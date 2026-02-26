Π. Μαρινάκης για Chevron: Δεν χάνονται κυριαρχικά δικαιώματα μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες

«Καμία σχέση με την πραγματικότητα» δεν έχουν σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, τα όσα διακινούνται ότι με τη σύμβαση με τη Chevron διακυβεύονται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε παράλληά πως τα όσα λέει δεν είναι απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά και τόνισε πως «δεν έχουμε καμία απώλεια ή κανένα κίνδυνο ή καμία τέτοια πιθανότητα κινδύνου απώλειας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιατί κυριαρχικά δικαιώματα δεν χάνονται μέσω συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες σε καμία περίπτωση. Ούτε υπάρχει τέτοια διατύπωση στη συγκεκριμένη συμφωνία».

Πρόσθεσε δε πως «σε κάθε σύμβαση τέτοιου τύπου πρέπει να υπάρχει η αναγκαία πρόνοια για νομικές ρήτρες διασφάλισης υπέρ του Δημοσίου, ώστε να μην προκύψουν θέματα αποζημιώσεων σε περίπτωση μελλοντικών οριοθετήσεων που θα αποφασίσει η Ελληνική Πολιτεία».

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί έχει μπει αυτή η ρήτρα όπως μπαίνει σε αντίστοιχες τέτοιες συμφωνίες;» ανέφερε ότι «όπως είναι γνωστό και διατυπωμένο και είναι και εθνική θέση, έχει εκκινήσει μια προκαταρκτική συζήτηση τεχνικών επιτροπών για τα θέματα οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Και θυμίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εκείνη η οποία έχει προχωρήσει στην οριοθέτηση- αυτή τη στιγμή υφίσταται μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο- και με την Ιταλία. Είναι δύο από τις κορυφαίες επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής. Μία επόμενη που θέλουμε να καταφέρουμε, πάντοτε επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου, είναι με τη Λιβύη. Άρα εδώ μιλάμε για μία ρήτρα που μπαίνει μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και μιας εταιρείας κολοσσού, όπως είναι η εταιρεία Chevron, για να μην έχει, σε περίπτωση που προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία με τη Λιβύη, γιατί μιλάμε για αυτή τη συζήτηση τώρα, να μην υπάρχει δυνατότητα αξίωσης εναντίον του Δημοσίου οποιασδήποτε αποζημίωσης. Άρα, προστατεύονται τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου».

Παράλληλα, θύμισε την αντίδραση της Τουρκίας στη συμφωνία της Ελλάδας με τη Chevron που έκρινε «παράνομες και μονομερείς» αυτές τις ενέργειες, επισημαίνοντας ότι «είναι κρίμα εθνικές επιτυχίες και από ενεργειακής σκοπιάς αλλά και από ευρύτερης γεωστρατηγικής σκοπιάς να τις βαφτίζουμε ως «επικίνδυνες» και μάλιστα επί τη βάσει μιας κριτικής που δεν έχει κανένα βάρος, κανένα βάθος, καμία ουσία».

Σχολίασε επ΄σης οι συμβάσεις αυτές που έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου «θα κατατεθούν προς κύρωση τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, όπου εκεί θα γίνει μία συζήτηση και επί της ουσίας της σύμβασης αυτής και αυτής της ιστορικής συμφωνίας, όπου την περίοδο που υπάρχει μία απόφαση απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, η Ελλάδα μετατρέπεται σε πύλη ενεργειακής εισόδου στην Ευρώπη».

«Γιατί αυτό είναι ένα πράγμα, η συμφωνία με την Chevron, αλλά μια άλλη συζήτηση είναι όλα τα υπόλοιπα, ο Κάθετος Διάδρομος και όλες οι υπόλοιπες συμφωνίες της χώρας. Αλλά θα γίνει και μια επί της ουσίας συζήτηση για το τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα» συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας ότι «η συμφωνία με τη Chevron στο σημείο που γίνεται και θα γίνουν οι έρευνες είναι ένα καθοριστικό «χτύπημα», άλλο ένα καθοριστικό «χτύπημα» στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Αυτό τι σημαίνει; Ότι η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, αυτή δηλαδή που ισχυροποιεί ουσιαστικά μία χώρα, εν προκειμένω τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, δεν είναι αυτή η οποία βασίζεται σε κινδυνολογίες. Και πιστέψτε με, δεν αναφέρομαι στον κ. Σαμαρά, τώρα, αναφέρομαι σε ένα ευρύτερο αφήγημα που χτίζεται από κάποια συγκεκριμένα Μέσα Ενημέρωσης, κόμματα της αντιπολίτευσης στο άκρον του πολιτικού συστήματος της δεξιάς, της ακροδεξιάς και όχι μόνο. Εξωτερική πολιτική με αποτέλεσμα είναι αυτή που παράγει αποτελέσματα, που ισχυροποιεί τη χώρα, όπως αυτά τα οποία είπε προ μηνών η Ευρωπαϊκή Ένωση για το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, όπως η συμφωνία με την Chevron. Όταν, λοιπόν, για όλα αυτά βλέπεις την άλλη πλευρά να έχει αυτή την αντίδραση, θεωρώ ότι είναι εκτός λογικής αντίστοιχες ανησυχίες που εκφράζονται- και έχουμε υποχρέωση σε αυτές να απαντάμε με επιχειρήματα και με σεβασμό- εντός των τειχών της χώρας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.