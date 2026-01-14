Π. Μαρινάκης: Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί στα μπλόκα των αγροτών είναι ντροπή

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, στόχος επίθεσης έγιναν τα τρακτέρ δύο αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» και προκάλεσαν ζημιές, σκίζοντας τα λάστιχα των τρακτέρ.

Στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό παρευρέθηκαν από το μπλόκο της Νίκαιας - που διαφωνούν με την άρνηση συμμετοχής στο διάλογο - ο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρος Παπακωστούλης και το μέλος του συλλόγου, Αντώνης Μπατρακούλης.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, είχαν καταδικάσει τη συμμετοχή των δύο αγροτών στη συνάντηση στο Μαξίμου, λέγοντας ότι η παρουσία τους δεν τους εκπροσωπεί.

Την ενέργεια καταδίκασε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας. «Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας των ανθρώπων να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές», είπε, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια προκλητική.

Από την πλευρά του και το συντονιστικό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασε την ενέργεια, ενώ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, συνάδελφοί τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.