Π. Αμυράς για οικονομική στήριξη: Η κυβέρνηση θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πολίτες

«Και στην περίοδο αυτής της νέας κρίσης η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα και θα στέκεται πάντα δίπλα στους πολίτες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις όλης αυτής της διεθνούς κρίσης που ζούμε τον τελευταίο μήνα» τόνισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Απαντώντας στην κριτική προς την κυβέρνηση ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, ο κ. Αμυράς επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει εμπράκτως δείξει και στις προηγούμενες κρίσεις ότι έχει διαθέσει «ίσως το μεγαλύτερο σε σχέση με το ΑΕΠ, πακέτο στήριξης της οικονομίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και στον τομέα της ενέργειας, αλλά και όπου αλλού χρειάστηκε».

«Ήδη η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα, τα οποία σε σχέση και με άλλες χώρες είναι απολύτως συγκρίσιμα και θα έλεγα σε πολλές περιπτώσεις πιο γενναιόδωρα. Για παράδειγμα στα καύσιμα, οι αποφάσεις που έλαβε το οικονομικό επιτελείο και οι οποίες θα υλοποιηθούν τις επόμενες ημέρες με την ψηφιακή πλατφόρμα και με τη διάθεση των αντίστοιχων ποσών, γιατί ακούμε και την αντιπολίτευση, να μειώσετε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, εμείς αυτό που έχουμε κάνει υπερβαίνει το θέμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Για παράδειγμα, στο ντίζελ κίνησης η επιτρεπόμενη από την Ε.Ε. μείωση του φόρου είναι 8 λεπτά, εμείς μειώνουμε 20 λεπτά για όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, κυρίως γιατί είναι ένα μέσο το οποίο έχει σημασία στην εφοδιαστική αλυσίδα, επομένως δεν θέλουμε να περάσει το κόστος στην αγορά. Σε ό, τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, μπορούμε με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία να μειώσουμε γύρω στις 30-34 λεπτά. Εμείς μειώνουμε κατά 36 λεπτά την τιμή της βενζίνης για τα τρία τέταρτα των οδηγών και επιπλέον κατά 43 λεπτά για τους νησιώτες» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Αμυράς, ενώ σημείωσε ότι στόχος είναι στα μέσα Απριλίου να υλοποιηθούν τα μέτρα. «Αυτό σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο και δίνεται πραγματικά αγώνας δρόμου προκειμένου να έρθει το συντομότερο δυνατό η εφαρμογή των μέτρων» τόνισε.

«Επομένως, διαρκώς λαμβάνουμε μέτρα και όπως έχει πει και το οικονομικό επιτελείο, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις δεν θα μείνει κανένας μόνος του. Θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η οικονομία μας έχει δυνατότητες, έχει τις αντοχές, έχει σημαντικά αποθέματα τα οποία θα τα διαχειριστεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε ενδεχόμενο. Επομένως, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε πάντα δίπλα τους με δημοσιονομική υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αλλά και με συναίσθηση των αναγκών της κοινωνίας» συμπλήρωσε.

Για το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων

Ερωτηθείς κατά πόσο είναι ανοιχτό να ληφθούν επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί, ανέφερε «επειδή έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών μας, τον κύριο Πιερρακάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, τόσο η ελληνική οικονομία αλλά και οι ευρωπαϊκές οικονομίες, εξετάζουν όλα τα σενάρια για πώς θα εξελιχθεί η κρίση, οι εξελίξεις στο Ιράν αλλάζουν σχεδόν ανά ώρα, επομένως, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για διάφορα σενάρια. Αλλά,όμως, ακόμα και εάν δυσκολέψουν οι εξελίξεις, οι πολίτες δεν θα μείνουν μόνοι τους. Θα είμαστε κοντά τους ανάλογα με την εξέλιξη. Όλοι ευχόμαστε να υπάρξει εκτόνωση, να υπάρξει διπλωματική λύση, αλλά να ξέρουν και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχιστούν τα μέτρα εφόσον απαιτηθούν από τις συνθήκες».

Σχετικά με τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, ο κ. Αμυράς είπε χαρακτηριστικά «επειδή μέχρι τώρα συνομιλούσαμε για τις οικονομικές πτυχές του πολέμου και τη διεθνή αβεβαιότητα, θα ήταν τουλάχιστον ανεύθυνο να υπάρξει πολιτική αβεβαιότητα».

«Αντιθέτως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική σταθερότητα, αυτοί είναι οι παράγοντες που λαμβάνει πάντοτε υπόψη του ο πρωθυπουργός για τις αποφάσεις του. Γι’ αυτό και οι εκλογές θα γίνουν το 2027, σε ένα χρόνο περίπου από τώρα και κάθε τέτοιο σενάριο δεν έχει καμία λογική βάση» σημείωσε.

Για τη δίκη των Τεμπών

Σε ό,τι αφορά τη δίκη για τα Τέμπη που αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, τις εντάσεις που υπήρξαν για το χωροταξικό ζήτημα αλλά και σε σχέση με την παρέμβαση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που μιλάει για πολιτικές σκοπιμότητες από ορισμένες πλευρές και παράγοντες της δίκης και την επίθεση εναντίον του από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, κληθείς να καταθέσει το σχόλιό του, ο κ. Αμυράς είπε τα εξής:

«Στο θέμα της αίθουσας όντως υπήρχαν σοβαρά οργανωτικά ζητήματα στην πρώτη δικάσιμο και για το λόγο αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων σε συνεννόηση και με την έδρα του δικαστηρίου, προχωρούν σε καλύτερη οργάνωση και καλύτερη χωροταξία της αίθουσας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μιας πολύ σοβαρής και σημαντικής δίκης, η οποία έχει 36 κατηγορουμένους, δηλαδή έχει μεγάλο πλήθος κατηγορουμένων, 33 μάλιστα είναι για κακουργήματα, πάνω από 250 δικηγόρους, νομικούς παραστάτες και βεβαίως τους συγγενείς των θυμάτων. Και για τον λόγο αυτό γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και να διεξαχθεί κανονικά η δίκη.

Πάντα όταν ξεκινούν μεγάλες δίκες υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Σας θυμίζω ότι και σε άλλες μεγάλες δίκες υπήρξαν καθυστερήσεις, υπήρξαν αιτιάσεις, υπήρξαν ρυθμίσεις, υπήρξαν αναδιαμορφώσεις. Πιστεύουμε ότι με καλή πίστη όλων των παραγόντων της δίκης θα διεξαχθεί κανονικότατα αυτή η πολύ σοβαρή δίκη.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, θα σας έλεγα ότι η κομματική εργαλειοποίηση του δυστυχήματος των Τεμπών, η οποία συνεχίζεται και στο θέμα της δίκης, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει. Τουλάχιστον εγώ αυτό το εξέλαβα ως ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Επισημαίνω ότι κάποιοι πολιτικοί θέλουν να κάνουν την κομματική τους καριέρα πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό δυστύχημα των Τεμπών.

Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να λειτουργήσει με την απαραίτητη νηφαλιότητα προκειμένου να απονείμει το δίκαιο και να καταλογίσει ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδώσει. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα όλων και νομίζω ότι και οι πολίτες πλέον το αντιλαμβάνονται γιατί έζησαν και μία περίοδο όπου οι θεωρίες συνομωσίας για τα «χαμένα βαγόνια», για τις «συγκαλύψεις», για την «ενορχήστρωση» και όλα αυτά τα οποία κατέρρευσαν αλλά είχαν δηλητηριάσει το δημόσιο λόγο».

Για το ΠΑΣΟΚ

Σχετικά με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσα αποφασίστηκαν για την επόμενη μέρα των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές, να μην υπάρξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Αμυράς επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη πολιτική θέση.

«Εμείς πιστεύουμε στις ισχυρές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πιστεύουμε ότι η σταθερότητα της χώρας δεν μπορεί να μπαίνει σε κανένα κομματικό ζύγι. Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά εγώ το είδα, και στη δημοσιογραφική μου εμπειρία, απάντησε μέσω του Συνεδρίου, σε ένα ερώτημα με ποιον δεν θα κυβερνήσει και μάλιστα σε μία πρόσκληση που δεν έχει γίνει ποτέ από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι’ αυτό μάλιστα και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τελικά η γραμμή που πέρασε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν η γραμμή του κ. Δούκα, ο οποίος επέμενε σε αυτή την γραμμή, το είπε και δημοσίως, μακάρι ακόμα και αν υπάρχει ακυβερνησία εμείς να μην βάλουμε νερό στις θέσεις μας.

Επομένως θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ ψάχνεται και δημοσκοπικά και πολιτικά με θολά μηνύματα. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις, πρέπει να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας στο ακέραιο. Ήδη από την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, με δέσμευση του πρωθυπουργού να φθάσει τα 950 το 2027, στην επόμενη δηλαδή αύξηση. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί σε ό,τι αφορά την πλήρη απασχόληση πάνω από τα 1510 ευρώ, δηλαδή πάνω από τα 1500 ευρώ της δέσμευσης του πρωθυπουργού και εμείς αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έχουμε πολλή δουλειά.

Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά ταυτόχρονα ασχολούμαστε με τα προβλήματα των πολιτών, το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και το πώς η χώρα με την πολιτική της σταθερότητα, τη δημοσιονομική της ευστάθεια και την κοινωνική ευαισθησία για τους χαμηλόμισθους και για όσους έχουν περισσότερες ανάγκες, να προχωρήσει και να κριθούμε τελικά το 2027 όλοι από τις εκλογές».

Για Αντώνη Σαμαρά

Όσο αφορά τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά του, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της παραμονής των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο και πέραν του χρόνου τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο κ. Αμυράς ερωτηθείς σχετικά, είπε «εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά. Εγώ απλώς θέλω να επισημάνω ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη που προσέτρεξε και έστειλε τις φρεγάτες και αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που αποστέλλονται φρεγάτες στην Κύπρο».

«Και βεβαίως, ο πρωθυπουργός με την ευκαιρία αυτή έθεσε και στην Ευρώπη ταυτόχρονα, να υπάρχει ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης για τα ζητήματα αμυντικής συνδρομής. Η Κύπρος είναι ευρωπαϊκό σύνορο και έτσι αντιμετωπίζεται. Επομένως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχυροποιεί την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και σε αμυντικό και σε εξωτερικό και σε διπλωματικό στην πράξη και αυτό νομίζω το γνωρίζουν οι πολίτες και μας το δείχνουν όχι μόνο στις έρευνες κοινής γνώμης, αλλά και στην αποδοχή που είχε συνολικά στην κοινωνία η αποστολή αυτού του στρατιωτικού υλικού στην Κύπρο» επισήμανε καταλήγοντας.