Π. Μαρινάκης: H κυβέρνηση και οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι αλλά σύμμαχοι

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην «Today Press» τοποθετείται εκτενώς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την ακρίβεια, τη συμφωνία Mercosur, τις πολιτικές εξελίξεις και τη «μάχη» κατά της παραπληροφόρησης.

Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι «η κυβέρνηση και οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι αλλά σύμμαχοι» και σημειώνει ότι ο διάλογος αποτελεί «τον μοναδικό τρόπο να υπάρξουν ή να δρομολογηθούν λύσεις σε δίκαια αιτήματα».

Παράλληλα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση επέδειξε ανοχή, αλλά «δεν μπορεί μια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα να δημιουργεί προβλήματα σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία». Ξεκαθαρίζει πως η κυβέρνηση ζήτησε εξαρχής διάλογο «με ανοιχτούς δρόμους», προειδοποιώντας ότι «αν υπάρξουν άλλες σκέψεις, ο νόμος θα εφαρμοστεί», καθώς «είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και δεν μπορούμε να λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Για τη συμφωνία Mercosur, ο κ. Μαρινάκης λέει πως πρόκειται για μια συμφωνία που «δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό δίχτυ προστασίας για τους Ευρωπαίους και Έλληνες παραγωγούς». Ειδική αναφορά γίνεται στα 21 ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ που προστατεύονται, όπως «η φέτα, η ελιά Καλαμάτας και η μαστίχα Χίου», ενώ σημειώνει ότι η συμφωνία «δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές σε μια αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών».

Επίσης, ο Παύλος Μαρινάκης ασκεί κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «δεν στήριξαν μια συμφωνία με μόνο θετικά για τους παραγωγούς, επιλέγοντας το "όχι σε όλα"». Στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνωρίζει ότι «όποιος πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα ακρίβειας, ζει σε άλλο σύμπαν», επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν πρόκειται για «ακρίβεια Μητσοτάκη», αλλά για ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Υπογραμμίζει ότι από το 2019 η κυβέρνηση έχει μειώσει «83 άμεσους και έμμεσους φόρους», έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 36% και τον μέσο μισθό κατά 28%, ενώ ξεκαθαρίζει ότι «δεν θα ρίξουμε τη χώρα στα βράχια για να γίνουμε πρόσκαιρα ευχάριστοι», προσθέτοντας ότι «τα λεφτόδεντρα ξεράθηκαν».

Επιπρόσθετα λέει, μεταξύ άλλων, ότι «οι πολίτες θα μας κρίνουν το 2027 με βάση το τι είπαμε και τι παραδώσαμε» και αναφέρεται σε μεταρρυθμίσεις όπως το ψηφιακό κράτος, η μείωση της ανεργίας και η αντιμετώπιση της ανομίας. Επιπλέον, χαρακτηρίζει τη συνταγματική αναθεώρηση «μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας». Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη μάχη κατά της παραπληροφόρησης, σημειώνοντας ότι «τα fake news είναι μια κρίση που εξελίσσεται» και ότι «οι μισές αλήθειες είναι πιο επικίνδυνες από τα μεγάλα ψέματα».