Π. Μαρινάκης για Μέση Ανατολή: Πρόκειται για μια εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το πώς επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, και οι αεροπορικές μετακινήσεις αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:«Η ελληνική Κυβέρνηση, δια του υπουργείου Εξωτερικών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλες οι ελληνικές Πρεσβείες στην περιοχή παραμένουν ανοιχτές και βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση και διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμόδιων Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας αναρτώνται και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τα στοιχεία επικοινωνίας των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών για τον επαναπατρισμό τους, όταν αυτός καταστεί εφικτός, καθώς και κάθε συναφής ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει συνολικά δέκα (10) τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, από τις οποίες οι τρεις (3) είναι αποκλειστικά για Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών έχει ενεργοποιηθεί προς παροχή προξενικής συνδρομής.

Πρέπει να επισημανθεί για να καταστεί απολύτως κατανοητό ότι όσο ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Με την αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, οι διπλωματικές αρχές είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή προς τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επαναπατριστούν.

Έως και τώρα, ο εναέριος χώρος της περιοχής παραμένει κλειστός στη συντριπτική πλειοψηφία του. Σε χώρες που υπάρχουν Έλληνες και λιγότεροι περιορισμοί πτήσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει -ακόμη και εντός της ημέρας- πτήσεις επαναπατρισμού.

Έως τότε, παρακαλούνται οι πολίτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και των Αρχών του εξωτερικού, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τους.

Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε αναλυτικά από τους επικεφαλής των Πρεσβειών και των Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και έδωσε σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ιδιαίτερα περίπλοκης αυτής κρίσης. Αυτή την ώρα, την ίδια σύσκεψη πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός.

Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι πρόκειται για μια εμπόλεμη κατάσταση μεγάλης κλίμακας, λόγω της συμμετοχής πολλών κρατών στη σύρραξη, αλλά και του γεγονότος ότι δύο από τις χώρες στις οποίες υφίσταται πρόβλημα (Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) αποτελούν ταξιδιωτικό κόμβο από άλλους προορισμούς με αποτέλεσμα Έλληνες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί σε πολλές άλλες χώρες. Το πρόβλημα αυτό υφίσταται για όλες τις χώρες του κόσμου, πολίτες των οποίων βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές. Η Ελλάδα μεριμνά για την ασφάλεια των πολιτών και για πλήρη ετοιμότητα ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί πτήσεων να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας κατά προτεραιότητα».

