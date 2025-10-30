Π. Γερουλάνος: Ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου

Στην απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου αναφέρθηκε ο Παύλος Γερουλάνος σε δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι «ίσως ήταν λάθος».

Συγκεκριμένα ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε: «Ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα (σ.σ. του Νίκου Ανδρουλάκη) στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου. «Εξηγήσεις δόθηκαν για την απουσία από την κηδεία. Ο Σαββόπουλος όλους μας σημάδεψε θετικά αλλά το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε στην κηδεία».

Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, ότι «τα μικρά η μεγάλα λάθη δεν είναι αυτά που σε καθορίζουν. Δεν υπήρχε καμία διάθεση αυθεντίας στην κηδεία Σαββόπουλου. Λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, αυτά τα λάθη δεν πρέπει να καθηλώσουν τα στελέχη η δουλειά των οποίων είναι να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για το ΠΑΣΟΚ».

Κληθείς να τοποθετηθεί επί των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο Παύλος Γερουλάνος είπε «ο κόσμος ο πολύς είναι σπίτι του, αν υπολογίσει κανείς την αποχή τρία ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σπίτι τους, η δουλειά μας είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο αυτό. Η δουλειά έχει ξεκινήσει και αυτό θα κορυφωθεί με ένα συνέδριο που θα δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ»

Ερωτηθείς, τέλος, για τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, απάντησε ότι «ένα κόμμα στον δικό μας πολιτικό χώρο είναι κόμμα σύνθεσης, θα ακουστούν διαφορετικές απόψεις και αυτό δεν με φοβίζει καθόλου, οι αντιπαραθέσεις δεν με ανησυχούν, δεν μπορεί το δικό μας κόμμα να έχει αιχμές, το θέμα είναι να είμαστε όλοι έτοιμοι να παλέψουμε για το κοινό καλό και δεν βλέπω κάποιον να είναι σε άλλη κατεύθυνση».