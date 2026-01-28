Π. Μαρινάκης για το δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι

«Από τη στιγμή που υπάρχει απώλεια ανθρώπινων ζωών, αυτεπαγγέλτως έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εισαγγελικής έρευνας, αποτέλεσμα της οποίας είναι και κάποιες συλλήψεις» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» επιλήφθησαν οι Αρχές και θα δοθούν απαντήσεις.

Ως προς το σκέλος της Επιθεώρησης Εργασίας, εξήγησε πως με βάση τα πρώτα στοιχεία δεν φαίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα να ακουμπά θέματα εργασίας, δεν φαίνεται δηλαδή ότι έχουν παραβιαστεί ζητήματα εργατικών νόμων. «Τα θέματα ασφάλειας είναι κάτι που ερευνά η Δικαιοσύνη, η διαδικασία της άδειας είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας», σημείωσε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

«Το ότι υπάρχει άδεια υπάρχει - το θέμα είναι η Δικαιοσύνη να δει αν δόθηκε σωστά η άδεια, αν οι ανανεώσεις της από την Περιφέρεια έχουν γίνει σύμφωνα με τον νόμο και αν οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί καταλλήλως. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και η ποινική διερεύνηση δεν κοιτά ούτε πρόσωπα ούτε μέγεθος εταιρειών».

«Δυστυχώς», συνέχισε, «στην Ελλάδα δημιουργείται από κόμματα και κάποια Μέσα Ενημέρωσης ένα κίνημα τυμβωρύχων με τα ίδια χαρακτηριστικά που είδαμε σε άλλα δυστυχήματα. Εννοώ όλους αυτούς που διακινούν την πληροφορία ότι η Ελλάδα είναι ας πούμε πρωταθλήτρια στα εργατικά δυστυχήματα».

«Ανακοινώσεις κομμάτων που προσπαθούν ακόμη κι ένα τραγικό δυστύχημα σε μια επιχείρηση στα Τρίκαλα να το εργαλειοποιήσουν. Ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας - που είναι ανεξάρτητη και όχι κυβερνητική αρχή - με βάση τις επίσημες μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής λέει ότι η χώρα μας είναι από αυτές με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο με βιντεάκια, δήθεν influencer και δήθεν σατιρικές εκπομπές».

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης έκανε έκκληση στον κόσμο να μην καταπίνει «αμάσητη» κάθε πληροφορία από όλους αυτούς τους «απατεώνες».

«Οι μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες στην ιστορία της ανθρωπότητας ανθούν και κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες και όχι σε συνθήκες ηρεμίας. Όταν κάποιος βλέπει μια μητέρα να μην γυρίζει στα παιδιά της επειδή πήγε να δουλέψει, συγκλονίζεται το ίδιο με όλους. Ο αριθμός 201 νεκροί στην Ελλάδα από εργατικά δυστυχήματα δεν ισχύει, είναι από 46 έως 48 ετησίως σταθερά τα τελευταία χρόνια βάσει της Επιθεώρησης Εργασίας. Το 201 είναι αυθαίρετο και κυκλοφορεί όπως κυκλοφόρησαν τα ξυλόλια και τα δήθεν χαμένα βαγόνια», πρόσθεσε.

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Εντοπίστηκε διαρροή προπανίου σε σωλήνες στο υπέδαφος, στην Εισαγγελία οι συλληφθέντες - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Παράλληλα, στον ανακριτή βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα και δύο στελέχη της επιχείρησης, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώθηκε η φονική έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών της νυχτερινής βάρδιας. Παράλληλα, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εντόπισαν τρύπα στις σωληνώσεις προπανίου που βρίσκονταν μέσα σε τοιχίο.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι συσσωρεύθηκε μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα, προκλήθηκε η μεγάλη έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο υπέδαφος η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» και δύο ακόμα στελέχη

Το απόγευμα της Τρίτης, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του τεχνικού βάρδιας και του τεχνικού ασφαλείας, οι οποίοι εξετάζονται από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ που διενεργούν προανάκριση για το τραγικό συμβάν.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν την Τετάρτη στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Τι λέει η εταιρεία για τις συλλήψεις

Από την πλευρά της η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση για τις συλλήψεις υποστηρίζοντας ότι έγιναν βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, με την ίδια να υποστηρίζει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν.

Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Υπ. Ανάπτυξης για «Βιολάντα»: Αρμόδια για την αδειοδότηση η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης και ελέγχου του εργοστασίου «Βιολάντα» παρέχει, με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, επισημαίνοντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή για τη συγκεκριμένη βιομηχανική μονάδα, είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου».

«Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών Αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου:

«Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».