Π. Αμυράς: Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη αποτελεί αυτονόητη πράξη σεβασμού προς έναν ιερό εθνικό χώρο

«Με την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η κυβέρνηση έδωσε λύση σε μια εκκρεμότητα που θα έπρεπε να είχε ρυθμιστεί εδώ και χρόνια», δήλωσε στην ΕΡΤ ο γενικός διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του γραφείου πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς.



Όπως υπογράμμισε, η ρύθμιση αυτή αποτελεί «αυτονόητη πράξη σεβασμού προς έναν ιερό εθνικό χώρο» και ταυτόχρονα «διασφαλίζει τον χώρο απέναντι σε κομματικά υποκινούμενες συμπεριφορές».

Επιπλέον, αναφερόμενος στις αντιδράσεις οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, ο κ. Αμυράς ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τον ανθρώπινο πόνο». Ταυτόχρονα κατήγγειλε την προσπάθεια των κομμάτων να εργαλειοποιήσουν μία εθνική τραγωδία».



Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Ο νόμος θα εφαρμοστεί με σεβασμό και με βάση όσα έχουν ψηφισθεί».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση «είναι απολύτως ενωμένη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αρραγής», απορρίπτοντας τα σενάρια περί διαφοροποιήσεων μεταξύ υπουργών, ενώ τόνισε ότι «αξιοπιστία της χώρας και την αναγνώριση των ελληνικών θέσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο».



Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην «αμυντική θεώρηση 360 μοιρών», στην «αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης» και στη «ρήτρα δημοσιονομικής διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες», που, όπως είπε, θα επιτρέψει περισσότερους πόρους για κοινωνικές πολιτικές.



Κλείνοντας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Αμυράς τόνισεότι «η εξυγίανση προχωρά με διαφάνεια και συνέπεια», προσθέτοντας πως «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δικαιούνται επιδοτήσεις θα τις λάβουν με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και χωρίς περιθώρια για επιτήδειους».