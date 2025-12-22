Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχουν κατά προτεραιότητα έλεγχοι της ΑΑΔΕ – Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί εκδικητικά

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ δεν γίνονται «κατά προτεραιότητα» για κανέναν και αφορούν όλους τους πολίτες ισότιμα, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κανονικές διαδικασίες διασταύρωσης και όχι εκδικητικές κινήσεις.

«Πού ξέρετε εσείς ότι είναι κατά προτεραιότητα; Πού το γνωρίζετε αυτό; Ξέρετε πόσοι άνθρωποι ελέγχονται; Απαντάω… Ξέρετε πόσοι έλεγχοι άλλοι είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξει; Γνωρίζετε ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται στην προκαταβολή των ποσών, αλλά στην εξόφληση;» τόνισε, εξηγώντας ότι η φάση των ελέγχων αφορά κυρίως την τακτική διασταύρωση και όχι εκδικητικές διαδικασίες.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε σε σχέση με τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται από μικρή μερίδα του πρωτογενούς τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι «Κάποιοι λίγοι αγρότες φωνάζουν γιατί “τελειώνει το πάρτι”, γιατί τώρα η ΑΑΔΕ τα κοιτάει όλα, τα πάντα, διασταυρώνει τα πάντα. Τώρα είναι η ώρα των ελέγχων, άρα δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα. Να μην αγχώνονται, λοιπόν, όσοι δεν έχουν πρόβλημα, δεν θα έχουν και πρόβλημα».

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι από την κυβέρνηση κεντρικά και η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, σημειώνοντας ότι «είναι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν, επειδή με ρώτησε και ο συνάδελφός σας, αν θα συλληφθεί κάποιος, δεν γνωρίζω εγώ, δεν έχω κάτι, κάποια τέτοια ενημέρωση, αν υπάρχει ζήτημα όπως εκείνο το οποίο ήταν με τους κουμπάρους του κυρίου Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους, τότε θα έχουμε τις διαδικασίες αυτές, αλλά είναι ένα πράγμα το διοικητικό σκέλος, δηλαδή κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πληρωθεί και πληρώθηκε το ανάποδο και ένα άλλο το ποινικό σκέλος για το οποίο ειδικά αυτό δεν μπορούμε να έχουμε και καμία εικόνα, είναι αποκλειστικά της Δικαιοσύνης».

«Άρα εδώ δεν υπάρχει κανένας διοικητικός έλεγχος, καμία εκδικητική διαδικασία, προχωράνε όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται, σας θυμίζω ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας, μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, “φέρτε πίσω τα κλεμμένα”, αυτός είναι ο τίτλος, έχουμε ήδη δύο πολύ μεγάλους κύκλους ανακοινώσεων πολύ πριν τις κινητοποιήσεις, από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει αυτό και θα συνεχιστεί, έλεγχοι γίνονται καθημερινά», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με πρόσφατες καταγγελίες για συναυλίες και διαχείριση επιδοτήσεων, διευκρίνισε: «Το ένα που με ρωτάτε είναι μία διαδικασία ελέγχου σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις επιδοτήσεων που ελέγχονται σε όλη την Ελλάδα και κάθε εβδομάδα βγαίνουν διάφορα πορίσματα. Η άλλη περίπτωση είναι μια δημόσια καταγγελία, την οποία λογικά ελέγχει η ΑΑΔΕ, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπός της για να σας το επιβεβαιώσω».

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται για εκδικητικούς ελέγχους ή πολιτική στοχοποίηση, αναφέροντας «Καμία λοιπόν εκδικητική ενέργεια, ούτε στην μία περίπτωση ούτε στην άλλη, απλά το κράτος λειτουργεί, η κάθε υπηρεσία κάνει τη δουλειά της. Ας περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών και ας μην κατηγορούμε κανέναν για τίποτα».