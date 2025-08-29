Π. Μαρινάκης για Τέμπη: Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη

«Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το νέο πόρισμα για το δυστύχημα στα Τέμπη, που διαψεύδει τις υποθέσεις περί εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς.»

«Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν»

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε στη χώρα μας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.»

«Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ευθύνονται όλα τα κόμματα»

«Εμείς είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την αυτοκριτική που έπρεπε, λέγοντας ότι προφανώς αυτά δεν ήταν αρκετά. Πρόκειται για μια μεγάλη πληγή για την οποία ευθύνονται όλα τα κόμματα. Τα δύο σημαντικά ζητήματα είναι να επιστραφούν τα κλεμμένα -Οι έρευνες είναι πολύ προχωρημένες- και να λειτουργήσει η εξεταστική. Αν προκύψουν εκεί σοβαρά ποινικά στοιχεία, εδώ είμαστε.», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα»

Ερωτηθείς για την κριτική που άσκησε στον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Απάντησα για τον Τσίπρα με πολιτική κριτική. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό που κυβέρνησε με καθαρά χέρια. Ο Τσίπρας είχε αυταπάτες στην οικονομία, μας φόρτωσε με χρέος, μας φόρτωσε με το μνημόνιο. Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα.»