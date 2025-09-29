Π. Μαρινάκης: Το casus belli πρέπει να αποσυρθεί - Δεν έχει θέση ανάμεσα σε γείτονες που διατηρούν φιλικές σχέσεις

«Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όπου τόνισε πως σεβόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιδιώκουμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτησή του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, όπου τόνισε πως «Σεβόμαστε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιδιώκουμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας».

Όπως είπε, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος με την Τουρκία: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως "γκρίζο σύννεφο" πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει 30 χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της "γλώσσας των όπλων"» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών, που περιλαμβάνει το όραμα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης, που θα οικοδομήσει το μέλλον του σε καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας, δίπλα στο κράτος του Ισραήλ.

Παράλληλα, χαιρέτισε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός.

Για το Κυπριακό, επεσήμανε πως η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής Απεσταλμένης του να δώσουν μια νέα ώθηση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Αποζημιώσεις ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ έχουν, ήδη, καταβληθεί στους δικαιούχους των δύο εθνικών τραγωδιών, στο Μάτι και στη Μάνδρα.

Η σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέπει τη μη άσκηση από το Δημόσιο ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση του Δημοσίου από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης για θανάτους και τραυματισμούς, που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καθώς και αποζημιώσεις για έξοδα νοσηλείας και κηδείας.

Από την ψήφιση της ρύθμισης έως σήμερα, σε χρονικό διάστημα μόλις έξι μηνών, το Δημόσιο έχει αποσυρθεί από 32 ένδικα μέσα που αφορούσαν στο Μάτι και από 5 ένδικα μέσα που αφορούσαν στη Μάνδρα.

Αξίζει να επισημανθεί πως ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εφόσον έχουν κατατεθεί εγκαίρως και ορθά όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Καμία οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να καλύψει το ανείπωτο κενό της απώλειας των ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ελάχιστη πράξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφή δέσμευση, ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα τους.

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου η νέα νομοθεσία του υπουργείου Τουρισμού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται, πλέον, να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, προβλέπονται έλεγχοι συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ, καθώς επίσης κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής και προσφοράς τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά δράση εξωστρέφειας που πραγματοποιεί το υπουργείο στο εξωτερικό, με αφορμή την οποία η υπουργός Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους 33 εταιρειών που θα συμμετάσχουν στην επικείμενη δράση.

Στις προηγούμενες τέσσερις εκδηλώσεις, σε 'Αμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγκάρδη, συμμετείχαν πάνω από 120 αποστολές από επιχειρήσεις και πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενοι Έλληνες του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010-2023 έφυγαν από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 422.688, δηλαδή, έχουμε αναστροφή κατά 64% του brain drain της κρίσης.

Την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των κτηνοτρόφων που έχουν θανατώσει τα κοπάδια τους, λόγω της ευλογιάς, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Επίκειται η ψήφιση της σχετικής διάταξης.

Στο μεταξύ, βρίσκονται, ήδη, στην τελική φάση καταβολές, όπως η στήριξη, ύψους 63 εκατ. ευρώ, για ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους που είχαν έγκλειστα τα ζώα τους μέχρι τον Ιούνιο του 2025, επιπλέον αποζημιώσεις, ύψους 20 εκατ. ευρώ, για πληρωμές από τον Απρίλιο του 2025 και μετά, καθώς και αποζημιώσεις για απομάκρυνση φερτών υλικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Θεσσαλία.

Την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των ατόμων με αναπηρία όρασης σε ποσοστό 80% και άνω υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Η εν λόγω απόφαση, που τίθεται άμεσα σε ισχύ, προβλέπει πως οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το κόστος της θεσμοθετημένης συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας και ισότητας στο φάρμακο, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Διεθνές βραβείο για τις επιδόσεις της χώρας μας στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και την παιδική παχυσαρκία παρέλαβε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε ειδική τελετή απονομής που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη Νέα Υόρκη.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα βραβεύεται από τον ΟΗΕ και μάλιστα ήταν μέσα στις λίγες υποψήφιες χώρες παγκοσμίως που διεκδίκησαν τη διάκριση.

Μέσα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν, ήδη, επωφεληθεί από δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, ενώ ακόμη μία εμβληματική πρωτοβουλία είναι η Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, που υλοποιείται από το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα συν-προεδρεύει στην Ομάδα Φίλων του ΟΗΕ για την παχυσαρκία και θα φιλοξενήσει τον Φεβρουάριο του 2026, στην Αθήνα, το Παγκόσμιο Συνέδριο για την παιδική παχυσαρκία, σε συνεργασία με τη UNICEF.

Ενισχύονται περαιτέρω οι 13 Περιφέρειες της χώρας, μέσω της χορήγησης δυνατότητας ένταξης νέων έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ 2021-2025 με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων σε 2,7 δισ. ευρώ.

Με τη δυνατότητα προεντάξεων, λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση του ΕΠΑ 2021-2025, επιδιώκεται η ωρίμανση κρίσιμων έργων που προγραμματίζονται από τις Περιφέρειες.

Αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Δανία όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του 'Ατυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.