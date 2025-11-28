Π. Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρθηκε ως «τρολ» του διαδικτύου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα

«Σήμερα είναι η επιστροφή του ενός ενοικίου, σε μόνιμη βάση, σε ετήσια βάση. Μία από τις παρεμβάσεις μας για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης... Τα επιδόματα, αν είναι μόνο επιδόματα, δεν είναι καλά, δηλαδή, αν δίναμε μόνο επιδόματα, όπως η προηγούμενη κυβέρνηση από μας, δεν είναι σωστή πολιτική. Όταν μειώνεις φόρους, γιατί εμείς μειώνουμε, δεν αυξάνουμε φόρους, για παράδειγμα έχουμε φοροαπαλλαγές, απαλλαγή ΦΠΑ για νέες οικοδομές, έχουμε φοροαπαλλαγή αν ανοίξεις το σπίτι σου και το ανακαινίσεις για τρία χρόνια… Αν μειώνεις φόρους και δίνεις και επιδόματα, το να πάρει το 80% των ενοικιαστών πίσω ένα ενοίκιο, δεν είναι λίγο πράγμα, είναι σημαντικό. Και θα γίνεται και κάθε χρόνο» τόνισε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Alpha Radio 98,9.

«Επειδή είναι μια διαδικασία, χωρίς αίτηση, αυτόματης καταβολής, το μόνο που έχουν να κάνουν οι ενοικιαστές είναι να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια που πληρώνουν. Άρα είναι άλλη μία απόδειξη ότι είναι σωστό το μέτρο, γιατί ενισχύει στην κατεύθυνση δήλωσης των αληθινών ενοικίων» πρόσθεσε.

Σχετικά με την παρατήρηση ότι θα πάρουν την επιδότηση ενοικίου και όσοι φοροδιαφεύγουν και δεν δηλώνουν το ακριβές ποσό του ενοικίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να κατηγορηθεί ότι κλείνει τα μάτια στη φοροδιαφυγή. Μάλιστα με πολιτικό κόστος για αυτή μας την επιλογή. Είμαστε η κυβέρνηση που μάζεψε δύο δισεκατομμύρια ευρώ τον τελευταίο χρόνο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

«Ο κύριος Ανδρουλάκης, ή δεν ήξερε και εκτέθηκε ή κοροϊδεύει σκόπιμα τον κόσμο»

Αναφερόμενος στις αιτιάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε: «Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος πρέπει να καταλάβει, ότι δεν είναι ένας ανώνυμος ή έστω και επώνυμος σχολιαστής του διαδικτύου ή ένας επικεφαλής φοιτητικής παράταξης, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη θέση για τη χώρα και τη δημοκρατία μας, συμπεριφέρθηκε ως "τρολ" του διαδικτύου, γιατί εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, είπε προφορικά και επανέλαβε, κάτι το οποίο είχε κάνει και γραπτώς και με εικόνα το κόμμα του, ότι ο πρωθυπουργός έχει κουμπάρο τον κύριο Ξυλούρη. Αυτό είπε επί λέξει, με επιμονή και οργή ο κύριος Ανδρουλάκης. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος άνθρωπος, ο κύριος Ανδρουλάκης ,κατέθεσε ένα δημοσίευμα, μία φωτογραφία, το οποίο διέψευδε αυτό που ο ίδιος είχε πει. Τι έλεγε το δημοσίευμα; Ότι πριν από 21 χρόνια ο αείμνηστος πατέρας του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όχι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο πατέρας του πρωθυπουργού, πριν από 21 χρόνια, είχε παντρέψει συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Ξυλούρη. Καμία σχέση δηλαδή. Εδώ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ή δεν ήξερε και εκτέθηκε, αλλά ενώ είχα βγάλει ανακοίνωση επέμεινε, ή κοροϊδεύει σκόπιμα τον κόσμο».

«Μετά τα χαμένα βαγόνια, που υποστήριζε το ΠΑΣΟΚ, εδώ έχουμε τους ανύπαρκτους κουμπάρους. Δεν είναι πλάκα, είναι ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα πολιτικό του Ανδρουλάκη. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι, θα επιμείνουμε και θα του ζητήσουμε να απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη» υπογράμμισε.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η ανύπαρκτη κουμπαριά, την οποία είπε χθες στη βουλή, είναι αποτέλεσμα αυτής της ρητορικής που ξεκίνησε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία».

Σε ερώτηση για τη δημοσκόπηση της GPO και το ποσοστό που επιλέγουν τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Δύο "θανάσιμα" αμαρτήματα πρέπει να αποφεύγουμε στην πολιτική. Το ένα είναι να υποτιμούμε κάποιον και το άλλο να τον υπερτιμούμε. Θεωρώ, ότι η επιτυχία ή η αποτυχία η δική μας στις επόμενες εκλογές, δεν εξαρτάται από κανέναν αντίπαλο, εξαρτάται από εμάς. Είμαστε κυβέρνηση προς τα επτά χρόνια, θα είμαστε στα οκτώ χρόνια. Ο κόσμος στις εκλογές θα μας αξιολογήσει με βάση το τι είπαμε το 2023 και τι κάναμε μέχρι το 2027 και, βέβαια, τι θέλουμε να κάνουμε από το 2027 μέχρι το 2031. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο: Επειδή χθες έβγαλε ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας πάρα πολύ ευχάριστο, που καλούσε και εμάς, ευχαριστώντας μας, στην παρουσίαση του βιβλίου του, να πω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση, είναι ότι αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στο βίντεο, πολλοί εξ' αυτών ήταν δικές του επιλογές. Δηλαδή, ο υπουργός Οικονομικών του, ο κ. Βαρουφάκης, η πρόεδρος Βουλής, των δικών του ημερών, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα, ο ίδιος, ουσιαστικά, αυτοσαρκάζεται, κάνει πλάκα με τους αντιπάλους του, δεν έχω καταλάβει. Όλους αυτούς τους είχε επιλέξει ο κ. Τσίπρας. Και μια απορία, αν μου επιτρέπετε, να ακουστεί καθαρά. Στους προστατευόμενους μάρτυρες, που χθες δεσμεύτηκαν λογαριασμοί τους για την υπόθεση Novartis, τους οποίους τους αποκαλούσαν ήρωες, θα στείλει πρόσκληση για το βιβλίο του ο κ. Τσίπρας;».