Π. Μαρινάκης: Έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στο επίδομα ανεργίας από τη δική μας κυβέρνηση

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας. Πρέπει να κάνουμε την εύρεση εργασίας μονόδρομο, ειδικά για τις νεότερες γενιές», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας σε συνέντευξή του σε podcast της Athens Voice ότι «έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στο επίδομα ανεργίας από τη δική μας κυβέρνηση».

Πιο αναλυτικά:

«Εγώ ως προσωπική θέση για να μην παρεξηγηθώ, βγάζω το καπέλο του εκπροσώπου, του υφυπουργού ότι σε μια χώρα με ανεργία 7,9%, που θεωρώ πως είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού, και είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής 6,5 ετών, επενδύσεων, ψηφιακού κράτους, όλα όσα έγιναν, η δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο επίδομα ανεργίας σε μία χώρα που είχε ανεργία 17% όπως είχε το 2019, 18%, 25% ή πάει λέγοντας.

Δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή κάποιος άνθρωπος που θέλει να βρει δουλειά, εξαιρώ κάποιες κατηγορίες, μια μαμά που βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση, έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, δεν θα βρει, δεν υπάρχει αυτό.

Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υφίσταται και το λέω γιατί κάθε μέρα μιλάω με ανθρώπους που ανήκουν στο επιχειρείν και δεν αναφέρομαι μόνο σε μεγάλους επιχειρηματίες, που κι εκείνοι δίνουν πολλές δουλειές και έχουν την πολλή μεγάλη αξία να τους ακούμε, δεν χρειάζεται να τους ποινικοποιούμε, μιλάω κυρίως για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Το πρώτο πράγμα που θα μας πούνε: “δεν βρίσκουμε εργαζόμενους”.

Έχει γίνει μια σημαντική μεταρρύθμιση στο επίδομα ανεργίας από τη δική μας Κυβέρνηση. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση ενόψει και των εκλογών για το επόμενο βήμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που βολεύεται με το επίδομα ανεργίας. Πρέπει να κάνουμε την εύρεση εργασίας μονόδρομο, ειδικά για τις νεότερες γενιές.

Ο κόσμος να ξέρει ότι θα ζήσει πολύ καλύτερα με το να βρει μία δουλειά. Και επειδή σταδιακά ανεβαίνουν οι μισθοί - πρέπει, εννοείται, να ανέβουν κι άλλο και αυτό είναι βασική μας προτεραιότητα και γι αυτό μειώνουμε τους φόρους και πρέπει να μειώσουμε κι άλλους, όσα λεφτά μαζεύουμε - αυτό για μένα είναι μια συζήτηση που συνδέεται και με το δημογραφικό. Συνδέεται γιατί σκεφτείτε πόσο κρίσιμο είναι για μια επιχείρηση να βρει το προσωπικό που θέλει, πόσο βιώσιμη θα είναι, πόσο θα εξελιχθεί και πόσο θα δώσει στη συνέχεια και καλύτερους μισθούς στο προσωπικό της».