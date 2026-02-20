Π. Μαρινάκης: Η αυτοδυναμία είναι η μόνη επιλογή που εξασφαλίζει σταθερότητα και πρόοδο

Στις επόμενες εκλογές, στη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης, το εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα» αλλά και στην εξωτερική πολιτική αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, σχετικά με το πολιτικό κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι, παρότι ο πρωθυπουργός προσδιόρισε χρονικά τις εκλογές περίπου σε 15 μήνες, η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με προεκλογική λογική της τελευταίας στιγμής. Τόνισε πως η επαφή με τους πολίτες πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα που λαμβάνει από τον κόσμο είναι περισσότερη δουλειά, χαμηλότεροι τόνοι και προσήλωση στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Σχετικά με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis και τη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, είπε πως πρόκειται για ένδειξη πολιτικής ανθεκτικότητας της κυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία της. Όπως σημείωσε, «σπάνια μεταπολιτευτικά έχει υπάρξει κυβέρνηση δεύτερης θητείας με τόσο ισχυρό προβάδισμα». Και επισήμανε ότι «η θετική ανάγνωση είναι η συνέπεια λόγων και έργων, ενώ η άλλη όψη αφορά τις εκκρεμότητες, ιδίως στο ζήτημα της ακρίβειας, όπου αναγνώρισε ότι οι πολίτες πιέζονται, προσθέτοντας πως το φαινόμενο έχει σχέση με την ευρωπαϊκή και τη διεθνή συγκυρία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, αναφέροντας ως παράδειγμα τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας ή τις φορολογικές μειώσεις - οι οποίες όπως σημείωσε οι αποτελούν απόδειξη συνέπειας με το «DNA» της Νέας Δημοκρατίας.

Επανέλαβε πως στόχος για τη ΝΔ είναι η αυτοδυναμία και πως είναι η μόνη επιλογή που εξασφαλίζει σταθερότητα και πρόοδο. Ωστόσο, για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αυτοδυναμία, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση, απορρίπτοντας τη λογική διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων ως αυτοσκοπό.

Περαιτέρω, εμφανίστηκε επιφυλακτικός σε μια πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επιλέξει στρατηγικά τη σύμπλευση με τις λεγόμενες «προοδευτικές δυνάμεις», ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά συνεργασία με κόμματα της ακροδεξιάς.

Σχετικά με τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας και την παρουσία της Αστυνομίας, δήλωσε πως είναι άλλο η συνταγματικά κατοχυρωμένη διαμαρτυρία και άλλο η τέλεση ποινικών αδικημάτων. Χαρακτήρισε επιβεβλημένη την παρέμβαση της ΕΛΑΣ εφόσον διαπιστώθηκαν παράνομες πράξεις, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του νόμου αποτελεί στοιχείο ευνομούμενης πολιτείας. Επέκρινε τα κόμματα που, όπως είπε, δεν καταδίκασαν καθαρά τα περιστατικά βίας, ενώ για τις επικείμενες εκδηλώσεις μνήμης για τα Τέμπη ζήτησε ψυχραιμία, σεβασμό και προσοχή σε ενδεχόμενες προβοκάτσιες.

Για το εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα» και απαντώντας στις επικρίσεις περί «βιαστικής αθώωσης» της εταιρείας, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή είπε ότι πρέπει να γίνει πλήρης διερεύνηση ευθυνών τόσο της διοίκησης όσο και των ελεγκτικών μηχανισμών, «η Δικαιοσύνη να τα ερευνήσει όλα», σημειώνοντας ότι κάθε δημόσια τοποθέτηση βασίζεται στα διαθέσιμα δεδομένα της στιγμής. Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε κατά των «τηλεδικαστηρίων», λέγοντας ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη χώρα και ζήτησε να αδήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός προς τα θύματα επιβάλλει θεσμική σοβαρότητα.

Αναφερόμενος στο περιστατικό στο FIR Αθηνών, είπε ότι σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων, αλλά λειτουργικότητας, το οποίο ωστόσο παραμένει σοβαρό. Παραδέχθηκε ότι, παρά τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν τομείς που χρειάζονται ταχύτερες παρεμβάσεις.

Τέλος, για την εξωτερική πολιτική, απέρριψε την κριτική περί υποχωρητικότητας, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τις συμφωνίες ΑΟΖ, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη διαχείριση του μεταναστευτικού ως σημαντικές επιτυχίες. Ανέφερε επίσης ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν συνιστά αδυναμία, αλλά ευκαιρία να διατυπώνεται ο ελληνικός αντίλογος, ενώ για ενδεχόμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει σχετική ενημέρωση, τονίζοντας ωστόσο τη στρατηγική σημασία των σχέσεων με τις ΗΠΑ.