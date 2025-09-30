Π. Μαρινάκης: Ούτε σπιθαμή αλλαγής στην κυβερνητική πολιτική για να έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, ελληνοτουρκικά, αλλά και ακρίβεια, δημοσκοπήσεις και καθυστερήσεις πτήσεων στον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ούτε σπιθαμή δεν θα αλλάξει η κυβερνητική πολιτική για να έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αν και η επικοινωνία δεν έχει διακοπεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σχετικά με τα Τέμπη και την απεργία πείνας από τον Πάνο Ρούτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ιερό αγώνα, επανέλαβε ότι η υπόθεση είναι ανοικτή πληγή και παράλληλα κατηγόρησε πολιτικούς αρχηγούς ότι «κάνουν τα πάντα για να καθυστερήσει η δίκη» και σηκώνουν το θέμα κάθε φορά που πέφτουν δημοσκοπικά. Σφοδρή κριτική άσκησε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ μίλησε για συντονισμένη εργαλειοποίηση.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι ευκαιρία να πάρουμε απαντήσεις. «Δεν έχουμε αρνηθεί κανένα όνομα μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχει μια σειρά στα πράγματα, όταν ερευνάς για 2,7 δισ. που έχουν πληρώσει άνθρωποι που δεν τους περισσεύει ούτε ένα ευρώ», τόνισε.

«Προφανώς και πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν, αλλά παράλληλα το κράτος οφείλει να μην χαθεί ούτε ευρώ για τους δικαούχους», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ σχετικά με τη στάση της Αντιπολίτευσης ανέφερε ότι στο ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει η βελόνα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο μοτίβο που τον οδήγησε σε δημοσκοπική κατάρρευση.

Ερωτηθείς για την τελευταία δημοσκόπηση της Alco με την πρόθεση στο 24% για τη ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το κυβερνών κόμμα συνολικά στις μετά ΔΕΘ εβδομάδες έχει ανακτήσει μέρος των μονάδων που είχε χάσει τα τελευταία χρόνια. Είναι η πρώτη κυβέρνηση με τέτοια ανθεκτικότητα παρά τα λάθη που πρέπει να διορθώσουμε. Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος ψηφίζει για την ζωή του. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε περισσότερο με κυριότερο θέμα το κόστος ζωής και η εισαγόμενη ακρίβεια, επεσήμανε, προσθέτοντας:

«Παρά τις θεωρίες της αντιπολίτευσης το σημαντικό είναι οι πολιτικές να αποδίδουν κι αυτό θα το δουν στην τσέπη οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του 2026», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Στόχος να εξαλειφθούν οι καθυστερήσεις, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις καθυστερήσεις στον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, επισημαίνοντας ότι «θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας». Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι υπεύθυνοι των καθυστερήσεων «δεν τιμωρούν την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά τους πολίτες και τους επισκέπτες στη χώρα».