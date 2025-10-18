Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου

Για βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου έκανε λόγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου.

«Η σημερινή αποχώρηση της κας Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» αναφέρει σε ανακοίνωση του.

«Στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το Κράτος Δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά.

Η κα Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη» προσθέτει.

Και καταλήγει με το εξής ερώτημα: «Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;»

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε από τηλεοπτικό πάνελ όταν ρωτήθηκε για το βιβλίο του Τσίπρα (vid)

Υπενθυμίζεται ότι καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Καλημέρα» ήταν το πρωί του Σαββάτου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο αποχώρησε στην πρώτη κιόλας ερώτηση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ερωτήθηκε από τη Φαίη Μαυραγάνη στην αρχή της συνέντευξης για το όνομα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της. «Αχ μην μου ξεκινάτε σας παρακαλώ, όχι, δεν ήρθα… Δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα και δεν θα έχετε σχόλιο από μένα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα και ζητήματα», είπε, αναφερόμενη στο εργασιακό νομοσχέδιο, το νέο ΚΟΚ κα.

«Δεν θα αποσυντονίζουμε τον κόσμο συστηματικά για ανύπαρκτα θέματα», σημείωσε. «Εγώ θα φύγω, δεν πειράζει», συνέχισε.

«Δεν έχετε μάθει να φεύγετε, έχετε μάθει να μένετε και να κάνετε συζητήσεις», της απάντησε η κ. Μαυραγάνη.

«Εσείς όμως κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό, ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός. Και με φέρατε τώρα εμένα που δίνω μια μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή για να σας κάνω σχόλιο. Όχι, δεν πειράζει, θα τον καλέσετε να σας τα πει», απάντησε.

«Δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένας λόγο να φύγετε», συνέχισε η δημοσιογράφος. «Τελείωσε το θέμα αυτό. Μια ερώτηση σας έκανα, δεν θέλετε να απαντήσετε», τόνισε.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχετε λόγο να το κάνετε αυτό. Νομίζω πως μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση και να απαντήσετε και να πάμε παρακάτω», επέμεινε η δημοσιογράφος.

«Δεν πειράζει κ. Μαυραγάνη. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε διαφήμιση στον Τσίπρα, λυπάμαι πάρα πολύ», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αποχωρώντας από το πλατό.

Δείτε το βίντεο: