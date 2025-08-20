Π. Μαρινάκης: Δεν θα πάνε Έλληνες στρατιώτες στην Ουκρανία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας

Πρόσθεσε δε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αφορά μια επόμενη φάση των διαβουλεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας και «μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, είναι απόφαση του κάθε κράτους τι θα πράξη και συνεπώς είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση. «Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά όχι με στρατεύματα».

Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη θέση της Ελλάδας ως προς την επίτευξη συμφωνίας, στάθηκε στη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού στις δυο τηλεδιασκέψεις (ΕΛΚ & Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), χαρακτηρίζοντας ως θετικό το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει μια «όποια ορατότητα» για ειρήνη μετά τις επαφές στις ΗΠΑ και κατά τη συνάντηση ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία ότι βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κ. Μαρινάκης. «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν και πάνω από όλα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων».

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα», προσέθεσε.