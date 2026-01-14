Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό (pics)

Στόχος επίθεσης έγιναν τα τρακτέρ δύο αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» και προκάλεσαν ζημιές, σκίζοντας τα λάστιχα των τρακτέρ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, είχαν καταδικάσει τη συμμετοχή των δύο αγροτών στη συνάντηση στο Μαξίμου, λέγοντας ότι η παρουσία τους δεν τους εκπροσωπεί.

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό παρευρέθηκαν από το μπλόκο της Νίκαιας - που διαφωνούν με την άρνηση συμμετοχής στο διάλογο - ο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρος Παπακωστούλης και το μέλος του συλλόγου, Αντώνης Μπατρακούλης.

Την ενέργεια καταδίκασε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας. «Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας των ανθρώπων να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές», είπε, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια προκλητική.

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε: «Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

Από την πλευρά του και το συντονιστικό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασε την ενέργεια, ενώ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, συνάδελφοί τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

Τι κέρδισαν οι αγρότες από τη συνάντηση

Από τη συνάντηση προέκυψε, όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός, οι αγρότες μας να αποκτήσουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη, ενώ στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Ακόμα, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι των μπλόκων και των οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν:

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Ρήγμα στο αγροτικό μέτωπο

Μιλώντας στην ΕΡΤ την Τρίτη ο γραμματέας Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, τόνισε ότι ο διάλογος πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων, σημειώνοντας ότι ακόμη και με μικρότερη αντιπροσωπεία μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση.

Άσκησε έντονη κριτική στη μέχρι τώρα στάση που κράτησαν συνολικά οι αγρότες αφού όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ, ενώ τώρα «έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί». Την ίδια ώρα έκανε λόγο για σόου από συναδέλφους του και διατυπώνοντας την απορία «για πόσο καιρό θα είναι έξω οι αγρότες;».

Παράλληλα έκαναν λόγο για κομματικές γραμμές και πολιτικά συμφέροντα.

Π. Μαρινάκης για αγρότες: «Κομματικά εγκάθετοι» όσοι πυρπολούν το διάλογο

«Κομματικά εγκάθετους» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τη μειοψηφία των αγροτών που, όπως σημείωσε, πυρπολούν άλλη μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμπληρώνοντας ότι «στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συναντήσει φαίνεται να μην έχει επιχειρήματα».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «έχουμε εξαντλήσει ίσως και στη νιοστή τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας απέναντι σε παράνομες πράξεις όπως το κλείσιμο των δρόμων. Πήρε 30αρια χρόνια για να βρεθεί ένα κόμμα και να πει ότι η κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο είναι παράνομη πράξη και οι καταληψίες να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

«Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα είναι κάτι παράνομο που πρέπει να επιληφθούν οι αρχές. Είναι υποχρέωση των αρχών και της δικαιοσύνης με τον τρόπο που κρίνουν, εμείς υποδείξεις δεν θα κάνουμε. Τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες για την εφαρμογή του νόμου χωρίς ακρότητες. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να γίνει αυτό», είπε ο κ. Μαρινάκης.