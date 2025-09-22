Π. Μαρινάκης για συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο με την Τουρκία, όχι τον ψευτοπατριωτισμό

Σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της διπλωματικής προσέγγισης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ενόψει της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι στόχος της συνάντησης είναι η ενίσχυση των ελληνικών θέσεων και η ανάδειξη του ρόλου της χώρας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. «Να περιμένουμε προσπάθεια ενίσχυσης των θέσεών μας. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μεγαλώσει την Ελλάδα με πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα. Έχουμε επιλέξει τον διάλογο με την Τουρκία και όχι μια συγκρουσιακή πολιτική ψευτοπατριωτισμού που τελικά χαμηλώνει τη χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι και η παρούσα «δεν θέτει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας ή “κόκκινων γραμμών” στο τραπέζι».

Αναφορικά με τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ και το ενδεχόμενο εξοπλιστικών συμφωνιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Δεν μπορούμε να επιβάλουμε σε άλλες χώρες τι να πουλήσουν και σε ποιον. Αυτό όμως που πωλείται, δεν είναι σε βάρος μας».

«Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη»

Κληθείς να σχολιάσει την απεργία πείνας που πραγματοποιεί για 8η ημέρα ο Πάνος Ρούτσης, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τη συμπαράστασή του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το αίτημα του κ. Ρούτση αφορά αποκλειστικά τη Δικαιοσύνη.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται. Σε επίπεδο διεκδίκησης έχει δικαίωμα να υποβάλει το αίτημά του. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα. Εάν δεν έχεις περάσει αυτήν την τραγωδία, δεν μπορείς να διανοηθείς τι περνάει. Όμως επί του αιτήματος, όταν υποβληθεί, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Δεν έχουμε καμία δουλειά να παρέμβουμε», είπε με έμφαση.

Απευθυνόμενος προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συνέχισε: «Ρωτώ: τι μας ζητάνε τα κόμματα; Να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη; Να βγουν να το πουν καθαρά. Ποιοι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη;».

Θέση της Ελλάδας για την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Αναφορικά με τις πρόσφατες αποφάσεις ευρωπαϊκών κρατών να αναγνωρίσουν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα διαμορφώνει τη στάση της με βάση τα εθνικά της συμφέροντα.

«Η θέση μας είναι σταθερή και υπαγορεύεται από τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Τασσόμαστε επί της αρχής υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή»

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο

Τη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβαση του στη Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Παρασκευή στη Νέα Υόρκη στην οποία μεταβαίνει εντός της ημέρας, όπως σημείωσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο σύνολο των επαφών του πρωθυπουργού στην αμερικανική μητρόπολη και επισήμανε ότι η χώρα μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, διευρύνει τις συμμαχίες της και είναι κατεξοχήν δύναμη σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Επιπλέον και επικαλούμενος την απόφαση της Moody's να διατηρήσει την αξιολόγηση της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα Baa3, ο Παύλος Μαρινάκης επιχειρηματολόγησε ότι και η Moody's επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της πορεία, εν μέσω κρίσεων και αναταράξεων, αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα ότι είναι στο «χείλος του γκρεμού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε ότι τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 12,5% στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου φθάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Τέλος ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στα μέτρα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, σε συνέχεια των μέτρων που έχει ήδη λάβει. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενισχύονται οι Περιφέρειες, με 81 κτηνιάτρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του υπουργείου. «Αυτοί οι 153 θα βρεθούν, άμεσα, στις Περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, από σήμερα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας, σημαντικά, την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου. Ανάλογο σχέδιο κατά της ευλογιάς εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωονόσο» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Η πολιτεία χρωστούσε τις αυξήσεις στους ένστολους - Συγκεκριμένα παραδείγματα

Αναφορικά με τις αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων, ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε: «Καταρχάς να πούμε, ότι οι ένστολοι θα δουν στην τσέπη τους από τον επόμενο μήνα και πολύ περισσότερο από τον Ιανουάριο, δηλαδή σε βάθος τριών μηνών, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο, ουσιαστικά, αυξήσεις, οι οποίες θα οφείλονται σε τρεις λόγους: τις ειδικές αυξήσεις σχετικά με εκείνους, δηλαδή με το μισθολόγιό τους, τις αυξήσεις που θα πάρουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι λόγω της μείωσης των φόρων, άρα τις λιγότερες κρατήσεις και τις ετήσιες αυξήσεις, που εδώ και τρία χρόνια βλέπουν οι δημόσιοι υπάλληλοι».

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέθεσε συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τις αυξήσεις των ενστόλων λέγοντας: «Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στη νέα γενιά των ενστόλων, δηλαδή τα παιδιά αυτά τα οποία αποφοιτούν είτε από σχολές Αστυνομίας είτε από -παράδειγμα- την Σχολή Ευελπίδων. Ζήτησα, μάλιστα, τα σχετικά στοιχεία από το υπουργείο Οικονομικών, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσα να τα υπολογίσω από μόνος μου. Ένας, για παράδειγμα, ανθυπολοχαγός, απόφοιτος Σχολής Ευελπίδων μέχρι τα 25, για τα πρώτα χρόνια δηλαδή, μέχρι τα 25, με το συνδυασμό αυτών των αυξήσεων. Άρα πάμε Ιανουάριο του 2026, όχι κατευθείαν από τον Νοέμβριο. Είναι δηλαδή δύο οι αυξήσεις, μιλάμε τώρα για καθαρά, καθαρές αποδοχές, πάει από τα 1.151 τον μήνα, στα 1.352, δηλαδή 201 ευρώ, καθαρά, παραπάνω το μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι 2.400 ευρώ τον χρόνο. Αυτό, απόφοιτος σχολής Ευελπίδων, το ξαναλέω, μέχρι τα 25. Αν πάμε 25 έως 30, δηλαδή αν είναι από 26 μέχρι και 30, όπου εκεί έχουμε μείωση φόρου σημαντική, αλλά όχι μηδενισμό φόρου, από τα 1.199 που παίρνει, ένα μέσο μισθό καθαρά, πάει στα 1.395, 196 ευρώ, μηνιαίως, καθαρά, παραπάνω -και εδώ είναι λίγο κάτω από τα 2.400 ευρώ τον χρόνο. Πάμε στην περίπτωση της αστυνομίας. Αρχιφύλακας 22 ετών, νεοδιορισμένος απόφοιτος, για παράδειγμα της Σχολής Αστυνομίας, 22 ετών το λέω… μέχρι 25 ετών ισχύει αυτό που θα σας πω. Έπαιρνε, καθαρά, τώρα που μιλάμε 947 ευρώ, θα πάει στα 1.040 συνολικά τον Ιανουάριο, άρα είναι 93 ευρώ μηνιαίως. Είναι περίπου 1.100 ευρώ παραπάνω τον χρόνο. Αντίστοιχες αυξήσεις θα δουν και όσοι είναι πάνω από 30, ανάλογες αυξήσεις, ειδικά όσοι έχουν παραπάνω παιδιά».

Συνεχίζοντας τα παραδείγματα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Να σας πω κάποια παραδείγματα για όσους είναι πάνω από 30. Την περίπτωση, δηλαδή, του αρχιφύλακα που χρησιμοποιήσαμε πριν: θα δει 103 ευρώ παραπάνω τον μήνα εάν δεν έχει παιδιά, 117 ευρώ παραπάνω τον μήνα εάν έχει ένα παιδί και 129 ευρώ παραπάνω, καθαρά, τον μήνα αν έχει δύο παιδιά» και προσέθεσε: «Είναι σημαντικές οι αυξήσεις. Τις χρωστούσε η πολιτεία στους ανθρώπους αυτούς, όπως και στο σύνολο της κοινωνίας. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δει ο κόσμος σιγά - σιγά, ενόψει των επόμενων μηνών, αυτές οι μειώσεις φόρων και αυτές οι παρεμβάσεις, τι σχέση έχουν με το εισόδημά τους. Πόσο, δηλαδή, θα κερδίσουν τον μήνα για να αντιμετωπίσουν μια πραγματικά δύσκολη περίοδο αυξημένου κόστους ζωής».

Ακολουθεί ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Σήμερα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στην Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενιής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας θα έχει συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι, με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Αλ-Καλίντ Αλ-Σαμπάχ, με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ Αλ Σαράα (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ο Πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας και χάρη στην εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης, «μεγαλώνει», προστατεύει τα σύνορά της, διευρύνει τις στρατηγικές της συμμαχίες και αναδεικνύεται ως μια δύναμη σταθερότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η Moody's διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα Baa3.

Το γεγονός ότι ένας από τους μεγάλους, διεθνείς οίκους αξιολόγησης επιβεβαιώνει τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και την αναπτυξιακή της πορεία, εν μέσω κρίσεων και αναταράξεων, αποτελεί απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν τη χώρα ότι είναι στο «χείλος του γκρεμού».

Η Ελλάδα βαδίζει στο δρόμο της υπευθυνότητας, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Αύξηση κατά 12,5% εμφάνισαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου φθάνοντας τα 12,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

-Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

-Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ πάνω από 4,5 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15%.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ιστορικό ρεκόρ, καθώς στο επτάμηνο (Ιανουάριος - Ιούλιος 2025) οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 12,2 δισ. ευρώ και σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,5%.

Η ανθεκτικότητα και η δυναμική του ελληνικού τουρισμού, σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, γεμάτο γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, καθιστά τον κλάδο έναν καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης.

----

Από σήμερα ξεκινούν τα «ζωντανά» μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές Λυκείου, όπου κι αν βρίσκονται, για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έτσι, λοιπόν, το Ψηφιακό Φροντιστήριο:

* Συνεχίζει τα «ζωντανά» μαθήματα για τα περισσότερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων.

* Εμπλουτίζει την πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας.

* Διατηρεί τη διδασκαλία από έμπειρους εκπαιδευτικούς που συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning.

* Διευρύνει την προσβασιμότητα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους.

* Στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Η περσινή χρονιά κατέγραψε 3.500 ώρες ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων 45λεπτης διάρκειας, τα οποία παρέχονταν και στη νοηματική γλώσσα και υποτιτλίζονταν για πλήρη προσβασιμότητα.

Συνολικά, 146.000 μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό παρακολούθησαν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, ενώ σημαντικός αριθμός απόφοιτων παλαιότερων ετών, απέκτησε την δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα, για την επιτυχή συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η δωρεάν πρόσβαση στο πλούσιο ψηφιακό υλικό (επαναληπτικές ασκήσεις, διαγωνίσματα προσομοίωσης, διαδραστικά τεστ) και η ίση εκπαιδευτική ευκαιρία για μαθητές απομακρυσμένων περιοχών αποτέλεσαν καθοριστικούς πυλώνες επιτυχίας.

------

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια των μέτρων που έχει ήδη λάβει, ενισχύει τις Περιφέρειες στη μάχη κατά της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, με 81 κτηνιάτρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της κτηνιατρικής του Υπουργείου.

Αυτοί οι 153 θα βρεθούν, άμεσα, στις Περιφέρειες που πλήττονται (υποστηρίζοντας το έργο των αρμόδιων ΔΑΟΚ), προκειμένου να συμβάλλουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Παράλληλα, από σήμερα τίθενται σε λειτουργία 17 απολυμαντικοί σταθμοί (μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε), σε κομβικά σημεία οδικών αξόνων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας, σημαντικά, την άμυνα απέναντι στη διασπορά της νόσου.

Ανάλογο σχέδιο κατά της ευλογιάς εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωονόσο.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη ημέρα εμφάνισης της ευλογιάς, στις 20 Αυγούστου 2024, τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα που προβλέπονται στον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενώ η Κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των κτηνοτρόφων με αποζημιώσεις που ξεπερνούν κάθε άλλη χώρα της ΕΕ -έως 250 ευρώ ανά ζώο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 95 ευρώ.

Το πακέτο στήριξης καλύπτει τόσο τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζωικό κεφάλαιο όσο και όσους επλήγησαν έμμεσα, από την αλυσίδα επιπτώσεων στην παραγωγή και τις ζωοτροφές.