Στη σημασία της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και της τοξικότητας στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε την Τρίτη 10 Μαρτίου κατά την έναρξη του διήμερου Συνεδρίου Athens Alitheia Forum «Confronting fake news and toxic discourse» (Αντιμετωπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις και τον τοξικό λόγο).

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης δεν είναι υπόθεση ενός θεσμού ή μιας κυβέρνησης, είναι μια συλλογική ευθύνη που απαιτεί συνεργασία, γνώση και αποφασιστικότητα», γι' αυτό και «το Αthens Alitheia Forum δεν δημιουργήθηκε τυχαία», αλλά «στόχος μας είναι το συνέδριο αυτό να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ως ένας χώρος που θα τίθενται δύσκολα ερωτήματα, θα κατατίθενται προτάσεις και θα προκύπτουν ουσιαστικά συμπεράσματα, γιατί η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από μεγάλα λόγια, έχει ανάγκη από πράξεις».

O κ. Μαρινάκης τόνισε πως «καθημερινά δημιουργείται ένα κλίμα έντασης, καχυποψίας και σύγχυσης, ένα κλίμα που δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο, αυτό ούτως ή άλλος είναι και το κύμητρο των περισσότερων περιπτώσεων διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Ένα κλίμα που πολλές φορές μας αναγκάζει να αφιερώνουμε πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου μας και του δημόσιου λόγου όχι στο να παράγουμε πολιτική, με τις αντιθέσεις που έχει αυτή, αλλά να αποδομούμε ψευδείς ειδήσεις», οι οποίες «κατασκευάζονται και αναπαράγονται ώστε να μπερδεύουν τους πολίτες να δημιουργούν ένα κλίμα οργής και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως γεννώνται κρίσιμα ερωτήματα απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα για το «ποιος είναι τελικά ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ενημέρωση των πολιτών, εάν είναι απλώς εργαλεία επικοινωνίας ή έχουν μετατραπεί στους βασικούς διαμορφωτές της κοινής γνώμης» και «τι επίδραση έχουν αυτά στη δημοκρατία, πόσο αναγκαίο είναι να συζητήσουμε σοβαρά τα ηλικιακά όρια στη χρήση των social media», γιατί, όπως εξήγησε, «δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι παιδιά εκτίθενται καθημερινά σε έναν ωκεανό πληροφορίας χωρίς φίλτρα» και πρέπει να μπορούν να «έχουν την ωριμότητα να διακρίνουν την πραγματικότητα από την κατασκευασμένη είδηση».

Όπως πρόσθεσε, η ελευθερία του λόγου, της πληροφόρησης, της έκφρασης είναι θεμελιώδης αλλά καμία ελευθερία δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας για όσους επιλέγουν να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, την αλήθεια για προσωπικό όφελος ειδικά όταν οι δέκτες είναι παιδιά και έφηβοι» και «πρέπει να τους δίνουμε τα εργαλεία να σκέφτονται κριτικά». Παράλληλα εξήρε τη σημασία που έχει «η παιδεία στην ψηφιακή εποχή».

«Επιδιώκουμε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πραγματικές αλλαγές για την ενίσχυση των δημοσιογράφων, για την ενίσχυση της ελευθερίας του λόγου αλλά και για ακόμα περισσότερες πολιτικές και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, θα προστατέψουν τους πολίτες και θα θωρακίσουν την αλήθεια και τον δημόσιο διάλογο» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας πως το Φόρουμ φιλοδοξεί «να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου», ώστε «να ασκείται κριτική χωρίς τοξικότητα, να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις χωρίς φανατισμό, να αναζητείται η αλήθεια χωρίς καραβιές και χωρίς σκοπιμότητες».

«Να γίνει το Φόρουμ και μία ευκαιρία να ξανασυστηθούμε, να θυμηθούμε όλη τη διαφορά ανάμεσα στην εύκολη κραυγή και την τεκμηριωμένη δημοσιογραφία, ανάμεσα στους ιεροκήρυκες των μέσων και των δήθεν σατιρικών εκπομπών και στις κουκούλες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη μία πλευρά και από την άλλη στη δημοσιογραφία που ερευνά διασταυρώνει, αμφισβητεί και τεκμηριώνει γιατί η αλήθεια δεν είναι σύνθημα, είναι ευθύνη».