Π. Μαρινάκης: Ιστορική μέρα για τη χώρα η υποψηφιότητα Κυρ. Πιερρακάκη για την προεδρία στο Eurogroup

«Ιστορική» χαρακτήρισε για την Ελλάδα τη σημερινή μέρα της διεξαγωγής ψηφοφορίας στο Eurogroup, με έναν εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία του οργάνου, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι, εκτός των άλλων, η υποψηφιότητα αυτή απηχεί και «την μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια».

«Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα μας και μόνο για το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός είναι ένας εκ των δύο υποψηφίων για να αναλάβει ένα τέτοιο κορυφαίο ευρωπαϊκό αξίωμα» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά τις ουρές στα ATM, τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, το κλειστό χρηματιστήριο και τις αμέτρητες συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και των Eurogroup της αγωνίας, έχει επιστρέψει στην κεντρική σκηνή της Ευρώπης και στον πυρήνα των αποφάσεων.

Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη απηχεί τις θυσίες του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Απηχεί όμως και τη μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια.

Επιστρέφει σταδιακά στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υλοποιεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και τομών, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, που ενισχύει το εισόδημα άνω των 4 εκατομμυρίων πολιτών, στηρίζει τους νέους και τις οικογένειες και μειώνει την ανεργία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας».