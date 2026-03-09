Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους σε φαινόμενα αύξησης τιμών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν, είπε ότι η κυβέρνηση λόγω των πολλών κρίσεων που αντιμετώπισε απέδειξε ότι γνωρίζει από διαχείριση κρίσεων, και δεν αφήνει ποτέ αβοήθητη την κοινωνία.

«Έχουμε υπόψη μας τα δημοσιονομικά δεδομένα, έχουμε μια οικονομία που είναι ανθεκτική και έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε έκτακτες καταστάσεις» είπε ο κ. Μαρινάκης. Τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι σε επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, υπάρχει σχέδιο και όταν υπάρξει ανάγκη σχετικών ανακοινώσεων αυτές θα γίνουν σε εύλογο διάστημα. Καλό είναι να μη δημιουργείται πανικός και αβεβαιότητα στον κόσμο, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και πολλά από αυτά που διαβάζει ο κόσμος να μην τα πιστεύει, είπε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας ότι «αποδείξαμε ότι δεν αφήνουμε απροστάτευτους τους πολίτες απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις».

Ερωτώμενος για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται και να προστατεύσει στην Κύπρο και το τι συμβαίνει στο ψευδοκράτος δεν επηρεάζει την απόφασή μας να προστατεύσουμε την Κύπρο. Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη είναι επίσκεψη ουσίας προσθέτοντας ότι δεν σχολιάζει επιχειρησιακά ζητήματα και ότι δεν υπάρχει διάθεση ελληνικής εμπλοκής στην κρίση που ξέσπασε.

Ερωτώμενος για δημοσιεύματα σχετικά με το καλώδιο σύνδεσης Αμοργού- Αστυπάλαιας είπε ότι τα ζητήματα αυτά έχουν απαντηθεί, η ηλεκτρική διασύνδεση θα συνεχιστεί χωρίς έκπτωση και κάθε αντίδραση της Τουρκίας απαντάται με τον προσήκοντα τρόπο. Σημείωσε επίσης ότι η χώρα μας δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει άδεια για κάτι τέτοιο.

Αναφερόμενος στο θέμα των καυσίμων και της ενέργειας είπε ότι δεν υπάρχει κανένας πανικός από την κυβέρνηση προσθέτοντας ότι μέχρι το 2019 η Ελλάδα ήταν αρνητική πρωταθλήτρια σε τιμές ενέργειας και σήμερα κατάφερε να είναι σταθερά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες-είπε- παρακολουθούν κάθε ώρα τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, και μόλις απαιτηθεί κάποια πρωτοβουλία η κυβέρνηση θα απαντήσει με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας.

Για τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, είπε ότι «προσπαθεί μα κάθε τρόπο να τραβήξει την προσοχή» και πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά «δεν θα του κάνουμε τη χάρη λόγω των κρίσιμων περιστάσεων». «Θέλουμε να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις και να δίνουμε σοβαρές απαντήσεις» είπε ο κ.Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στο θέμα της απόφασης του ΣτΕ για την αποστολή του φακέλου από την ΕΥΠ σε αυτούς που το ζήτησαν δικαστικά, και αν αυτή θα πραγματοποιηθεί, είπε συνολικά το κράτος συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις.

Σε σχετικές ερωτήσεις για την πρωτοβουλία πραγματοποίησης του Αλήθεια Φόρουμ, είπε ότι ενόχλησε κάποιους η πρωτοβουλία και ειδικά «τους κουκουλοφόρους του διαδικτύου» τους οποίους χαρακτήρισε απειλή για την δημοκρατία. «Οι διακινητές ψεμάτων όπως αυτά για την κόρη του πρωθυπουργού, είχαν καλομάθει με την ενοχικότητα που τους αντιμετώπιζε και ο δικός μας χώρος, κρύβονται πίσω από την ελευθεροτυπία και διαπράττουν εγκλήματα στο όνομα της. Δεν θα συνεχίσουμε να είμαστε απαθείς, θα παίρνουμε τα μέτρα μας όπως προβλέπει ο νόμος γι' αυτούς που διαπράττουν εγκλήματα στο όνομα της ελευθεροτυπίας» είπε ο κ. Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του τοξικού λόγου και όσων αποτελούν κίνδυνο για τη δημοκρατία, σημειώνοντας πως όλες οι σχετικές δαπάνες της διοργάνωσης θα είναι στο Διαύγεια. Κάθε δαπάνη είναι κάτω από τις τιμές της αγοράς είπε, και προκάλεσε να γίνει έρευνα για το πόσα λεφτά έχουν εξοικονομηθεί επί των ημερών του στους φορείς που εποπτεύει. «Είναι υποκριτικό για ένα τόσο σημαντικό συνέδριο εθνικής εμβέλειας να κουνάνε το δάχτυλο οι διακινητές ψεμάτων. Το Αλήθεια φόρουμ ήρθε για να μείνει ετησίως ώστε οι διακινητές ψεμάτων να χάσουν τον ύπνο τους» είπε προσθέτοντας ότι για τη διοργάνωση επελέγησαν οι καλύτεροι στο είδος τους, και έχουν εμπειρία σε τέτοιες εκδηλώσεις. Επιπροσθέτως σημείωσε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια το κάθε «πειρατικό μέσο που λειτουργούσε με παράνομο τρόπο χωρίς στοιχειώδεις κανόνες», έπαιρνε διαφήμιση και τόνισε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που σεβάστηκε τα χρήματα των φορολογούμενων». Σημείωσε ότι είναι καλό να συζητήσουμε πως όπως όταν παίρνει ένα κινητό δηλώνεις την ταυτότητα σου έτσι όταν ανοίγεις λογαριασμό κάπου -στις σχετικές πλατφόρμες- πρέπει να είναι γνωστό σε ποιον ανήκει ο λογαριασμός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι πολλοί έχουν πέσει θύματα ανωνυμίας διαδικτύου, έχουν γίνει εγκλήματα και έχουν αυτοκτονήσει παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Αναφερόμενος στις σχετικές καταγγελίες των ναυτεργατών για πιέσεις στους ναύτες να εργαστούν σε περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις είπε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια κάθε εργαζόμενου και πως υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες για να αξιολογήσουν την καταγγελία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για καταγγελία και όχι για απόδειξη.

Είπε επίσης ότι δεν έχει καμία βάση ή σχέση με την πραγματικότητα το δημοσίευμα που αναφέρει ότι η αποστολή της Μπελαρά έχει στόχο την προστασία του Ισραήλ, τονίζοντας ότι ο μόνος στόχος είναι η στήριξη και προστασία της Κύπρου.

Τέλος, ερωτώμενος για τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών στη χώρα μας είπε ότι παραμένει μεγάλο πρόβλημα, προσθέτοντας ότι επί κυβέρνησης Μητσοτάκη «έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης ανεργίας γυναικών από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση».

Αναλυτικά ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Κύπρο όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron.

Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

Συνεχίζονται οι συντονισμένες επιχειρήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονται σε περιοχές κινδύνου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν, συνολικά, 1.039 συμπολίτες μας, από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, καθώς κάθε επιχείρηση έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, κυρίως λόγω των εκτενών περιορισμών πτήσεων, των διαρκών συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων χωρών.

Για τους επαναπατρισμούς η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνεργάζεται με τις επιτόπιες πρεσβείες και τα προξενεία μας.

Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα παρέχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γείτονος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Από την πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρθηκε, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επιπρόσθετα, ένα ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Για τον αποτελεσματικό συντονισμό 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.

Το 2025 η Ελλάδα πέτυχε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ύψους 2,1%, αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις και ενίσχυσε τις εξαγωγές. Και αυτά συνέβησαν παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που προκάλεσε η δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός, που αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερα θετική δυναμική της ελληνικής παραγωγής.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο η Ευρωζώνη και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αύξηση στο ΑΕΠ τους κατά 1,2% και 1,4% αντίστοιχα, ρυθμός αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν της Ελλάδας.

Με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9% περίπου το 2025, υπερβαίνοντας τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, πως μετά την πανδημία η Ελλάδα καλύπτει, σταθερά, το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετή κρίση.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%, παρά το αβέβαιο περιβάλλον, ενώ, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Ακόμη, οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως το 2025 τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν τις πραγματικές δαπάνες τους κατά 2%, ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Μάλιστα το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός, ότι το 2025 οι αμοιβές των μισθωτών αυξήθηκαν περισσότερο από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δηλαδή η ανάπτυξη διαχύθηκε πρωτίστως στους εργαζόμενους και δευτερευόντως στους κεφαλαιούχους.

Ειδικότερα, η αμοιβή της εξαρτημένης εργασίας σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται πως αυξήθηκε κατά 6,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα τονώθηκε κατά 2,6%.

Συνεχίστηκαν, με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο του 2026 οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 2.055 υποθέσεις να ολοκληρώνονται εντός του μήνα.

Οι 605 από αυτές πραγματοποιήθηκαν με τα διευρυμένα κριτήρια ευαλωτότητας ως προς την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών. Μέσα από νομοθετικές βελτιώσεις όπως αυτή διευρύνθηκε, ουσιαστικά, η περίμετρος προστασίας των οφειλετών και διευκολύνθηκαν, έτσι, ακόμα περισσότεροι πολίτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Σε υψηλό ρυθμό κινήθηκαν και οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τις 6.380.

Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 55.343 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές, ύψους 17,07 δισ. ευρώ.

Υπεγράφη συμφωνία τεχνικής υποστήριξης της Ελλάδας σε θέματα αεροναυτιλίας ανάμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

H Συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

«Αυτή η συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει, καθοριστικά, στην επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών υποδομών αεροναυτιλίας και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού δικτύου αεροναυτιλίας» σημείωσε ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.