Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής

Στην κατηγορηματική διάψευση των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για χορήγηση επιδόματος επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Όπως σημείωσε, «δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα» και ότι σε σχετική διάσκεψη, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε:

«Το επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής δεν υπάρχει, ήταν ένα ψευδές δημοσίευμα, το οποίο βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν νομοθέτησε ή αποφάσισε κάτι η Βουλή, το οποίο δίνει σε κάποιον επίδομα

Στη σχετική διάσκεψη που έγινε, με τη σύμφωνη γνώμη σχεδόν όλων των κομμάτων, αποφασίστηκε η προσαρμογή στη νομοθεσία που ισχύει για τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αποφασίστηκε να δοθεί κάποιο επίδομα. Είναι η νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων κομμάτων και των εκπροσώπων των κομμάτων αυτών.

Είναι και για έναν πολύ μικρό αριθμό υπαλλήλων που ήδη δικαιούνται το επίδομα, ειδικότητες όπως είναι οι καθαρίστριες. Άρα δεν αποφασίστηκε κανένα επίδομα να δοθεί σε κανέναν υπάλληλο που δεν το δικαιούταν μέχρι πρότινος».