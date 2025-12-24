Aγρότες χωρίς GPS

Κανένας αγρότης δεν χρειάζεται Google Maps για να πάει στα χωράφια του. Κανείς κτηνοτρόφος δεν χρειάζεται GPS για να μη χαθεί στους ορεινούς βοσκοτόπους. Δυστυχώς όμως ούτε η σκουριασμένη πυξίδα της κομματοκρατίας λειτουργεί στις σημερινές συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού. Χρειάζονται εργαλεία καλιμπραρισμένα στις σημερινές περίπλοκες διαδρομές της αγροδιατροφικής παραγωγής.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έπεσαν στη διπλή «παγίδα» της αυθόρμητης αγάπης των αστών και στους μονολιθικούς, πλην όμως «πονηρούς», υπολογισμούς κομματικών καθοδηγητών. Έστησαν μπλόκα και τελικά μπλοκαρίστηκαν οι ίδιοι σε αυτά. Η μεγαλύτερη απερισκεψία ήταν η προσβλητική για τη Δημοκρατία απόρριψη της ανοικτής πρόσκλησης του πρωθυπουργού. Που έγινε ακόμη χειρότερη επειδή συνοδεύτηκε από την απαίτηση «πες τι δίνεις και θα σου πούμε αν θα κατέβουμε στο Μαξίμου»!

Το γενικό πρόβλημα, όχι μόνον των Ελλήνων γεωργών, είναι η επαναφορά των τιμών των βασικών αγροτικών προϊόντων, σε επίπεδα κοντά ή μόλις λίγο πιο πάνω από εκείνα του 2020. Όταν μάλιστα, στο μεταξύ, πολλοί συντελεστές κόστους, που στο μεταξύ ανέβηκαν δεν έχουν μειωθεί.

Βεβαίως, ο αγροτικός τομέας είναι κατά κύριο λόγο κρατικοδίαιτος και, υπ’ αυτή την έννοια, το κράτος έχει σπουδαίο ρόλο στην καθοδήγησή του. Με έξι υπουργούς και άσχετους «τεχνοκράτες» (ο Θεός να τους κάνει ορισμένους εξ αυτών...) στον πιο κρίσιμο μηχανισμό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ των πληρωμών, η παρτίδα ήταν εξ αρχής χαμένη. Χαμένη την χειρότερη στιγμή, αφού η χώρα έπρεπε να είναι ήδη έτοιμη ενώπιον της μεγάλης τελικής διαπραγμάτευσης για τη Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Φαντασθείτε την ντροπή όταν μια τελευταία έκθεση της Επιτροπής σημειώνει, για την έκταση που μετατράπηκε σε βιολογικές καλλιέργειες, δηλαδή το πλέον ανταγωνιστικό και με καλύτερα αμειβόμενο τμήμα της γεωργίας: «Μεταξύ 2013 και 2023, η έκταση βιολογικής καλλιέργειας 26 χωρών της ΕΕ (εξαιρουμένης της Ελλάδας, για την οποία τα στοιχεία βρίσκονται υπό επικύρωση) αυξήθηκε κατά 7,6 εκατομμύρια εκτάρια (αύξηση 84%), διπλασιάζοντας σχεδόν το μερίδιό της στη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση.»

Αυτό το «υπό επικύρωση» είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το οποίο προέκυψε για σειρά λόγων τους οποίους αρνείται να εξετάσει η Εξεταστική της Βουλής, μεταξύ άλλων επειδή δεν εφαρμόστηκε ο έλεγχος που ακούει στον κωδικό «monitoring». Τι είναι αυτό;

«Πρόκειται για έναν ψηφιακό μηχανισμό ελέγχου των αγροτεμαχίων μέσω δορυφορικών εικόνων, με σκοπό να επιβεβαιωθεί αν πράγματι καλλιεργούνται όπως δηλώνονται και αν πληρούνται οι όροι για την καταβολή ενισχύσεων.» Η εφαρμογή του ψηφιακού ελέγχου «αλλάζει σημαντικά την καθημερινότητα αγροτών και ΚΥΔ – και δυστυχώς, πολλοί παραγωγοί δεν έχουν κατανοήσει ακόμα πώς επηρεάζει τις ενισχύσεις τους» διαβάζαμε εμείς στις πόλεις.

Τώρα, μεταξύ των 27 αιτημάτων είδαμε και το «Να δουλέψει σωστά το Monitoring.» Μα, για τα μικρά χωράφια ισχύει αυτό το σύστημα ιχνηλάτησης. Ούτε χρειάζεται να καταργηθεί το ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ, δηλαδή η ταυτότητα του κτήματος, αφού στα πρόβλημα που προέκυψαν ήδη δόθηκε λύση. Με αυτή την κωδικοποίηση όμως θα κάνει η ΑΑΔΕ την αποκαλυπτική δουλειά της και γι αυτό θέλουν να συνεχιστεί το μπάχαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή δούλεψε το monitoring πιάστηκαν πολλοί που έκαναν τα κόλπα με το κύκλωμα ΚΥΔ-ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γνώριζαν οι ενδιαφερόμενοι πως «ο έλεγχος γίνεται στο σύνολο των παραγωγών της Επικράτειας βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας», όπως είχε ανακοινωθεί πριν λίγα χρόνια;

Άλλωστε μέσω αυτού του συστήματος θα μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα από τα βασικά αιτήματα, όχι μόνον των αγροτών, αλλά της Ελλάδας, δηλαδή τη «σύνδεση επιδότησης με παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο» στη νέα ΚΑΠ, θέμα πράγματι μείζον για το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα μπορούσαμε να πάρουμε και άλλα παραδείγματα. Πλην όμως αυτά δεν γίνονται ούτε στο πόδι, ούτε στα μπλόκα. Γίνονται επειδή θα συζητηθούν χωρίς εκβιασμούς και με ανοικτά χαρτιά.

Κυρίως όμως επειδή οι αγρότες δεν θα επιτρέπουν στους κομματάρχες να τους καπελώνουν, βάζοντας μεταξύ των «αιτημάτων» τους και εκείνα που καλά γνωρίζουν ότι δεν θα ικανοποιηθούν όπως:

«Άμεσο διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων», μέτρο κόστους 3,6 δισ. κατά την κυβέρνηση.

«Να σταματήσουν οι εισαγωγές», δηλαδή να βγούμε από την Κοινή Αγορά της Ένωσης, που σημαίνει ότι θα σταματήσουν και οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ.

«Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους», όταν γνωρίζουν πως αυτό δεν επιτρέπεται από τους νομικούς κανόνες, αντίκειται στη βασική αρχή της ΚΑΠ, δηλαδή στη στήριξη του εισοδήματος χωρίς εγγύηση τιμών ενώ θα κατέληγε σε διπλή εισοδηματική στήριξη με αποτέλεσμα δημοσιονομικούς και ελεγκτικούς κινδύνους για τη χώρα.

Είναι προφανές ότι οι πολλοί μεταξύ υμών, που εκφράζουμε με κάθε δημοσκόπηση τη συμπάθειά μας στα «αιτήματα των αγροτών» δεν μπορούμε ούτε έχουμε την υποχρέωση να γνωρίζουμε τα τεχνικά και επί της ουσίας θέματα που κρύβουν τα τελεσίγραφα.

Σε τελευταία ανάλυση, οι περισσότεροι από τους δημοσκοπούμενους πολίτες πάνε όπου τους βγάλει το GPS...