Π. Μαρινάκης για καταγγελίες εργαζομένων κατά Ζ. Κωνσταντοπούλου: Υπάρχει υστερική αντιπολίτευση (vid)

Σφοδρή κριτική άσκησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή καταγγελίες εργαζομένων εις βάρος της, κάνοντας λόγο για «υστερική αντιπολίτευση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Open, σημείωσε ότι διάβασε την καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση Ελευθέριας και υπογράμμισε: «Σκεφτείτε τι θα είχε γίνει εάν όχι ο πρόεδρος της ΝΔ, όχι ένας υπουργός, αλλά ένας βουλευτής, ένα στέλεχος είχε σε βάρος του καταγγελία μίας εργαζόμενης γυναίκας. Όχι μόνο για απλήρωτα δεδουλευμένα, τα οποία προκύπτουν de facto, αλλά για bullying στην εργασία».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Π. Μαρινάκη

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διερωτήθηκε ότι «πόσες φορές θα την είχανε καλέσει από χθες το απόγευμα οι μη πολιτικές ψυχαγωγικές εκπομπές. Πόσες φορές οι δήθεν σατιρικές εκπομπές θα είχαν κάνει βίντεο παρουσιάζοντας τον εν λόγω πολιτικό ως οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, πόσες influencers θα είχανε κάνει βίντεο και θ έλεγαν ''ως εδώ'' και διάφορα αριστερά και ακροαριστερά sites».

«Για εμένα κάθε εργαζόμενος που κάνει καταγγελία, όποιος και αν είναι ο καταγγελλόμενος, αξίζει τον ίδιο σεβασμό», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης και προσθέτει «αλλά για να είμαστε δίκαιοι δεν την βλέπετε αυτή την υποκρισία;».

«Σκεφτείτε στη θέση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να ήταν ένας από εμάς;», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.