμύρια πολίτες μέσω της μείωσης των φόρων με ειδική μέριμνα για νέους, οικογένειες με παιδιά και συνταξιούχους.

«Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τη διαφορά στο εκκαθαριστικό τους. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν τη διαφορά στο τέλος Ιανουαρίου και έκτοτε κάθε μήνα μέσα από τη μισθοδοσία τους, αφού θα έχουν λιγότερες κρατήσεις, άρα υψηλότερο μισθό» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι κάθε φορά που θα προκύπτει δημοσιονομικός χώρος το πλεόνασμα θα επιστρέφει στους πολίτες.

Επίσης ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι αν η κυβέρνηση έδινε τον 13ο μισθό, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στη φορολογική μεταρρύθμιση που αφορά 4 εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ αυτών και τους υπαλλήλους στο δημόσιο.

«Ο 13ος μισθός, όπως τον τάζει το ΠΑΣΟΚ, παραβλέπει τους κανόνες της ΕΕ, στην προσπάθειά του να κλείσει το μάτι στους δημόσιους υπάλληλους παραποιώντας ακόμη και τα δεδομένα αλλά και το γεγονός πως ο 13ος μισθός θα εξαντλούσε το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάσματος των 1,76 δισ. ευρώ και θα άφηνε εκτός εισοδηματικής ενίσχυσης όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά. Εδώ, δύο πράγματα συμβαίνουν: είτε υπάρχουν άλλοι δημοσιονομικοί κανόνες που τους ξέρει το ΠΑΣΟΚ, είτε εσκεμμένα η αξιωματική αντιπολίτευση παραποιεί την αλήθεια για να γίνει ευχάριστη στους πολίτες» ανέφερε.

Για το στεγαστικό πρόβλημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προωθεί πάνω από 40 μέτρα για την ανακούφιση των συνεπειών του στεγαστικού ζητήματος ύψους, άνω των 6 δισ. ευρώ. «Τα προγράμματα "Σπίτι μου", το "Ανακαινίζω - Νοικιάζω", τα προγράμματα κοινωνική αντιπαροχής, οι φοροελαφρύνσεις για τη μετατροπή βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες, τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, την ενίσχυση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, την ανακαίνιση εστιών, την παραχώρηση κατοικιών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, τη δημιουργία διαμερισμάτων σε αναξιοποίητα στρατόπεδα εκ των οποίων η πλειοψηφία θα διατεθούν σε κοινωνικές κατοικίες και, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, ξανά και χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας θα εξετάσουμε στο μέλλον και περαιτέρω φοροελαφρύνσεις για τα ενοίκια» είπε.

Τέλος, σε ερώτηση για τη στάση της Τουρκίας και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η κυβέρνηση έχει μεγαλώσει την Ελλάδα. Τη θωρακίζει, δημιουργώντας «θύλακα» ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

«Πραγματικά, όμως, θέλω κάποιος από όσους μιλούν για υποχωρητικότητα να μας πει πότε και πώς η χώρα δεν υπερασπίστηκε τα κυριαρχικά δικαιώματά της και μάλιστα στο πεδίο. Το ότι θέλουμε τον διάλογο, δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε, ούτε και ότι εφησυχάζουμε. Αυτή η κυβέρνηση υπέγραψε ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, κατήρτισε τους χωροταξικούς χάρτες και τα θαλάσσια πάρκα, προχώρησε τον διαγωνισμό νότια της Κρήτης, ορίζοντας τα οικόπεδα και τη μέση γραμμή, ενώ, όπως ανακοίνωσε και ο υπουργός Εξωτερικών ξεκινά η συζήτηση για τη χάραξη ΑΟΖ με τη Λιβύη. Αυτή η κυβέρνηση απέτρεψε την υβριδική εισβολή που επιχειρήθηκε στον Έβρο το 2020. Και αυτή η κυβέρνηση τασσόμενη στη σωστή πλευρά της ιστορίας αντιμετωπίζει κάθε πρόκληση. Πότε συνέβησαν ξανά όλα αυτά και, μάλιστα, σε τόσο ταραγμένους καιρούς; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να «ψηλώσει» την πατρίδα μας με κινήσεις ουσίας, τη στιγμή που άλλοι μας κρατούσαν απομονωμένους και πουλούσαν ψευτοπατριωτικές κορώνες σαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.