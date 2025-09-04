Π. Μαρινάκης για το καλώδιο: Καμία όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - Εύλογα τα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου

«Δεν υπάρχει καμία - οποιαδήποτε όχληση έστω - της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το GSI - αυτή είναι η ενημέρωση που έχω», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε στην ενημέρωση των συντακτών για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Νωρίτερα, σχολιάζοντας την αναφορά του Κύπριου ΥΠΟΙΚ Μάκη Κεραυνού περί μη βιωσιμότητας του έργου, είπε:

«Με βάση τις επίσημες ενημερώσεις, οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, τη χρηματοδότησή του και το κόστος», ανέφερε αρχικά. «Έχει πει ο πρωθυπουργός, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο καίριας σημασίας, ότι μια πολύ σημαντική διάσταση αυτού του έργου είναι και η οικονομική διάσταση, ο επιμερισμός δηλαδή του κόστους. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε».

«Από κει και πέρα, δεν έχουν τεθεί υπόψη οι μελέτες βιωσιμότητας στις οποίες αναφέρθηκε ο Κύπριος υπουργός», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Είναι προφανές ότι με την Κύπρο μάς συνδέουν στενότατοι δεσμοί και υποστηρίζουμε τις μεγάλες κυπριακές θέσεις για τα εθνικά. Από κει και πέρα, υπάρχουν ζητήματα που έχουν τις δικές τους προεκτάσεις. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει τις σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου, διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των Ελλήνων φορολογούμενων. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης».

«Το ερχόμενο Σάββατο ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους πολίτες και την κοινωνία, θα μιλήσει για το παρόν και το μέλλον της χώρας, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος να μιλήσομε για το χθες, το οποίο έχει κριθεί από τις βουλευτικές εκλογές και την ίδια την ιστορία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση για το πώς απαντά η κυβέρνηση στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Αναφορικά με πόρισμα του Χημείου του κράτους για την τραγωδία των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «το τι ισχύει και τι δεν ισχύει το αποφασίζει η Δικαιοσύνη, εμείς βγάζουμε συμπεράσματα, όχι πορίσματα. Είναι σαφές ότι τα κόμματα των χαμένων βαγονιών και του ξυλολίου, αλλά και κάποια μέσα ενημέρωσης έπαιξαν με το θυμικό της κοινωνίας και τον πόνο των συγγενών στήνοντας την πιο χυδαία επιχείρηση διαστρέβλωσης και προπαγάνδας. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό».

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε ότι το πόρισμα για την πυρόσφαιρα έχει κατατεθεί στον ΕΔΟΑΣΑΜ, ο οποίος και θα το μεταφράσει και θα το παραδώσει στον ανακριτή.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «στη μεθαυριανή ομιλία του πρωθυπουργού πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε τα περιθώρια για να αντιμετωπίσουμε το Δημογραφικό, το οποίο πάντως χρήζει και άλλων παρεμβάσεων πέραν των μέτρων οικονομικής στήριξης. Στο Μεταναστευτικό να αναμένετε από την κυβέρνηση αυστηροποίηση των κανόνων αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Σε ό,τι αφορά στη νόμιμη μετανάστευση θα δώσουμε έμφαση στις διακρατικές συμφωνίες και στις διαδικασίες διάκρισης ανάμεσα σε παράνομους και νόμιμους μετανάστες».

Επίσης και σε ερώτηση για νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την εκλογή νέου Μητροπολίτη στα Χανιά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν υπήρξε καμία παρέμβαση και καμία εμπλοκή της κυβέρνησης ή κεντρικά του Μεγάρου Μαξίμου στη συγκεκριμένη διαδικασία». Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός έχει πει νομιμότητα παντού με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει τους κανόνες, οι Αρχές πλέον οδηγούν τους εγκληματίες στην Δικαιοσύνη και αυτή τους κρίνει. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω σε αυτό, και αυτό δείχνει ποιος έχει βούληση να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα».

Σε ερώτηση για το εάν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, είχε λάβει γνώση για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στην προ ολίγων ημερών απάντηση του κ. Μυλωνάκη στη Βουλή λέγοντας ότι «ο κ. Μυλωνάκης απάντησε στη Βουλή με κάθε λεπτομέρεια, ήταν σαφής σε ό,τι έχει πει, απέκρουσε τις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Επιπλέον και σε σχετική ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών το ερχόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.