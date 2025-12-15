Π. Μαρινάκης: Ανακοινώσεις από τον Τσιάρα στις 15:00, θα θέσει το πλαίσιο για τα αιτήματα των αγροτών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, θα κάνει στις 3 μετά το μεσημέρι σήμερα δηλώσεις που θα βάλει το πλαίσιο στα αιτήματα που έστειλαν οι αγρότες.

Όπως εξήγησε «υπάρχουν αιτήματα που είναι λογικά και χωρίς να εκτρέπονται τα δημόσια οικονομικά και μια λογική παροχών στην οποία δεν θα μπει η κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και αιτήματα που είναι απολύτως μαξιμαλιστικά και αιτήματα που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν λόγω των κανόνων της ΕΕ».

Παράλληλα επανέλαβε ότι είναι κόκκινη γραμμή η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αν δεν ολοκληρωνόταν η μεταρρύθμιση δεν θα παίρναμε έγκριση για πληρωμές

«Ο στόχος είναι όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες περιόδους να δίνουμε όσα παραπάνω μπορούμε στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά πάντοτε στο μέτρο του εφικτού. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική των ανέξοδων παροχών που αποδείχθηκαν κοστοβόρες» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς, δε, για την αναφορά του στις «νομικές συνέπειες» που έκανε στην ομιλία του στη Βουλή το απόγευμα του Σαββάτου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, το να κλείνεις λιμάνια ή αεροδρόμια δεν είναι κινητοποιήσεις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Εγώ μίλησα για τις συνέπειες του νόμου, εμείς τον νόμο οφείλουμε να εφαρμόσουμε».

Ο κ. Μαρινάκης πάντως απηύθυνε εκ νέου «κάλεσμα για ουσιαστική συζήτηση χωρίς τελεσίγραφα και με δεδομένο ότι η οικονομία του κράτους έχει αντοχές και το δεύτερο ότι δεν πρέπει να ταλαιπωρείται η κοινωνία»

Στην ερώτηση, δε, αν ο πρωθυπουργός θα συναντήσει τους αγρότες, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «εμείς συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τη συνάντηση αλλά και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι δεδομένο. Μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο διάλογος μπορεί να γίνει και με τον υπουργό και με άλλα στελέχη και δεδομένου του προγράμματος του πρωθυπουργού»

Ερωτηθείς, επίσης, για ευρήματα δημοσκοπήσεων που δείχνουν την πλειοψηφία να συμφωνεί με τα μπλόκα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «ρωτήστε τους ανθρώπους που έκαναν χρήση των δρόμων να σας πουν αν δυσκολεύτηκαν λόγω των μπλόκων. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι σε διαπραγμάτευση».

«Η κυβέρνηση δίνει όσα μπορεί, όσα δεν έδωσαν άλλες κυβερνήσεις που ήταν στα λόγια πιο γαλαντόμες, θα συνεχίσουμε να δίνουμε όσα αντέχει η οικονομία μας» είπε ακόμα ο κ. Μαρινάκης.

«Ο χυδαίος αντισημιτισμός πρέπει κάπου να σταματήσει»

Σχετικά δε με την τρομοκρατική και αντισημιτική επίθεση στο Σίδνει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι ήδη ο Πρωθυπουργός καταδίκασε την επίθεση μίσους και φανατισμού. «Είναι από τα πιο φρικαλέα ακούσματα οι 15 δολοφονίες από τυφλό μίσος. Το να καταδικάζεις είναι παραπάνω από αυτονόητο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και απαντώντας την πρώτη ερώτηση σχετικά με τη στάση της Αντιπολίτευσης, ανέφερε: «Κάθε θύμα έχει την ίδια αξία κι όταν ζυγίζεις την αξία της ανθρώπινης ζωής έχεις τεράστιο πρόβλημα εσύ ο ίδιος. Κάποιοι ειρωνεύτηκαν αυτό ακριβώς που ανέφερα».

Όπως τόνισε: «Όλο αυτό το μίσος, Ο χυδαίος αντισημτισμός πρέπει κάπου να σταματήσει. Όσο και να διαφωνείς με αποφάσεις κρατών δεν μπορείς να επιτίθεσαι στον λαό του. Είναι η άλλη όψη του Φασισμού».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Οι εικόνες από την αιματηρή, τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, κατά της εβραϊκής κοινότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας δολοφονήθηκαν 15 άνθρωποι, σε εκδήλωση με αφορμή την πρώτη ημέρα της γιορτής Χάνουκα, σοκάρουν, υπερβαίνουν τα όρια της λογικής και προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή.

Η Ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζει, κατηγορηματικά, τη στοχοποίηση αθώων πολιτών λόγω συγκεκριμένου θρησκεύματος ή εθνικότητας.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup αποτελεί ιστορική στιγμή για τη χώρα μας και δικαίωση για τις αγωνίες και την επιμονή ενός ολόκληρου λαού.

Πριν από 10 χρόνια η συζήτηση στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την Ευρωζώνη ή όχι.

Από τις ουρές στα ATM, τα capital controls, τις κλειστές τράπεζες και τις αλλεπάλληλες κρίσεις, με την προσήλωση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα στάθηκε όρθια και έφτασε να πρωταγωνιστεί, πλέον, στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το Ελληνικό Δημόσιο αποπληρώνει, σήμερα, πρόωρα, 5,3 δισ. ευρώ δανείων, τα οποία προέρχονται από την εποχή του πρώτου μνημονίου και είχαν ημερομηνία λήξης μετά το 2031.

Με αυτή την εξέλιξη, ο προϋπολογισμός και, κατ’ επέκταση, οι Έλληνες φορολογούμενοι απαλλάσσονται άμεσα από ένα βάρος 1,6 δισ. ευρώ σε τόκους, που θα έπρεπε να καταβληθεί από το 2026 και μετά, έως και το 2041.

Με αυτήν την πρόωρη αποπληρωμή για πρώτη φορά το χρέος της χώρας από το 2011 θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ και μέχρι το 2029 θα έχει υποχωρήσει και κάτω από το 120% του ΑΕΠ.

Στις πρόσφατες θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία συγκαταλέγεται η μείωση του κενού ΦΠΑ σε 11,4% το 2023, σημειώνοντας πτώση 61% σε σχέση με το 2017.

Η μείωση κατά 17,6 εκατοστιαίες μονάδες, την περίοδο 2017 - 2023, αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών - μελών της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Κατά την περίοδο από 15 έως 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1,47 δισ. ευρώ σε 3.086.186 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Παράλληλα, από 1η.1.2026 η προσωπική διαφορά μειώνεται στο 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως. Αυτό σημαίνει πως όλοι οι συνταξιούχοι και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά (περίπου 670.000) θα αρχίσουν από 1η Ιανουαρίου του 2026 να βλέπουν αυξήσεις και από τον Ιανουάριο του 2027 κάθε αύξηση θα φτάνει πια ολόκληρη στους συνταξιούχους.

Ήδη έλαβαν 250 ευρώ 1,4 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχοι, άποροι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία ως μόνιμη, πλέον, ενίσχυση.

Οι συνταξιούχοι θα έχουν επιπλέον όφελος στο διαθέσιμο εισόδημά τους και από τη νέα μείωση των φορολογικών συντελεστών από την αρχή του 2026.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 στην Αττική ξεπέρασαν τις 285.500 και ήταν αυξημένα κατά 116,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 11μηνο του 2024. Από τους ελέγχους προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα συγκριτικά με πέρυσι το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου.

Από τα τέλη Οκτωβρίου, οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων έχουν ενισχυθεί με 100 άτομα προσωπικό και πέραν των αυξημένων τακτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, εκτελούν, πλέον, ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα τριήμερα.

Με την ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων η Αστυνομία μπορεί να έχει συνεχή και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για υπότροπους παραβάτες.

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, επισκέφθηκε σημείο διενέργειας αλκοτέστ στην Αττική, ενημερώθηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται και ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν σε υπηρεσία, για την άοκνη προσφορά τους.

Ξεκινούν οι πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου, συνολικού ύψους άνω των 22 εκατ. ευρώ, για κατοίκους και επιχειρήσεις νησιών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος μετακινήσεων και μεταφορών.

Προηγήθηκε η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, σε 126.984 δικαιούχους, κατοίκους νησιών καταβάλλονται περίπου 12,3 εκατ. ευρώ, για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Αντιστοίχως, σε 1.788 επιχειρήσεις προβλέπεται η καταβολή περίπου 9,9 εκατ. ευρώ για αιτήσεις της β’ φάσης επιλεξιμότητας δαπανών, που αφορούν στη μεταφορά εμπορευμάτων κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουλίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη «MyHealth Agent» είναι μια καινοτόμος υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες μέσω του myHealth App.

Σε πραγματικό χρόνο μπορούν να λάβουν προσωποποιημένες, απλές και κατανοητές απαντήσεις, με βάση τις πληροφορίες από τον Φάκελο Υγείας τους, όπως τα αποτελέσματα εξετάσεων, οι συνταγές και τα ραντεβού.

Διευκρινίζεται πως ο «Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη» δεν παρέχει συμβουλές υγείας, παρά μόνο πληροφόρηση για:

• Εξετάσεις και αποτελέσματα

• Παραπεμπτικά και συνταγές φαρμάκων

• Πληροφορίες ιατρού και φαρμακείου

• Εμβολιασμό

• Νοσηλείες και εισαγωγές

• Θεραπείες, διαγνώσεις και αγωγές

• Ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά

• Ραντεβού και συναντήσεις

• Προσωπικά στοιχεία προφίλ

Στο μεταξύ, από τα τέλη Οκτωβρίου λειτουργεί ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού», μέσω του οποίου οι επαγγελματίες υγείας έχουν άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή. Σε αυτόν τον 1,5 μήνα λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν 1.008 συνομιλίες, με 3.489 μηνύματα.

Σε έξι νέες Περιφερειακές Ενότητες επεκτείνεται το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ο λόγος, συγκεκριμένα, για τις Περιφερειακές Ενότητες: Δράμας, Κιλκίς, Σερρών, Φλώρινας, Πέλλας και Καστοριάς.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει, ουσιαστικά, τις ακριτικές περιοχές και να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να επιστρέψουν στον τόπο τους, να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή ακόμη και να εγκατασταθούν σε μια περιοχή που επιλέγουν για την ποιότητα ζωής τους.

Μάλιστα η ενίσχυση των 10.000 ευρώ που προβλέπεται χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται πως η επέκταση του προγράμματος θα συνεχιστεί και σε άλλες νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές, όπου εντοπίζονται ισχυρές δημογραφικές πιέσεις.

Η 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τα κράτη-μέλη.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη αποδοχή της Διακήρυξης των Αθηνών, στην οποία αποφασίστηκε η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους του Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών. Παράλληλα, καλωσορίστηκε η συμμετοχή της Δημοκρατίας της Ινδίας, ως χώρας-παρατηρητή, για πρώτη φορά στο Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, με την υπογράμμιση της μελλοντικής αποδοχής της.

Η Ιταλική Δημοκρατία, δια του Υπουργού Πολιτισμού Αλεσάντρο Τζούλι, αναλαμβάνει την Προεδρία του Φόρουμ, για το 2026.

«Πιστεύουμε ότι το Φόρουμ δεν πρέπει να είναι ένα κλειστό κλαμπ χωρών. Ότι πρέπει να κρατά τις πόρτες του ανοιχτές προς τις χώρες με μακρά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, οι οποίες εκφράζουν τη θέληση, αλλά και μπορούν να εμπλουτίσουν δημιουργικά τον διάλογό μας» υπογράμμισε η προεδρεύουσα του Φόρουμ, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε: «Επαναεπιβεβαιώνουμε την κοινή δέσμευση των εθνών μας να προστατεύουν και να προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, με τρόπους που ενισχύουν τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, σε μια εποχή πρωτοφανών παγκόσμιων προκλήσεων».

Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία αύριο το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής για την​ «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026».