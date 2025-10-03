Π. Μαρινάκης για Πάνο Ρούτσι: Κανείς στη ΝΔ δεν θα παρέμβει στη Δικαιοσύνη για να γίνει δημοφιλής

Τη θέση της κυβέρνησης για το ότι δεν επεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, αναφορικά με την υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπογράμμισε την Παρασκευή ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες αναφορές του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «μόνο εγώ 5-6 φορές έχω πει εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι σε ανθρώπινο όπως είπε και ο κ. Δένδιας στέκομαι δίπλα στον Πάνο Ρούτσι όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που περνάει. Από εκεί και πέρα και δεν το έχει αρνηθεί κανείς στη κυβέρνηση, το θέμα είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Αλίμονο αν κυβερνητικός στέλεχος ή στέλεχος της αντιπολίτευσης που εκπροσωπεί εκτελεστική και νομοθετική εξουσία διανοηθεί ο να πει σε μια άλλη εξουσία τι να κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία, ζούγκλα».

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε πως «όσο και αν ο Νίκος Δένδιας είπε ότι ανθρώπινα στεκόμαστε δίπλα, δεν πρόκειται ποτέ η ΝΔ να μπει στη διαδικασία είτε για να γίνει αρεστή είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Όποιος θέλει να το κάνει αυτό είναι απειλή για τους πυλώνες της δημοκρατίας».

Υπό απόλυτο έλεγχο η κατάσταση με το Πίρι Ρέις

Μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά και σχολιάζοντας τη νέα Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για παράνομες έρευνες του Πίρι Ρέις, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «δεν χρειάζεται να κινδυνολογούμε, είναι υπό απόλυτο έλεγχο η κατάσταση».

Για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκία, ο ίδιος ανέφερε πως «τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι επιδίωξη. Θεωρώ ότι η παρατεταμένη φάση συνομιλιών στην οποία η χώρα δεν συζήτησε ποτέ κόκκινη γραμμή, είχαν αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό παραβιάσεων, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης».

«Εμείς δεν θα αλλάξουμε πολιτική, θα είναι ενεργητική και θα διαψεύδει τα λάθη της αντιπολίτευσης. Έχω βαρεθεί να βλέπω πρωτοσέλιδα που σε λίγες μήνες αποδεικνύεται το αντίθετο από ό,τι συνέβη» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Περί διαφθοράς και «να πέσει ο Μητσοτάκης»

Ακόμα, ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τα όσα ανέφερε την Πέμπτη η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «ακούγαμε ότι η πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι η Ελλάδα. Η κυρία Κοβέσι είπε εδώ ότι διαφθορά υπάρχει και αλλού και ότι ερευνά 3.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Άρα το αφήγημα αυτό για να πέσει ο Μητσοτάκης πάει κουβά. Δεύτερο δήθεν της αντιπολίτευσης ήταν ότι η κακιά κυβέρνηση Μητσοτάκη εμποδίζει την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η ίδια είπε ότι συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές. Άρα τα δύο βασικά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι διάφοροι της αντιπολίτευσης εξ αριστερών ή εκ δεξιών, δεν ισχύουν»

«Δεν αρνήθηκε κανείς ότι υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή όπως σε όλα τα κράτη. Δεκάδες είναι οι εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη και αυτό πρέπει να πιστώνεται στην κυβέρνηση γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έγιναν εγκληματίες το 2019. Πολλά από αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα δεν είναι υποθέσεις που υπονοούν εμπλοκή πολιτικών προσώπων» είπε, ακόμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κληθείς, στη συνέχεια, να τοποθετηθεί επί των παρατηρήσεων της κυρίας Κοβέσι για το άρθρο 86 (περί ευθύνης υπουργών) του Συντάγματος, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «το Σύνταγμα αλλάζει με βάση τις αποφάσεις των εκλεγμένων εκπρόσωπων του λαού και όχι με υποδείξεις. Ήδη ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι στα προς αναθεώρηση θα είναι το άρθρο 86 και αυτό όχι γιατί μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ειδικό καθεστώς για πολιτικά πρόσωπα, αλλά για να μην είναι ζήτημα κομματικών συσχετισμών το αν θα παραπεμφθεί πολιτικός στη δικαιοσύνη, να είναι αποτέλεσμα νομικής διαδικασίας»