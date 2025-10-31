Π. Μαρινάκης: Η χώρα μας έχει το φθηνότερο νερό και θα συνεχίσει να το έχει - Στον «κουβά» η ιδιωτικοποίηση

«Η χώρα μας έχει το φθηνότερο και θα συνεχίσει να το έχει» ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ σχολίασε πως «η ιδιωτικοποίηση του νερού πάει για άλλη μια φορά στον κουβά».

Για τα τιμολόγια νερού και αυξήσεις, είπε σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» πως «το μείζον δεν είναι οι αυξήσεις, είμαστε στο και 5 στο ζήτημα της λειψυδρίας. Θα προχωρήσουν άμεσα όσα έργα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Η χωρά μας έχει το φθηνότερο νερό και θα συνεχίσει να έχει ένα τουλάχιστον από τα φθηνότερα νερά. Η ιδιωτικοποίηση του νερού πάει για άλλη μια φορά στον κουβά. Οι αυξήσεις αφορούν πολύ μικρά ποσά».

Για κινητοποιήσεις των αγροτών

«Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι απατεώνες, αυτοί που έπαιρναν επιδοτήσεις ενώ δεν έπρεπε. Τα κλεμμένα έχουν αρχίσει να επιστρέφονται. Όσοι δεν πρέπει να παίρνουν δεν θα παίρνουν. Οι κινητοποιήσεις γίνονται από αγρότες, οι οποίοι έχουν δικαιολογημένες αγωνίες. Συμμεριζόμαστε απολύτως τις αγωνίες τους. Όσο δίκιο και να έχουν όμως δεν πρέπει να διαταραχθούν οι ισορροπίες του κράτους».

«Μέσα στον Νοέμβριο, μέσα στο 2025 οι αγρότες θα λάβουν τα χρήματα, 950.000.000 ευρώ συνολικά θα καταβληθούν».

«Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε ΑΦΜ»

«Οι έλεγχοι γίνονται και οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σύνθετος γιατί πρέπει να πιάνεις τους απατεώνες αλλά να μην διαταραχθούν οι πληρωμές».

Για πολιτική ευθύνη και ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε πως «δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αποποιηθεί τις ευθύνες υπάρχει κοινή ευθύνη σε όλους όσους κυβέρνησαν. Ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει την ευθύνη. Το να κουνάμε το δάχτυλο στον Μάκη Βορίδη το θεωρώ υποκρισία και υπερβολή».

«Ο κ. Βορίδης έχει δώσει εξηγήσεις και θεωρώ ότι είναι επαρκείς. Η κυβέρνηση έχει δείξει πρωτοφανή αντανακλαστικά, στο συγκεκριμένο θέμα θα ήταν ψέμα να σας πω ότι έγιναν όσα έπρεπε. Το έχει παραδεχθεί και ο πρωθυπουργός»

Για λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τόνισε πως«ήταν υπηρεσιακή αναγκαία απόφαση στο πλαίσιο της εξοικονόμηση πόρων. Μιλάμε για αναστολή λειτουργίας καταστημάτων που είχαν ελάχιστη λειτουργικότητα. Θα βρεθούν τρόποι και ρόλοι για να εξυπηρετούνται κατ οίκων οι πολίτες και οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν εκεί. Θα υπάρχουν σημεία εξυπηρέτησης που θα μπορούν να πηγαίνουν οι πολίτες. Κάποιοι από τους συμβασιούχους θα χάσουν τη δουλεία τους».

Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε: «Κανένας δεν χάρηκε την εξέλιξη αυτή με τον Σαμαρά, ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη που δεν ξεκίνησε καθόλου από τον πρωθυπουργό. Πριν και πάνω από όλα εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε την πολιτική μας».