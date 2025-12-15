Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ευθύνη της κουμπαριάς, ούτε οικογενειακή ευθύνη – Εκτίθεται ο Ν. Ανδρουλάκης

Επίθεση προς τον ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του, Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις από την Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως: «Νομίζω να κοιταχτεί στον καθρέφτη το ΠΑΣΟΚ, αν μιλάει για συμψηφισμό. Προσέξτε για να το καταλάβετε. Στη μία περίπτωση έχουμε: Ένα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα ανενεργά μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι όσοι είχαν γραφτεί τα τελευταία χρόνια μετά την εκλογή Προέδρου, τα ανενεργά συνολικά και τα ενεργά είναι αυτά τα οποία έχουν συμμετάσχει στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές.

Ο πρώτος αριθμός είναι πάνω από 400.000, ο δεύτερος αριθμός είναι κάπου στις 130.000. Η μια περίπτωση, λοιπόν, είναι ένας από τους 400.000, που πλέον δεν είναι καν ούτε σε αυτή τη λίστα. Η περίπτωση που αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη είναι περίπτωση που ο ίδιος πήγε και τον πάντρεψε και στάθηκε δίπλα του. Και θα μου πείτε, αυτό συνιστά επέκταση της ευθύνης; Όχι, εγώ δεν πιστεύω ούτε στην οικογενειακή ευθύνη ούτε στην “ευθύνη της κουμπαριάς”.

Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι επειδή πάντρεψες κάποιον ή σε πάντρεψε κάποιος άλλος, αν αυτός ο άλλος βρεθεί ελεγχόμενος για κάτι, είσαι και εσύ ύποπτος ή ένοχος ή το κόμμα που εκπροσωπείς, πρέπει να κατηγορηθεί συλλήβδην. Αλλά αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγες μέρες, με αυτήν ακριβώς την απαράδεκτη τακτική, πολιτεύτηκε στη Βουλή και το θυμάμαι, γιατί ήμουν παρών, ο κύριος Ανδρουλάκης.

Ήρθε στη Βουλή να μας πει, ότι επειδή υπήρχε μια κουμπαριά και είπε και ψέματα, ότι ήταν του Πρωθυπουργού, με έναν εκ των εμπλεκομένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Ανδρουλάκης έπεσε στην παγίδα του κουμπάρου και γι’ αυτό και έχουμε αυτή την αφωνία αυτές τις ημέρες.

Ο άνθρωπος που κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε ψέματα, έλεγε ψέματα. Είπε, ότι ο κύριος αυτός ήταν κουμπάρος του Πρωθυπουργού, ενώ είχε παντρέψει συγγενικό του πρόσωπο, πάνω από 20 χρόνια πριν, ο αείμνηστος πατέρας του Πρωθυπουργού.

Προσπερνάμε το ψέμα, που δεν νομίζω ότι δικαιολογείται να λέει τέτοια ψέματα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και ενώ του επισημαίνεται η αλήθεια, να συνεχίζει να τα λέει. Δημιουργεί ένα αφήγημα “ευθύνης της κουμπαριάς”, ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης και είναι κουμπάρος του άλλου που τον πιάσανε.

Αυτά δεν υπάρχουν, δεν έχουν συμβεί ποτέ ξανά. Για να μην παρεξηγηθώ, λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω, ούτε η Κυβέρνηση «στην ευθύνη της κουμπαριάς», ούτε την οικογενειακή ευθύνη. Γι’ αυτό και καλό θα ήταν, από εδώ και στο εξής στο ΠΑΣΟΚ να προσέχουν και να μην μιμούνται το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, με τα οποία κατά καιρούς βρίσκονται σε κοινά μέτωπα».