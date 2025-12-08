Ουκρανία: Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τις πτήσεις αγνώστου ταυτότητας drones κοντά στο αεροσκάφος του

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι αγνώστου ταυτότητας drones εντοπίστηκαν κοντά στην πορεία πτήσης του αεροσκάφους του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιρλανδία την περασμένη εβδομάδα.

«Θα γίνει έρευνα... Πράγματι υπήρχαν drones», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Κατά κάποιον τρόπο, έχουμε συνηθίσει να ζούμε σε αυτές τις συνθήκες», είπε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με θέματα ασφάλειας.

Τα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την Πέμπτη ότι ένα πολεμικό πλοίο εντόπισε έως και πέντε drones να λειτουργούν κοντά στην πορεία του προεδρικού αεροσκάφους.

Η εφημερίδα The Journal, η οποία πρώτη ανέφερε την ανίχνευση των drones στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, ανέφερε ότι τα drones έφτασαν στο σημείο όπου αναμενόταν να βρίσκεται το αεροσκάφος του Ζελένσκι ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε να περάσει.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Times, η οποία επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές, το αεροσκάφος έφτασε λίγο νωρίτερα και δεν διατρέξε κάποιο κίνδυνο.